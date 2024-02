Interviu. Dr. Dan Sîmpălean semnalează datorii de peste 2.500.000 lei la Spitalul Municipal din Sighișoara

Distribuie

La aproape două luni de la preluarea mandatului de manager interimar al Spitalului Municipal din Sighișoara, medicul stomatolog Dan Sîmpălean a fost de acord să ne ofere un interviu în baza căruia să răspundă curiozităților mureșenilor privind noutățile din cadrul spitalului pe care îl conduce începând cu data de 18 decembrie 2023. Medicul ne povestește despre problemele financiare cu care se confruntă această instituție medicală, despre lipsurile substanțiale în materie de resursă umană, dar și despre alte neajunsuri, toate acestea fiind cuprinse și detaliate în interviul următor, pe care vă invităm să îl lecturați.

Reporter: Cum ați găsit unitatea medicală la începerea mandatului?

Dan Sîmpălean: Am preluat spitalul cu foarte multe datorii care se perpetuează și astăzi. La ora actuală avem conturile blocate de către Trezorerie, deoarece nu s-au respectat prevederile legale de a diminua cuantumul arieratelor cu 3% lunar. Acum facem eforturi să le aducem în pragul acesta de 3% ca să putem continua activitatea.

„Urgența majoră este să putem să deblocăm conturile”

Rep: Cum ați reușit să gestionați aceste probleme financiare până la momentul actual?

D.S.: În urma discuțiilor cu Casa de Asigurări, care au înțeles problema și ne plătesc oarecum cu prioritate, am început să achităm datoriile în ordine, deoarece în momentul în care înregistrezi arieratul trebuie să plătești facturile în ordinea scadențelor, ceea ce nu prea s-a întâmplat, de aceea am și ajuns cu conturile blocate. Am făcut o adresă săptămâna trecută către Trezorerie, din calculele noastre am reușit să scădem cu 3% aferent lunii anterioare și sperăm să ne deblocheze ca să putem continua cu plățile către furnizori. Problema este că, fiind conturile blocate, nu poți face angajări sau plăți. Urgența majoră este să putem să deblocăm conturile. La momentul actual avem datorii de peste 2.500.000 lei.

Rep.: Ce alte lipsuri sau nereguli ați depistat în cadrul spitalului de la preluarea mandatului?

D.S.: Fiind un spital cu foarte multe datorii, probleme sunt pe toate palierele, începând de la aprovizionarea cu medicamente, de aceea am și făcut un apel la pacienții noștri ca, în limitele posibilităților, să își achiziționeze medicamentele, urmând a le deconta ulterior de către spital până reușim noi să ne aprovizionăm. Pe partea de furnizori de gaz, curent, telefonie, internet, suntem în restanță destul de mare. Am reușit să achităm o factură de curent, dar avem restanțe mari la partea de gaz. Acestea sunt cheltuielile care sunt necesare lunar pentru a putea funcționa în parametrii normali.

Rep.: Există restanțe și în ceea ce privește plata salariilor?

D.S.: Plata salariilor o avem cu prioritate. Luna trecută am reușit să dăm salariile în termen, până acum s-au dat cu întârziere. Avem targetul principal să scădem procentul salariilor din buget, să ajungem în limita legii la 70%, la ora actuală suntem pe la 80% în ceea ce privește cuantumul salariilor din cuantumul bugetului în contractul cu Casa de Asigurări, ceea ce este foarte mult și urmează să luăm măsuri corespunzătoare, să vedem de unde diminuăm sporurile, soluții pe care le avem la îndemână la momentul de față.

Nevoie urgentă de resursă umană

Rep.: Care este situația actuală a resursei umane, sunt probleme în aceeastă privință?

D.S.: Pe partea de resurse umane, este un deficit de personal medical la nivelul tutor secțiilor, aici mă refer la medici, la asistenți și infirmieri, dar lipsa acută este de personal medical auxiliar în câteva secții. Au fost făcute angajări doar pe anumite paliere, restul fiind neglijate și, din păcate, nu s-a cerut nici deblocarea lor anul trecut, astfel încât să beneficiem de această deblocare a posturilor care s-a efectuat în luna ianuarie. Adică, spitalul nu a fost prins pe acel memorandum aprobat de Guvern. Luna aceasta avem probleme serioase din punctul de vedere al personalului. În departamentul de resurse umane am o singură persoană care este în concediu medical la momentul de față.

Rep.: Aveți în vedere demararea unui memorandum în acest sens?

D.S.: Urmează să facem un memorandum pe nevoile urgente pe care le avem, pentru că avem probleme mari pe partea de personal.

Demers pentru sprijin financiar din partea autorităților

Rep.: Care ar fi principalele îmbunătățiri pe care plănuiți să le aduceți spitalului de-a lungul mandatului dvs.?

D.S.: Având în vedere că este un mandat de interimar de șase luni de zile, scopul principal este să reușim să echilibrăm bugetul, să ne menținem în acea limită de 70%, să ne aducem în arierate cât mai aproape de 0. Avem discuții și cu Primăria și am început să facem demersurile și către Guvern pentru un sprijin financiar, astfel încât să putem să acoperim partea de cheltuieli de funcționare și după ce reușim să implementăm și să ieșim la suprafață din punct de vedere financiar, să vedem cum dezvoltăm serviciile medicale și noua contractare cu Casa de Asigurări, astfel încât să asigurăm un venit constant și servicii medicale aplicate pe nevoile din Sighișoara și zonele adiacente.

A consemnat, Mădălina ROHAN