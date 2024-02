Tineri rătăciți în Munții Gurghiului, salvați la limită de salvamontiștii mureșeni

Distribuie

Doi tineri s-au rătăcit duminică, 4 februarie, în zona Vârfului Saca Mare din Munții Gurghiului. După câteva ore de căutare itensă prin zăpadă, salvamontiștii i-au găsit pe cei doi, transportându-i ulterior la loc sigur și cald, a declarat șeful Serviciului Salvamont Salvaspeo Mureș, Kovacs Zoltan Robert, potrivit Agerpres.

Conform șefului de la Salvaspeo, tinerii care s-au rătăcit duminică în Munții Gurghiului aveau de gând să ajungă, cu ajutorul unui vehicul de teren, spre Lăpușna, însă s-au îndepărtat de traseul stabilit inițial din cauza ceții dense din zonă. La câteva ore, la lăsarea întunericului, cunoștințele celor doi tineri au anunțat salvamontiștii că aceștia nu răspund la telefon și nici nu s-au întors, deși ar fi trebuit să ajungă de mult timp.

Salvați la timp de salvamontiștii mureșeni

Astfel, opt salvamontiștii, cu patru snowmobile, au plecat în căutarea mașinii de teren, iar la aproximativ o oră de la începerea căutărilor, cei doi au fost găsiți în stadiu de hipotermie, panicați, dar fără alte probleme grave care să le pună în pericol sănătatea sau viața.

„Am fost sunaţi de la Dispeceratul 112 că există o situaţie în care doi tineri de 23 -24 de ani din Câmpu Cetăţii au vrut să se deplaseze cu un vehicul de teren în zona Lăpuşna. Astăzi, din păcate, a fost vreme foarte urâtă, ceaţă, în zona Saca Mare. Dacă vrei să faci traseul acesta, trebuie să urci aproape de vârful Saca Mare. Au intrat într-o zonă unde nu aveau nici semnal, nici semn de traseu turistic, nimic. Din păcate, am fost sunaţi destul de târziu, apelul a venit destul de târziu de la cunoştinţe care ştiau că sunt în zonă şi deja era întuneric când am început căutările. Două echipaje de salvare montană, unul din Lăpuşna, respectiv unul din Câmpu Cetăţii, cu patru snowmobile au intrat în intervenţie şi, după circa o oră de căutare, echipa care s-a dus din Câmpu Cetăţii i-a găsit pe cei doi. Erau panicaţi, puţin hipotermici, dar totul era OK. Cu snowmobilele am reuşit să-i transportăm pe amândoi până în Câmpu Cetăţii”, a declarat Kovacs Zoltan Kovacs.

De asemenea, salvamontistul a mai precizat că rudele și prietenii tinerilor au anunțat destul de târziu dispariția celor doi, abia la câteva ore după ce s-au rătăcit, asta pentru că au fost căutați înainte de apropiați și localnici ai zonei.

„Au încercat să-i caute localnicii sau rudele, habar n-avem de ce nu a venit mai repede apelul acesta. Traseul de la Câmpu Cetăţii la Lăpuşna are cam 12-14 kilometri, dar în zonă este zăpadă foarte mare, deci nu ai ce să cauţi cu maşini cu roţi acolo. Orice fel de maşină de teren se înfundă şi rămâi blocat în zona respectivă. Momentan, vehiculele cu care se poate merge în zona respectivă sunt snowmobilele”, a adăugat salvamontistul.

Sursa foto: Facebook – Salvamont Salvaspeo Mures