Activitate de combatere a bullying-ului la Biblioteca Municipală Reghin

La începutul acestei luni, Biblioteca Municipală „Petru Maior” din Reghin a găzduit o inedită activitate având ca scop combaterea bullying – ului în școală la care au participat elevi ai Școlii Gimnaziale „Alexandru Ceușianu” din Municipiul Reghin, coordonați de cadrele didactice Gabriela Atănăsoaie, Codruța Bîclea, Delia Mircea și Ioan Ichim.

„Tema activității a fost „Nu judeca, nu eticheta, nu discrimina!”, un semnal de alarmă a ceea ce înseamnă bullyingul și cyberbullyingul. Este vorba de o activitate din cadrul proiectului „Violența distruge inocența”, proiect finanțat prin CJRAE, în cadrul programului „Împreună prindem curaj”. Pe scenă, au urcat elevii din clasele a IV-a C, a IV-a D, a VI-a C și a VI-a D care și-au prezentat proiectele despre ceea ce înseamnă bullyingul și cyberbullyingul, efectele pe care acestea le au asupra copiilor, precum și soluții pentru prevenirea lor. Cu toții au consimțit faptul că bunătatea nu judecă, nu etichetează, nu discriminează. Să fim așadar buni și înțelegători unii cu alții, să ne ajutăm și să ne sprijinim, să înțelegem că suntem unici și să valorizam această unicitate! Dramatizarea, problematizarea, conștientizarea bullyingului, a cyberbullyingului i-a făcut pe copii să înțeleagă greutatea vorbelor rele, a rănilor pe care acestea le lasă, a consecințelor ce pot decurge din acțiuni repetate, tachinări, umilințe, amenințări, excluderi. Fiți buni, căci bunătatea nu rănește, nu umilește, nu exclude! La final, fiecare copil a primit un „Pașaport către o lume mai bună”, diplome și premii pentru proiectele pe care le-au realizat cu atât de multă implicare. Mii de mulțumiri partenerului nostru, Biblioteca Municipală Reghin, în special domnului director Florin Bengean care ne-a găzduit cu atât de multă bucurie!”, ne-a declarat prof. Gabriela Atănăsoaie, de la Școala Gimnazială „Alexanru Ceușianu” din Reghin.

Alin ZAHARIE