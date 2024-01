Organe prelevate cu succes la SCJU Târgu Mureș

Distribuie

În decursul zile de ieri, 12 ianuarie, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș s-a executat o operațiune de prelevare multi-organ și țesut de către mai multe echipe medicale de la Târgu Mureș, București și Cluj. Organele, constând în ficat, rinichi și os-tendon, au fost preluate de la un individ în vârstă de 35 de ani, aflat în moarte cerebrală, internat în Secția Clinică de ATI, în urma unui abces cerebral. Organele au fost trimise la unități medicale din țară, astfel: ficatul prelevat a fost trimis la Institutul Clinic Fundeni din București, rinichii au fost trimiși la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj, iar țesutul osteo-tendios a fost trimis la Banca de țesut Colentina București. Intervențiile de prelevare au fost realizate de echipe specializate în astfel de proceduri medicale, de la Institutul Clinic Fundeni pentru ficat, coordonată Dr. Guenadyi Vatachki – Directorul Agenţiei Naţionale de Transplant, Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj pentru rinichi, coordonată de Dr. Tudor Moisoiu, iar echipa de medici din cadrul Secţiei Clinice Ortopedie şi Traumatologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, coordonată de Dr. Fodor Pal (Dr. Cernit Virgiliu, Dr. Laszlo Orsolya, Dr. Dacher Daniel, Dr. Szabo Alpar, As. Bîndilă Gabriela şi infirmier Moldovan Horaţiu) au prelevat os-tendon. Echipa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş pentru declararea şi menţinerea donatorului, coordonată de Dr. Mihai Morariu, a fost formată din Dr. Săplăcan Irina, Dr. Haţegan Valeriu, As. Olescher Mădălina, As. Andrei Burghelea, As. Dorin Boca şi coordonatorul regional Dr. Oana Pitea. „Mulţumim familiei care a fost de acord cu prelevarea, transformând astfel moartea unui om drag într-o şansă la viaţă pentru alţi oameni, precum şi echipelor de prelevare care au făcut tot posibilul, prin profesionalism şi munca depusă, ca gestul familie să nu fie în zadar şi alţi pacienţi să primească şansă la o viaţă mai bună”, a fost mesajul reprezentanților SCJU.

M.R.