Lansare de carte, la UMFST

Distribuie

Facultatea de Științe și Litere a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș organizează miercuri, 6 martie, un eveniment de lansare a cărții „ChatGPT. Mastering conversations with artificial intelligence. A comprehensive guide to enhance your daily life to work”, scrisă de prof. Univ. Dr. Dumitru Rădoiu, AI Digital Transformation Expert, cadru didactic asociat UMFST.

La eveniment este invitată întreaga colectivitate academică, începând cu ora 16:00, în Biblioteca de Științe și Litere.

(M.R.)