INTERVIU. Pasiunea pentru fotografie, sursă de venit pentru Ariana Sigmirean

Distribuie

Nunți, botezuri, zile onomastice, absolviri fie ele de liceu sau facultate sunt momente importante ale vieții de care cu toții ne amintim cu drag și sunt vii în sufletele noastre pentru tot restul vieții. Deși le păstrăm cu noi în amintiri, ne dorim să putem să le avem și într-un format fizic, ceea ce face și Ariana Sigmirean, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național Pedagogic “Mihai Eminescu” din Târgu Mureș. Pasiunea ei pentru fotografie a devenit în timp, cu multă muncă, o sursă de venit, tânăra artistă dorind să urmeze studii în acest domeniu și să se perfecționeze cât mai mult.

Reporter: De unde și când a venit pasiunea pentru fotografie?

Ariana Sigmirean: Fac asta de aproximativ trei ani de zile și a pornit totul dintr-o joacă. Un prieten m-a rugat să fac poze la starea civilă a surorii lui, iar în momentul în care am văzut că mă descurc la asta și că îmi și place să o fac și când m-am trezit cu niște bani în mână pentru ceva ce nu mai făcusem la modul profesionist până atunci, am hotărât să pun această pasiune pe primul loc.

Rep.: Ce este pentru tine fotografia?

A.S.: Poate pentru unii fotografia este o simplă bucățică de hârtie sau un simplu document pe care îl au pe desktop-ul unui calculator, dar pentru mine înseamnă mult mai mult decât atât. Este un puzzle plin de emoții, de trăiri, de culori, prin fotografie încerc să redau viață, o poveste pe care unii pot să o înțeleagă iar alții nu. Pentru mine asta înseamnă fotografia, emoție, culoare, un moment important din viața cuiva transpus la tine în mâini.

Rep.: Ce fel de fotografii preferi să faci?

A.S.: Personal prefer să fac fotografii de tip portret, dar și cea de evenimente. O fotografie de tip portret exprimă destul de multe sentimente și poți să redai o poveste mult mai ușor pe când cele din cadrul unor evenimente arată unu la unu povestea de acolo, se creează povestea de-a lungul fotografiilor. Spre exemplu, atunci când ai un majorat și vezi cum se strâng invitații, dansul alături de părinte, momentul aducerii tortului, toată distracția și momentele unice de atunci se transpune în aceste fotografii de eveniment și acestea sunt un tip de fotografii pe care îmi place să le realizez.

Rep.: În ce moment pasiunea a devenit și sursă de venit?

A.S.: Păi din fericire momentul care mi-a activat pasiunea pentru fotografie a fost plătit, iar după aceea am fost contactată pentru un majorat. În momentul în care am văzut că sunt căutată pentru serviciile mele și s-au oferit să îmi ofere o sumă de bani, am zis că nu am nimic de pierdut din asta. În continuare, sunt genul de om care preferă calitatea, nu cantitatea, așa că sunt de acord să am niște prețuri accesibile, pentru că prefer ca în suma de bani pe care o plătește clientul să găsească o calitate cât mai bună la un preț pentru toate buzunarele. Iar cu timpul văzând profitul pe care l-am acumulat am început să investesc în aparatură, să ofer mai mult timp acestui loc de muncă pentru că a devenit și un loc de munca, să studiez domeniul pentru că îmi doresc să ofer o calitate din ce în ce mai bună.

Rep.: Plănuiești să faci asta și în viitor?

A.S.: Plănuiesc să fac acest lucru și pe viitor pentru că nu mă mai pot vedea fără fotografie, îmi place foarte mult ceea ce fac. Nu îmi doresc să las ca această pasiune să se stingă și mi-ar plăcea să urmez o facultate în această zonă. Am vise mari și lucrez zilnic să mă pot dezvolta și perfecționa tot mai mult pe zi ce trece și îmi doresc să ajung să am chiar un studio de fotografie.

Rep.: Cine este cel mai mare susținător al tău?

A.S.: Cel mai mare susținător a fost, este și va fi mama pentru că ea de când am început și până în momentul de față a fost mereu acolo pentru mine, indiferent de ce proiect am avut sau cât de greu mi-a fost, ea era mereu acolo să mă susțină. Ea m-a încurajat întotdeauna și m-a ajutat mereu când a venit vorba de fotografie și orice hobby al meu. Mereu a fost acolo un stâlp de susținere. Ca să dau un exemplu de proiect în care m-a ajutat a fost Târgul de Crăciun de la Rușii Munți care a avut un real succes pentru prima lui ediție.

Rep.: Unde te pot găsi oamenii interesați de fotografiile tale?

A.S.: Cei care sunt interesați de fotografiile mele mă pot găsi pe pagina mea de Instagram dedicată special aceste pasiuni, generationxstudios, iar pe Facebook mă găsiți tot sub acest nume sau pe profilul personal, Ariana Sigmirean.

A consemnat Adrian MURARIU