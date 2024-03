Protest al taximetriștilor din Târgu Mureș, pentru concurență loială

Distribuie

Zeci de taximetriști au protestat miercuri, 28 februarie, pe mai multe artere de circulație din municipiul Târgu Mureș, împotriva actualului mod de funcționare a platformelor de ridesharing (transport alternativ). Solicitarea principală a protestatarilor este ca activitatea firmelor de ridesharing să fie reglementată mai strict de către Guvern, astfel încât între cele două tipuri de transport de pasageri să existe o concurență loială.

Revendicări pentru o concurență loială

Managerul general al firmei Taxi Cornișa din Târgu Mureș, Laura Maria Farcas, a explicat, pentru cotidianul Zi de Zi, contextul protestelor împotriva actualului sistem de funcționare a platformelor de ridesharing.

”În ianuarie, o parte a reprezentanților taximetriei au fost plecați la București, la un protest de o zi, prin care susțineam foarte puține revendicări, nimic ieșit din comun, referitor la ceea ce se întâmplă cu transportul de tip ridesharing. Nu am cerut și nu avem pretenții să fie scoși din oraș și nici din țară. Nu dorim desființarea acestui tip de serviciu, ne dorim doar să nu mai existe discrepanțe majore între cele două tipuri de servicii, taxi și ridesharing. Astfel, am solicitat sprijinul Guvernului cu câteva revendicări care deranjează, dacă vorbim aici de concurență. De concurență este nevoie pentru a crește calitatea serviciilor, dar să fie concurență loială. Am cerut eliminarea tarifului dinamic de la ridesharing. În perioade dintr-o zi când e foarte aglomerat tariful diferă la dânșii. Am cerut și eliminarea contractelor de închiriere și de comodat cu care lucrează ei, marile platforme. Am mai cerut limitarea copiilor conforme, pe criterii similare cu cele aplicate serviciului de taxi”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, managerul general al principalei firme de taximetrie din Târgu Mureș.

Duși cu zăhărelul de Guvern…

Totodată, Laura Maria Farcas a susținut că la începutul lunii februarie reprezentanții firmelor de taximetrie au primit promisiunea Guvernului ”că în scurt timp se vor întruni niște comisii care vor elabora un răspuns.” Cum răspunsul Guvernului s-a lăsat așteptat, taximetriștii au organizat un nou protest în capitala României, timp de trei zile, la care au participat și taximetriști mureșeni.

”Răspunsul trebuia să îl primim în urmă cu o săptămână. Bineînțeles că ne-au tot amânat și nu l-am primit. Am depus din nou cerere pentru un protest la București și l-am primit pentru trei zile, în perioada 25-28 februarie. Colegi de-ai noștri din Târgu Mureș au participat la protestul respectiv. Miercuri dimineața, câțiva reprezentanți de-ai noștri au fost primiți la Guvern, într-o întrunire. Prea puțini membri sau reprezentanți au Guvernului au fost la acea întâlnire. Surprinzător, au fost și reprezentanți de la platformele de ridesharing; nu știu care era rolul lor acolo. Am fost foarte dezamăgiți pentru că nimic din cele cerute de noi nu s-a realizat”, a precizat Laura Maria Farcas.

”Plimbare” în tăcere, în căutarea dreptății

În aceeași zi, taximetriștii care nu au putut face deplasarea la protestul de la București și-au arătat susținerea față de colegii lor printr-o ”plimbare” organizată pe mai multe artere de circulație din municipiul Târgu Mureș.

”În semn de solidaritate pentru colegii care au stat trei zile la București am ieșit la o mică plimbare în oraș. Nu a fost doar la Târgu Mureș, ci și în alte orașe, Timișoara, Cluj Napoca, Sibiu. Nu știu ce și cum se va rezolva, noi sperăm totuși că se va lumina calea noastră, a taximetriei, și că se va face dreptate în ceea ce privește platformele de ridesharing”, a conchis managerul general al firmei Taxi Cornișa din Târgu Mureș.

Alex TOTH