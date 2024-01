Invitație la Ritz

Distribuie

Sala mică a Palatului Culturii din Târgu Mureș a găzduit lansarea volumului de proză scurtă, „Vino cu mine la Ritz”, scris de Vasile Dubb. Evenimentul a avut loc vineri, 19 ianurie, de la ora 12:00. Alături de autor, au vorbit criticul literar Alexandru Cistelecan și Sebestyén Mihály, în calitate de traducător.

Vasile Dubb, scriitor și caricaturist, reprezentant al Comunității Evreiești din Târgu Mureș, a mărturisit că, deși a crescut într-o familie în care se vorbea limba maghiară, îi este mai ușor să scrie în limba română. Variantele în limba maghiară ale textelor scrise de Vasile Dubb, fiind traduse, din română, de prietenul acestuia Sebestyén Mihály.

Alexandru Cistelecan a comparat cartea cu o șampanie – „o șampanie evreiască”. „O demonstrație de vervă și umor. Exerciții de virtuozitate la care nu ai cum să nu reacționezi cu încântare”.

„Autorul manuscrisului s-a născut acum șapte decenii și-un pic, la Oradea, primul din cei trei copii ai lui Arpad și Elisabeta. Cam la vârsta de zece ani, maică-mea mi-a spus că noi suntem evrei, dar că am timp până la majorat să hotărăsc ce sunt: maghiar, sau evreu, sau român. Ultima alternativă era puțin probabilă, limba vorbită în casă fiind maghiara. La timpul potrivit, m-am căsătorit cu o româncă (dintr-un sat unguresc), fiica mea se declară româncă, iar ginerele și nepotul meu sunt români sadea. Am început să scriu târziu, hobby-ul meu fiind caricatura. Cu un astfel de dosar, n-aveam cum să ocolesc subiectul identității mele. Este și una din temele care preocupă o parte (in scădere) a societății românești.”, mărturisește, în scris, Vasile Dubb.

„Vino cu mine la Ritz” a apărut la editura Hasefer a Federației Comunităților Evreiești din Romania (FCER). Pentru cei foarte tineri, Ritz a fost un strand foarte pitoresc pe cursul vechi al Mureșului, cu o atmosferă specifică.

(V.C.)