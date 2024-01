Conferință de presă a medicilor de familie din Mureș. „Dacă ambulatoriul și medicina de familie se închid, ce se va întâmpla cu bolnavii?!”

Distribuie

În contextul protestelor inițiate de medicii de familie și de cei ai ambulatoarelor de specialitate în mai multe județe ale României, Patronatul Medicilor de Familie Mureș, alături de Asociația Medicilor de Familie Mureș a organizat marți, 16 ianuarie, o conferință de presă prin intermediul căreia au fost expuse nemulțumirile personalului medical din medicina primară în legătură cu decizia Casei Naționale de Asigurări (CNAS) de a amputa valoarea punctelor pentru finanțarea cabinetelor medicale, publicată în transparență decizională la începutul acestei luni. „CNAS colaborează cu noi în poziții de luptă. Această scădere dramatică a valorii punctelor nu ne va permite susținerea din punct de vedere financiar a activității, am fost nevoiți să ajungem în această situație” , afirmă dr. Iulia Băilă, președinta Patronatului Medicilor de Familiei Mureș în cadrul conferinței.

O altă problemă sesizată prevede prezența inutilă a unei terțe persoane în actul de negociere a finanțării medicinei de familie și a ambulatoarelor de specialitate. „Casa Națională de Asigurări nu dorește negocierea cu medicii de familie, furnizorii serviciilor și cu ambulatoriul de specialitate. Contractul cu finanțatorul nostru este negociat de altcineva, o terță persoană. Negocierea de contract de puncte pentru medicina de familie si pentru ambulatoriu le face Colegiul Medicilor din România, care este alături de noi în această inițiativă”, a adăugat dr. Iulia Băilă.

Cabinetele rurale de medicina familiei, amenințate de faliment?!

Această amputare nejustificată a punctelor prin care se calculează veniturile cabinetelor medicale par să reprezinte o reală amenințare pentru existența dispensarelor rurale, care acoperă un areal relativ restrâns de pacienți. „Zonele din județ unde sunt colegi de ai mei cu praxisuri mai mici, nu au praxisuri mai mici pentru că ei nu știu să facă medicină, ci pentru că acolo doar atâți oameni locuiesc și pentru că pacientul din Târgu Mureș, în mod sigur nu se va înscrie la cabinetul medical din Vătava, să facă naveta, și nici pacientul din Vătava nu se va înscrie la cel din Târgu Mureș ca să facă naveta. Soarta acestor cabinete este pecetluită cu aceste scăderi și vor da faliment. La fel se lucrează și la acele cabinete. Același drept la sănătate îl au și pacienții de acolo, iar acest drept îl garantează, în primul rând, Statul Român”, a explicat dr. Iulia Băilă.

Alte nereguli stipulate în contract

Dr. Luminița Boitor, președinta Asociației Medicilor de Familie Mureș a remarcat alte nereguli stipulate în prezentul contract care urmează a fi semnat, sau nu, la 1 februarie. Pe lângă trunchierea punctelor de finanțare, medicilor li se vor modifica programul de muncă, iar urgențele nu se vor mai deconta. “Fiecare medic are un program declarat la CNAS. Pe contractul actual, care va intra în vigoare așa cum este în hotărârea afișată pe site-ul Ministerului, programul va fi trunchiat în funcție de numărul de pacienți pe care îi avem în listă. Colegii care au sub 2200 de pacienți înscriși pe listă, vor putea lucra doar un program de 5 ore, dar acest lucru îi devantajează pe unii colegi care poate au în structura lor un număr foarte mare de copii și atunci au un număr mare de consultații. Au scos urgențele, lăuzele, se modifică. Noi sperăm și ne dorim ca acest contract, nu să-l negocieem că nu avem ce și de ce negoia, ci să se renunțe la el și să rămânem pe contractul pe care am funcționat în anul 2023, pentru că acela a fost un contract relativ bun pentru noi și pentru pacienții noștri”.

“Cabinetele noastre se vor închide!”

Concluzia reprezentanților este clară și este anunțată de către președinta Patronatuului Medicilor de Familie Mureș: „Nu vom semna aceste acte adiționale păguboase, iar cabinetele noastre, noi nemaiavând niciun cadru legislativ în care să ne efectuăm activitatea, se vor închide. Este un lucru regretabil pe care factorul de decizie ne obligă să îl facem. Noi niciodată nu ne-am dorit să nu fim acolo pentru pacienții noștri. Și ambulatoriul de specialitate este în aceeași situație și lor li s-au trunchiat punctele, ni s-au alăturat nouă, iar noi ne-am unit cu ei în protestul pe carre îl facem. Atunci aș vrea să îi întreb pe domnii factori de decizie, dacă ambulatoriul se închide, medicina de familie moare și se închide, ce se va întămpla cu bolnavii?!”

Mădălina ROHAN