Echipa Colegiului Național ”Papiu”, dezbateri apreciate în Japonia

În luna ianuarie 2024 Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian” a fost partener împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Asociația Română de Dezbatere, Oratorie și Retorică (ARDOR) și Parliamentary Debate Association (PDA), Japonia, într-un proiect de formare a profesorilor în dezbateri academice.

Proiectul, coordonat de către subsemnata, profesoară de limba engleză, s-a adresat în exclusivitate profesorilor de limba engleză din județul Mureș. Locurile au fost limitate la 20 de profesori și în urma adresei de pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Mureș acestea au fost ocupate în primele 48 de ore de către profesori din tot județul (Târgu Mureș, Reghin, Sovata, Târnăveni, Sighișoara, Apold, etc.).

Prima parte a proiectului a fost activitatea online de formare susținută în totalitate de PDA Japonia, reprezentată de președinta ascociației, doamna dr. Chihiro Nakagawa, și echipa PDA. După o scurtă prezentare a structurii dezbaterii în format PDA, a fundamentării în știința comunicării eficiente, dr. Nakagawa a inițiat mai multe runde de dezbateri între profesorii prezenți, pentru o asimilare mai eficientă a tehnicii așa încât profesorii să se simtă suficient de bine pregătiți, încât să ducă dezbaterile spre elevi. De altfel, a doua componentă a acestui proiect are o dimensiune practică – fiecare profesor va pregăti o echipă de trei elevi pentru a participa la competiția organizată online pe data de 13 aprilie 2024.

Suntem recunoscători Asociației Române de Dezbateri și Oratorie pentru diseminarea bunelor practici de dezbatere în România și pentru medierea întâlnirii între clubul de dezbateri Mindbusters al Colegiului Național ”Alexandru Papiu Ilarian” și PDA Japonia în 2021. De atunci, în fiecare an, o echipă a Colegiului nostru a reprezentat România la Congresul Internațional de dezbateri pentru liceeni, PDA, Japonia. Această competiție internațională are sprijinul Ministerului Educației și Ministerului Afaceilor Externe din Japonia.

În acest an, echipa Colegiului Național ”Alexandru Papiu Ilarian”, formată din trei elevi de clasa a IX-a, Medrea Adela, Kardos David și Stoica Mihai, a reprezentat cu cinste România. În ciuda faptului că am început concursul la 3 și 4 dimineața, în cele două zile de dezbateri, elevii au învățat enorm din fiecare confruntare cu echipe din Japonia, Columbia, Thailanda, Filipine, Polonia, Trinidad Tobago etc. Echipa noastră a obținut o poziție foarte bună în clasament – locul 6 din 21 de echipe, Adela a primit premiul 1 pentru cele mai bune întrebări din cadrul competiției, iar subsemnata a arbitrat în toate rundele, inclusiv în finala competiției.

Tocmai pentru că aceasta este o activitate care formează gândirea critică, facilitează îmbunătățirea abilităților de comunicare și de argumentare am considerat că este benefic să aibă impact asupra a cât mai multor elevi din județul nostru și apoi din țara noastră, iar acest lucru este posibil în primul rând, prin formarea profesorilor.

Mulțumim pentru sprijin conducerii Colegiului Național ”Alexandru Papiu Ilarian” (6 profesori din catedra de limba engleză au participat la formare), cât și Inspectoratului Județean Mureș pentru aprobarea și diseminarea protocolului de colaborare, prin doamna inspector pentru limbi moderne, prof. Cristina Alina Șoneriu. Mulțumim ARDOR și doamnei președinte Ioana Covei, care ne-a oferit nu doar suportul tehnic prin platforma online Zoom, ci a pus la dispoziția profesorilor participanți o bogăție de resurse și ne-a asigurat de susținerea ARDOR în desfășurarea competiției din aprilie. Mai ales însă, mulțumim doamnei președinte a PDA, Japonia, dr. Chihiro Nakagawa, care a oferit acest curs gratuit profesorilor și a sacrificat o zi de weekend pentru pregătirea profesorilor români de limba engleză. Feedback-ul participanților a fost extrem de încurajator, profesorii fiind recunoscători pentru informațiile clar structurate, pentru materialele suport oferite gratuit, pentru exercițiile practice și pentru un proces de învățare eficient.

Prof. Briena STOICA