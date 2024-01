VIDEO: Meci tensionat de baschet, soldat cu fault descalificator

Distribuie

Echipa de baschet masculin din cadrul CSM Târgu Mureș a câştigat penultimul meci din Faza I a campionatului, dar este posibil să fi pierdut trei jucători pentru meciul de la Piteşti.

Potrivit CSM, rezultatul etapei a 17-a din Liga Națională de Baschet Masculin (LNBM) care s-a disputat luni, 15 ianuarie, este următorul:

CSM Târgu Mureş – SCMU Craiova 84-70 (23-24, 21-21, 20-5, 20-20)

Marcatorii echipei în cadrul acestui meci au fost următorii: Jeremic 29 (6×3), Sánta 14, Lowrance 10, Martinic 8, Person 7 (1×3), Gajovic 7, Sólyom 4, Nistor 3 (1×3), Engi-Rosenfeld 2. Au mai jucat Borşa şi Bölöni.

Cu gândul la ultima etapă, cea de la Piteşti, unde se împart puncte pentru Faza a II-a, echipa noastră a început mai lent partida fără nici o miză contra oltenilor.

Astfel am condus pe tabelă, dar fără un avans mare, oaspeţii reuşind să preia conducerea în minutul 8. După două triple venite din partea lui Jeremic, ca răspuns, Ţibârnă şi Drăgan au nimerit şi ei coşul de la distanţă, preluând din nou conducerea.

Nici sfertul doi nu a fost unul foarte reuşit pentru băieţii lui George Trif, la jumătatea actului oaspeţii având +9 puncte pe tabelă. Timpul de odihnă cerut de banca mureșenilor. Băieţii noştri au reuşit un parţial de 12-0 prin punctele aduse de către Sánta, 2 libere şi un coş de acţiune, 5 libere Jeremic şi o triplă marca Person.

„Totuşi, pauza mare ne-a prins în dezavantaj, deoarece Zotov a reuşit să înscrie cu 3 secunde înainte de finalul primei părţi. Sfertul trei a adus şi schimbarea completă în jocul nostru, apărarea a început să funcţioneze, iar în atac triplele lui Jeremic (trei doar în sfertul trei) au demoralizat adversarul. A fost un sec 20-5, cu care am şi tranşat definitiv partida. Oltenii au reuşit doar un singur coş din acţiune, şi trei libere marcate”, se precizează pe pagina de Facebook a CSM.

Tensiunea a crescut la jumătatea ultimului act al jocului când s-a iscat o altercație între Goran Martinic şi George Blaj Voinescu, conflict soldat cu fault descalificator pentru ambii jucători, dar şi pentru căpitanul Sánta Szabolcs, Engi Rosenfeld Dávid, şi Vasile Agapie de la oaspeţi pentru că au intrat de pe bancă în teren să aplaneze conflictul.

Goran Martinic a declarat că cu câteva minute înainte de conflict, că în urma unei ciocniri cu Blaj Voinescu, acesta l-a blestemat şi de aici a pornit totul. Ultimele minute s-au scurs, iar echipa noastră a câştigat clar partida. Acum se aşteaptă decizia comisiei de disciplină cu privire la conflictul iscat.

Antrenorul echipei, Gorge Trif se declară suparat din cauza acestei situații neplăcute care a apărut în timpul meciului.

„Din păcate meciul nu s-a terminat bine pentru nici o echipă. Era un meci care nu conta pentru clasament și din păcate au intervenit aceste probleme cu jucătorii. Sunt foarte supărat din această cauză. Avem un meci important la Pitești, ne așteaptă meciuri foarte grele pe viitor și nu știm ce va decide comisia de disciplină. Nu am văzut foarte bine ce s-a întâmplat. Probabil au fost frustrări acumulate. Nu îmi pot da seama ce a fost. Din păcate, nu este bine ce s-a întâmplat. Toată săptămâna am încercat să țin jucătorii conectați, să joace foarte bine, din prisma faptului că ne așteaptă un meci greu cu Pitești și trebuie să fim în formă. Am început mai slab, dar pe urmă am ridicat scorul”, a declarat antrenorul.

Diana CĂRBUREAN