EȘEC oficial pentru un drum ocolitor al municipiului Târgu Mureș

Președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, a anunțat miercuri, 14 februarie, că proiectul ”Varianta de ocolire a municipiului Târgu Mureș, zona Nord – Vest (Ungheni – Ernei)” nu are, deocamdată, nicio perspectivă reală de a fi finanțat din fonduri guvernamentale.

Lăsați pe dinafară din Strategia Națională

Prezent la emisiunea ”Părerea ta” difuzată de Radio România Târgu Mureș, președintele Consiliului Județean Mureș a precizat că răspunsul primit de la Ministerul Transporturilor reliefează faptul că proiectul propus nu este inclus în Strategia Națională de Transport a României.

”Am încercat să facem demersuri pentru încă un drum ocolitor, cel de nord-vest al Târgu Mureșului. Am și făcut un studiu de prefezabilitate pe care l-am depus Guvernului, Ministerului Transporturilor, de unde momentan am primit un răspuns că nu face parte din Strategia Națională”, a explicat Péter Ferenc.

Traseu Ungheni – Ernei, prin Câmpie

În cadrul aceleiași emisiuni realizată de către jurnalista Luminița Avram, președintele Consiliului Județean Mureș a menționat că drumul propus urma să aibă circa 28 de kilometri lungime și să facă legătura între zona Aeroportului Internațional ”Transilvania” și localitatea Ernei, prin nord-vestul municipiului Târgu Mureș, via localitățile Sâncraiu de Mureș, Pănet și Sântana de Mureș: ”Traseul propus leagă momentan sensul giratoriu de lângă Aeroport, trece prin fața Parcului Industrial, trece Mureșul, merge în Sâncraiu de Mureș – Pănet – Sântana de Mureș – Ernei. Era vorba de un drum ocolitor cu care să facem breteaua de nord-vest a Târgu Mureșului. Pentru asta am cerut finanțare, în primul rând pentru studiul de fezabilitate care iarăși se ridică la multe milioane de euro pentru că este vorba de un drum foarte important care ar lega zona periurbană și zona de câmpie a Târgu Mureșului. Aici am primit răspuns că momentan nu este în această Strategie Națională”.

”Noi totuși mergem mai departe”

Deși răspunsul vis-a-vis de proiectul demarat de Asociația ”Zona Metropolitană Târgu Mureș” nu este pozitiv, președintele Consiliului Județean Mureș și-a manifestat speranța că investiția va fi în cele din urmă realizată, o posibilă soluție indentificată fiind împărțirea celor 28 de kilometri de drum în câteva tronsoane.

”Pe lângă toate demersurile, noi totuși mergem mai departe, au fost întâlniri între primarii acestor localități, au fost trasate anumite direcții sau anumite tronsoane unde pot fi făcute aceste drumuri ocolitoare și chiar dacă n-o să primim momentan bani pentru tot proiectul o să începem în perioada următoare să facem pe tronsoane măcar tronsonul care trece peste Mureș până la un drum județean, deci să încercăm să ”rupem” pe anumite tronsoane acest drum ocolitor și o să încercăm să facem noi aceste studii de fezabilitate și pe parcurs să începem să avem posibilități de finanțare din partea Guvernului sau din partea Uniunii Europene”, a afirmat Péter Ferenc.

Alex TOTH

Foto: https://depositphotos.com/home.html