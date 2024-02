Succes dramatic, după prelungiri, pentru CSM Târgu Mureș 2

Distribuie

CSM Târgu Mureș 2 a învins în deplasare vineri, 2 februarie, cu scorul de 103-99 (27-13, 17-22, 22-19, 19-31, 18-14) pe CSO Voluntari 2, într-un meci contând pentru etapa a 15-a a Ligii 1 de baschet masculin. În urma acestui succes, mureșenii se mențin pe locul 2 în clasamentul Grupei B a Ligii 1.

Kiss, 30 de puncte

Marcatorii echipei CSM Târgu Mureș au fost:Kiss Roland 30 (5×3) plus 8 pase decisive, Szilveszter Botond 24 plus 10 recuperări, Bot Róbert 20 (3×3) plus 7 recuperări, Major Koppány 10 (2×3) plus 8 pase decisive, Blaga Răducu 9, Pap Zoltán 4, Szász Ian 3 (1×3), Trif Robert 1. Au mai jucat: Smeu David, Bot Krisztián, Pop Cristian.

Pentru CSO Voluntari 2, formație pregătită de Cosmin Barbu, au punctat: Robert Dan 33 (1×3), Dineo Harris 30 (6×3) plus 11 recuperări, Matei Vișan 10 (2×3), Ioan Martinovici 10 (2×3), Alexandru Chelba 5, Alexandru Ghenciu 3, Bogdan Somcutean 3, Luca Dobrea 2, Tudor Vlad 2 și Bogdan Coveanu 1 plus 6 pase decisive. A mai jucat Alexandru Bilbie.

De la plus 20, la prelungiri

În lipsa antrenorului principal, Faragó Péter, plecat cu naţionala U16 al Ungariei la un turneu de pregătire, echipa CSM Târgu Mureș a fost condusă de pe banca tehnică de către antrenorul Pora Vlad.

”Fără Cristian Mureşan şi Vlad Nistor – rămași cu echipa mare – formația noastră a început foarte bine partida şi printr-un joc colectiv excelent şi-a creat foarte repede un avantaj format din două cifre, pe care l-a menținut aproape până la finalul primei reprize. Am intrat în pauza mare cu plus 9 puncte pe tabelă. În sfertul trei băieţii noştri s-au mobilizat şi mai bine şi în penultimul minut al actului tabela a arătat plus 20 (66-46) pentru echipa noastră. Din păcate, în ultimele 90 de secunde ale sfertului gazdele au reuşit un parţial de 8-0, şi astfel avantajul nostru s-a diminuat la 12 unităţi.

Run-ul gazdelor a continuat şi în ultimul sfert cu încă 7 puncte, totalizând un parţial de 15-0, oprit de coşul lui Kiss Roland. Am reuşit să menţinem avantajul nostru devenit foarte firav până în penultimul minut al partidei, atunci gazdele au reuşit să preia conducerea printr-o triplă reuşită de americanul Harris. Ultimele trei puncte ale noastre au fost marcate de către Szilveszter, care însă a ratat o liberă la 85-85, intercalat de un coş al gazdelor, iar în cele 35 de secunde rămase nici una dintre combatante nu a mai nimerit ţinta”, se menționează în descriererea meciului, făcută pe pagina web a CSM Târgu Mureș.

În prelungiri, echipa mureșeană s-a mobilizat excelent, Kiss Roli a marcat primele 7 puncte, după care a venit rândul lui Bot Robi, care a reuşit 6 puncte, gazdele punând pe tabelă doar un coş de 2 puncte şi 2 libere marcate. Szilveszter a marcat pentru 100 de puncte, gazdele au mai revenit la un singur punct, dar nu au reuşit să ajungă la o sută de puncte, Kiss şi Bot R. punând capăt unui meci foarte intens.

”A fost un meci foarte interesant. Chiar dacă am avut 20 de puncte avans, gazdele au reuşit să revină şi datorită faptului că am ratat foarte multe libere – 13 (18 marcate din 31), dar băieţii s-au mobilizat excelent în prelungiri, aducând o victorie foarte frumoasă, chiar fără două piese importante lipsă – Nistor şi Mureşan – în echipă. Toţi care au avut şansa să intre în teren au făcut excelent. Felicitări tuturor!”, a declarat antrenorul Vlad Pora.

Clasament

1. CS U Cluj Napoca 26 p (11/4)

2. CSM Târgu Mureș 2 22 p (8/6)

3. CSM Petrolul 2 Ploiești 21 p (8/5)

4. CSM 2 Constanța 21 p (7/7)

5. CSO Voluntari 2 21 p (6/9)

6. CSS VSK Gheorgheni 21 p (8/5)

7. CSU Știința București 21 p (6/9)

8. CSU ASE București 20 p (7/6)

9. CS Politehnica Iași 20 p (6/8)

10. ACS Total Sport București 17 p (3/11)

