Mureșean reținut de Poliție pentru cinci infracțiuni, după un accident auto

Polițiștii Biroului Rutier Sighișoara au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 30 de ani, din localitatea Hetiur, pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat, fără a poseda permis de conducere, sub influența alcoolului, vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

În fapt, duminică seara, 21 ianuarie a.c., polițiștii municipiului Sighișoara au fost sesizați pentru a interveni la un accident de circulație produs în jurul orei 19.45, pe DN13 E60.

”Din cercetările preliminare efectuate la fața locului a reieșit că un autoturism condus către Târgu Mureș, ar fi pătruns pe sensul opus de circulație, intrând în coliziune cu un ansamblu auto format din autotractor și semiremorcă, în direcția Brașov, de către un bărbat de 49 de ani, din județul Bihor. În urma impactului, pasagerul dreapta-față din autoturism, respectiv un tânăr de 25 de ani a fost transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri și investigații de specialitate. Conducătorul autoturismului nu a fost găsit la locația producerii evenimentului rutier, polițiștii demarând de îndată activități specifice de căutare”, a informat Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

Conducătorul auto a fost identificat în persoana unui bărbat de 30 de ani, din localitatea Hetiur, fiind depistat la scurt timp la locuința sa.

”În urma testării cu aparatul etilotest a celui în cauză a rezultat o concentrație de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat, în continuare fiind condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea mostrelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei în sânge. De asemenea, în urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că autoturismul condus este neînmatriculat, iar cel în cauză nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În baza probatoriului administrat și sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighișoara, polițiștii Biroului Rutier Sighișoara au emis o ordonanță de reținere pentru 24 de ore pe numele bărbatului de 30 de ani, acesta fiind condus sub escortă și predat Centrului de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Mureș. Cercetările continuă în cauză pentru documentarea întregii activități infracționale, sub supravegherea unității de parchet competente”, a mai informat sursa citată.

