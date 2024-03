Futsal U19: Înfrângere după câștigarea Cupei României

Distribuie

După ce a câștigat Cupa României, echipa de futsal U19 din cadrul CSM Târgu Mureș a jucat pentru prima oară acasă, primind vizita formației CFF Clujana Cluj.

Potrivit CSM, rezultatul meciului este următorul:

CSM Târgu Mureș – CFF Clujana Cluj: 4-9 (1-6)

Marcatorii din cadrul meciului au fost: Laurenţiu Săbăduş (portar) 2x, Zsolt Butiurcă și Darius Todoran.

„Băieții noştri au început greoi partida, parcă au fost puțin surprinși de agresivitatea adversarului, au făcut multe greșeli și au şi ratat multe ocazii. Din nefericire, adversarii au profitat de mingile pierdute și au intrat la pauză cu un avantaj de 6-1.

Repriza a doua a fost mult mai bună, dar Endre Kacsó nu a reușit să-și ‘scuture’ echipa, dar cel puțin am reușit să terminăm repriza la egalitate, am primit goluri cu portarul scos, după câte o minge pierdută”, se precizează pe pagina CSM Târgu Mureș.

Potrivit aceleiași surse, băieților le-a lipsit foarte mult jocul lui Patrick Cherteș care, din păcate, a suferit o accidentare gravă la genunchi în meciul din Liga 1, va trebui să se opereze și va fi indisponibil cel puțin șase luni.

„Cunoșteam echipa că am mai jucat cu ei. Este o echipă ambițioasă, aleargă, iar noi am fost după ei la minge. Orice am încercat, nu a fost seara noastră. Mergem înainte, avem returul și o să analizăm, pentru că am greșit mult. Atâtea pase greșite cred că n-am avut de foarte multe ori. Contează, pentru că am pierdut acasă și după ce am câștigat Cupa României, nu meritam să jucăm așa în fața publicului nostru. Sper ca miercuri să remediem situația și să câștigăm la Cluj”, a declarat antrenorul Endre Kacsó.

Diana CĂRBUREAN