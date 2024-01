Cum se pot pensiona mureșenii mai repede cu doi ani. Interviu cu Eugenia Neagoe, director executiv CJP Mureș

Distribuie

În contextul multor discuții aprinse în spațiul public pe marginea creșterii vârstei de pensionare și portița de salvare prin care mureșenii pot ieși la pensie mai repede cu doi ani din cauza poluării de la Combinatul Azomureș, ne-a determinat să culegem informații clare și precise de la Eugenia Neagoe, director executiv al Casei Județene de Pensii Mureș.

Reporter: Faptul că vârsta de pensionare va crește treptat și, nu doar din acest motiv, mureșenii iau în calcul și cei doi ani, ca urmare a poluării Combinatulului Azomureș, ”care se adaugă la vechime ”. Care este situația?

Eugenia Neagoe: Fac o precizare. Cei doi ani nu sunt adăugați la vechimea în muncă, ci dă posibilitatea persoanelor care fac dovada că au locuit cel puțin 30 ani în Târgu Mureș sau pe o rază de 8 kilometri, să se pensioneze cu doi ani mai devreme, practic se reduce vârsta de pensionare și nu se calculează penalizarea. Este o pensie anticipată parțială cu reducerea vârstei de pensionare cu doi ani. Dar cel care solicită acest lucru, trebuie să facă dovada că a realizat stagiul complet de cotizare, spre exemplu 35 de ani de vechime la bărbați, la care nu se iau în calcul perioadele asimilate, respectiv armată, facultate, pensia de invaliditate. Așadar, nu se adaugă la vechime, se scade din vârsta standard.

Rep.: De unde putem lua dovada că am locuit 30 de ani în Târgu Mureș?

E.N.: De la Serviciul Local de Evidenţă a Persoanelor Târgu Mureș, sunt foarte bine organizați, tot procesul decurge repede.

Rep.: Aveți multe solicitări de pensie anticipată parțială fără penalizare ca urmare a poluării?

E.N.: Avem foarte multe cereri unde este evident că solicitantul nu înțelege unele aspecte și facem mereu această precizare. Este o varietate a pensiei anticipate. Avem formula clasică, ca să zic așa, pensia anticipată și pensia anticipată parțială, ambele se pot solicita cu cel mult cinci ani înaintea vârstei standard. A venit și această a treia variantă, anticipată parțială cu reducere de doi ani. Dar nu se poate face o combinație între pensii. Avem și multe situații în care se depun dosare și în urma unor calcule, pensia iese mică, pentru că, la vremea când era angajat avea un salar standard și restul de bani primea la negru, dar decizia a aparținut fiecăruia la momentul respectiv. Dosare care solicită reducerea cu cei doi ani ca urmare a poluării din orașul nostru sunt foarte puține.

Rep.: Și dacă solicitantul nu are toți anii cotizați? O poate face retroactiv?

E.N.: Până la 31 august încă mai este în vigoare actul normativ în baza căruia se poate încheia un contract retroactiv cu cel mult șase ani necotizați. Dacă nu cumva, în perioada următoare îl prelungesc, sperăm.

Rep.: În prima jumătate din acest an, câți asigurați contribuie la cotizare și câți pensionari sunt întregistrați la Casa Județeană de Pensii Mureș?

E.N.: În primul semestru al anului 2023, în județul Mureș, numărul mediu lunar al beneficiarilor de pensie a fost de 133.656 de persoane. Numărul mediu lunar de asigurați este de 145.744 de persoane, prin urmare raportul de asigurați pensionari este de 1,09, un raport peste media pe țară, pentru că avem județe unde media este de în jur de 0,8, ceea ce este îngrijorător, desigur. Valoarea pensiei minime socială, începând cu anul acesta este de 1125. În județul Mureș, numărul mediu lunar al beneficiarilor de pensie minimă socială este de: 27.685 de persoane, respectiv 20,71% din numărul mediu lunar de pensionari în plată. În ianuarie 2023, de ajutorul financiar au beneficiat 100.524 de persoane, din numărul total de pensionari, un număr important. Ajutorul financiar se acordă beneficiarilor care au pensie între 1.500 – 3.000 de lei, în două tranșe, ianuarie și octombrie.

Rep.: În prima jumătate din acest an, care este bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul de stat?

E.N.: La execuția bugetară, pe semestrul 1, am încheiat primul semestru cu un deficit de 634.552.389 de lei, adică diferența între totalul cheltuielilor cu pensiile de asigurări sociale care au fost de 1.492.165.547 de lei, iar veniturile încasărilor de asigurații care au contribuit a fost de 857.613.158 de lei, La bugetul de stat am avut un total de cheltuieli de 321.545.046 de lei, finanțate 100% din bugetul de stat. Din acest buget de stat se plătesc indemnizațiile reparatorii, revoluționari, persecutați politic, dacă a participat în acţiuni de împotrivire cu arma în mână şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist până la data de 31 decembrie 1964, a fost deportată în străinătate după 23 august 1944 și multe alte situații, în plus pensiile speciale. Dar cea mai mare cheltuială ca și pondere, de peste 60%, este pentru indemnizațiile reparatorii. Avem și fondul pentru accidente și boli profesionale, cu un deficit de 316.263 de lei, unde totalul de venituri a fost de1.608.506 de lei, iar cheltuieli 1.924.769 de lei.

Rep.: Care este valoarea pensiei minime?

E.N.: Valoarea punctului de pensie, începând din acest an este de 1.785 de lei, iar valoarea pensiei minime socială este de 1.125. În județul Mureș, numărul mediu lunar al beneficiarilor de pensie minimă socială este de 27.685 de persoane, respectiv 20,71% din numărul mediu lunar de pensionari în plată.

Rep.: Câte solicitări pentru bilete de tratament balnear ați avut?

E.N.: În primele șase luni, Casa Județeană de Pensii Mureș a înregistrat 4.866 de cereri de acordare a unui bilet de tratament și au fost alocate 772 de bilete de tratament în stațiunile Sovata, Covasna, Geoagiu, 1 Mai, chiar și pe litoral, dar puține, biletele alocate sunt puține față de cât își doresc mureșenii.