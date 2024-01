Monica Avram.”Odată ce copiilor li se pare firesc să vină la bibliotecă, vom avea adulți care citesc și sunt pregătiți”

Distribuie

Biblioteca Județeană Mureș a încheiat anul trecut cu 6.583 de cititori, din care 3.393 reînscriși și alți 3.190 nou înscriși. Ponderea cea mai mare se regăsește în categoria preşcolari, elevi şi studenți – 64.89 %, mai apoi utilizatorii încadraţi în profesii intelectuale, tehnicieni, maiștrii, funcționari, muncitori – 20,47 % și pensionari, casnice, șomeri, alte categorii- 14,64 %. Numărul cititorilor stau mărturie că Biblioteca joacă un rol vital în comunitate, fiind principala instituţie care oferă servicii de informare şi documenare sub diverse forme şi în contexte diferite, este un loc al întâlnirii şi un centru pentru dezvoltarea comunitară. Și, nu doar numărul de cititori. Avem numărul documentelor difuzate, 173.518 volume, numărul activităților cu public- 480 și numărul participanților la evenimente-33 500. Mai multe detalii aflăm de la Monica Avram, directorul Bibliotecii Județene Mureș.

Anul trecut, BJM Mureș a împlinit 110 ani de la înființare, eveniment marcat printr-o serie de activități.

Anul 2023 a fost un an foarte bun, încărcat, chiar dacă abia din 9 martie s-au ridicat restricțiile referitoare la Covid, în biblioteci. Am avut și foarte multe ieșiri în stradă, singuri sau cu ocazia evenimentelor mari din oraș, de Ziua Copilului, Zilele Orașului, Nocturna Bibliotecilor, Noaptea Muzeelor, Săptămâna Națională a Bibliotecilor, PHILOBIBLON, Biblioteca Vie unde practic cititorul nu răsfoiește cartea, ci răsfoiește omul. Așa cum anul trecut Nocturna Bibliotecilor a stat sub semnul lumii, sunetului și culorii, noi am avut cărți vii, oameni care în viața de zi cu zi profesează în diferite domenii, dar după ce pun în cui halatul de medic, să zicem, fac artă. O artă dusă la un alt nivel. Am avut medic care face bijurterii, procuror care înteaga lui viață, în paralel a scris piese de teatru. Am avut tehnician comercial, care face bijuterii din sârmă, psihoterapeut care pictează, îmvățătoare care face mozaicuri sau violonist în orchestra Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș, dirijorul Remus Grama, care reinventează, practic, ideea de muzică clasică. Anul trecut am împlinit 110 ani de existență, motiv pentru care activitățile noastre au vizat poveștile bibliotecii, poveștile comunității, simbioza noi și comunitatea. Noi nu putem fără comunitate, iar comunitatea nu poate fără noi.

PHILOBIBLON ” s-a lăsat” cu multe activități, cu multe povești pentru comunitate, ateliere, convorbiri și Biblioteca din autobuz.

Da, pentru că PHILOBIBLON este ziua comunității prin prisma Bibliotecii, am avut Pro Libro Senator, o ediție aparte cu prof. dr. Vasile Bud și Rudolf Moca, două nume emblematice pentru județ, care activează în domenii complet diferite și totuși atât de comune prin felul în care scriu, prin felul în care își pun amprenta asupra locului. Nocturna Bibliotecilor, de exemplu, la finalul zilei a avut loc în fața Bibliotecii un spectacol combinat de la un punct oferit de Milites Marisensis, o reconstituire istorică prin demonstrații, prezentări, ateliere și chiar o retragere cu torțe, iar show-ul final de Imagine-Sunet-Culoare…și carte reprezentat de Jocul Lupilor de Foc de la Teatrul Scena, un spectacol absolut grandios.

Sala de lectură a fost închisă o perioadă anul trecut.

În cursul anului 2023 am făcut și inventare, la Biblioteca Copiilor, unde nu fost necesară închiderea secției, la Secția de Artă, cu un fond de carte de 8.000 de volume și o colecție mare de discuri, CD-uri, MAV-uri. Sala de lectură are depozitul renovat, în sfârșit, pentru prima dată din anul 1913, motiv pentru care o jumătate de an, din luna iunie până în decembrie a fost înschisă sala de lectură, dar, gata! e deschisă și e plină la maxim. Avem inventar și la Secția Sala de lectură Periodice cu un fond de 200.000 de volume. Continuăm colaboarea cu Arcanum, pentru digitalizarea unor colecții din fondul nostru de publicații periodice, 93 de titluri (sute de volume), însumând zeci de ani de colecții de ziare complete în limbile română și maghiară, peste 1 milion de pagini. Totodată, continuăm parteneriatul cu Biblioteca Județeană „O. Goga” Cluj pentru digitalizarea fondului tradițional al Bibliotecii Județene Mureș, aproximativ 2.200 volume.

Ce planuri de viitor aveți?

Ne pregătim pentru linia de finanțare PNRR, care presupune transformarea bibliotecilor în hub-uri de creștere a nivelului de competențe digitale. Există o linie de finanțare pentru biblioteci, am identificat cele minim 11 biblioteci publice din județ pe care să le includem în finanțare alături de noi și sperăm să reușim să completăm documentația la timp , să intrăm în proiect în așa fel încât să regândim serviciile pe care colegii le oferă în județ. Când spun colegi, sunt colegi din bibliotecile publice care administrativ nu au legătură cu noi, ei aparțin fiecare de autoritatea locală, noi coordonăm doar din punct de vedere al profesiei, pe linie metodică. Organizăm cursuri, colocvii profesionale, avem colegi care publică în LIBRARIA, anuarul Bibliotecii, colegi care publică în revista Biblioteci Mureșene, o revistă electronică trimestrială ce poate fi consultată pe site-ul BJM Mureș, un loc de întâlnire a tuturor btibliotecarilor din judeţ, în care fiecare împărtășește celorlalţi din experienţa proprie, comunică activităţile mai deosebite, poveştile de succes și nu în ultimul rând aspecte din tradițiile zonei care-și găsesc oglindirea în manifestările bibliotecii locale.

Ce este CodeKids?

CodeKids este club de robotică și programare IT pentru copii între 10-12 ani, care sunt încurajați să se implice activ și chiar să urmeze o carieră în tehnologie. Este un program național, în parteneriat cu Fundația Progress, din care face parte și Biblioteca Comunală Albești. S-a încheiat primul an, copiii trec în anul doi, iar la finalul celor doi ani ”absolvenții” devin mentori pentru cei care se înscriu.

Cum s-au prezentat concurenții la Bătălia cărților anul trecut?

Scopul acestui concurs este de a promova lectura și literatura artistică ca factor important în educația adolescenților precum și de a dezvolta arta oratoriei. La Bătălia Cărților, ajunsă la a 10 a ediție anul trecut, secția română și secția maghiară, am avut 60 de finaliști, la cele 2 categorii de vârstă, respetic 11-13 ani, 14-18 ani. Ne gândim la modul serios să mai facem o grupă, o grupă mai mică de 11 ani, pentru că nu e corect ca un de copil de 9 ani să citească în același ritm cu unul de 13 ani și să lupte cu el pentru titlul de cititorul anului. Copiii s-au arătat dornici de participa la astfel de evenimente și, odată ce ei se obișnuiesc și li se pare firesc să vină în bibliotecă, o să avem adulți care citesc, sunt informați și pregătiți.