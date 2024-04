VIDEO-FOTO: Lansare de candidatură: Rodica Baciu, credință în valori și performanță la Primăria Târgu Mureș

Distribuie

Fondatoarea și CEO-ul companiei mureșene Materom, Rodica Baciu, și-a lansat oficial candidatura pentru funcția de primar al municipiului Târgu Mureș. Evenimentul a avut loc miercuri seara, 3 aprilie, în incinta Centrului Cultural ”Mihai Eminescu” din Târgu Mureș, și s-a intitulat ”Valori și performanță”, motto care sintetizează crezul candidaturii independente, depusă sub spectrul credinței și al învățăturilor creștine, pentru viitorul municipiului reședință de județ.

”Unirea forțelor”, cheie a succesului

Pe toată durata evenimentului, Rodica Baciu (49 de ani) a fost susținută, de pe scenă, de o pleiadă de personalități remarcabile. Acestea au impulsionat, prin mesajele transmise, candidatura femeii de afaceri care a construit într-un mod remarcabil, în decursul a 26 de ani de activitate, alături de familia sa, un grup de firme care în prezent numără peste o mie de angajați.

Primul vorbitor al serii a fost pastorul Matei Baciu, soțul candidatei, al cărui mesaj s-a referit la construirea ”unui viitor mai prosper, mai bun pentru generația noastră și în special pentru generația care urmează.”

”Cheia succesului într-o societate multiculturală și multietnică este unirea forțelor, respectiv unitatea oamenilor pe anumite proiecte de interes comun și suntem în această seară aici pentru că ne leagă ceva, un proiect de interes comun”, a afirmat Matei Baciu, al cărui mesaj de suflet a fost intitulat ”Unitatea între cetățenii din Târgu Mureș.”

Mesaje de susținere

Au mai susținut discursuri de susținere: Adela Mîrza – președintele Partidului Alternativa Dreaptă (AD), Anamaria Gavrilă – deputat independent și fondatoare a Partidului Oamenilor Tineri (POT), Emanuel Mihalache – membru al POT, Mihail Neamțu – scriitor, teolog și om politic, Ioan Cocoș – vicepreședinte al Partidului Național Conservator din România (PNCR), Teodor Rad – președintele Alianței Etocrată pentru Reformă Mureș și Radu Țîrle – președintele Uniunii Creștin Democrate din România (UCDR), iar europarlamentarul Cristian Terheș, liderul PNCR, a fost prezent prin intermediul unui mesaj video către cei aproape 400 de participanți la eveniment, care au fost îndemnați ca în data de 9 iunie să aleagă ”patrioți în funcții de conducere.”

”În România este nevoie mai mult decât oricând de femei în politică, de lideri adevărați, alături de bărbați, iar doamna Baciu sunt sigură că va conduce acest oraș într-un mod minunat, la fel cum și-a condus și business-ul. Avem nevoie de modele, avem nevoie de femei extraordinare, și de bărbați”, a precizat Adela Mîrza, care a anunțat că formațiunea politică pe care o conduce o susține pe Rodica Baciu în demersul său pentru a deveni primar.

”Noi, Partidul Oamenilor Tineri o vom susține pe doamna Rodica Baciu pentru candidatura dânsei independentă la Târgu Mureș, Sper ca mulți dintre dumneavoastră veți face la fel, penru că atunci când un om își ia curajul și își asumă acest proiect, trebuie susținut de noi toți”, a subliniat deputatul Anamaria Gavrilă.”Uniți-vă spun în jurul unui proiect, nu doar a unei persoane! Pentru creștini și pentru conservatori mesajul meu este: uniți-vă și haideți să ne unim, căci adversarii noștri, ai libertății, sunt legiune!”, a îndemnat Mihail Neamțu.

”Mă rog pentru ca Dumnezeu să aprindă o lumină aici, la Târgu Mureș, să aprindă o flacără care să lumineze peste România. Un om care a făcut performanță în business poate să facă performanță în valori umane, un om care a arătat valori creștine poate să trezească o națiune. Doamne, te rog să trezești Națiunea Română și să începi de la Târgu Mureș!”, a rostit Ioan Cocoș.

”Sunt aici ca să vă recomand să votați un om integru, un om competent, un om care și-a asumat decizii importante și mari, un om care are această capacitate de a lucra cu oamenii”, a subliniat Radu Țîrle.

Candidatură cu inspirație divină

Cel mai așteptat discurs i-a aparținut, în mod firesc, celei care și-a lansat candidatura independentă pentru funcția de primar al ”Orașului Trandafirilor”, Rodica Baciu, care a explicat contextul candidaturii sale: ”Să știți că provocarea n-a venit de la vreun partid politic, nu m-a tras nimeni de mânecă. Dumnezeu a pus gândul acesta în inima mea. Să știți că nu a fost ușor, pentru că e o perioadă plină de incertitudine, de turbulențe. M-am rugat mult și m-am gândit și știu că fac bine ceea ce fac. Națiunea este bolnavă și este jefuită de valori. De aceea, nu avem nici performanță, pentru că nu mai credem și pentru că nu mai trăim după credință.”

VALORI propuse târgumureșenilor

Rodica Baciu a dezvăluit apoi setul de VALORI propuse târgumureșenilor sub forma unui acronim: V – Valorile proprii și ale familiei, A – Adevărul rostit, Adevărul scris și Adevărul trăit, L – Libertatea de a face bine, de a nu deranja pe aproapele nostru și de a lua singuri deciziile, O – Omenia și capacitatea de a ne pune în locul aproapelui nostru, astfel încât să evităm orice nedreptate, R – Respect și prețuire pentru aproapele nostru și I – Integritate și acordarea Încrederii atât oamenilor, dar mai ales lui Dumnezeu.

”Dumnezeu, mi-a dat un glas – să vorbesc despre adevăr. Mi-a dat știința pe care am dobândit-o pas cu pas, de a organiza, de a administra corect oameni, bugete, proiecte. Și vreau cu acești talanți să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu și a cetățenilor, pentru administrarea corectă, eficientă a acestui oraș. Unii spun că n-are nimic business-ul cu administrația sau cu politica, însă nu este așa. Oriunde este nevoie de valori și performanța se atinge cam cu aceleași proceduri: muncă, corectitudine, dreptate”, a subliniat candidata independentă.

Program de Dezvoltare Locală

Totodată, Rodica Baciu a prezentat și principalele domenii cheie pe baza cărora propune târgumureșenilor un Program de Dezvoltare Locală axat pe următorii piloni: Administrație pentru toți cetățenii; Administrație transparentă, modernă și eficientă prin digitalizare; Oraș curat și verde; Smart city; Educație pe primul loc; Târgu Mureș, reper în domeniul medical; Târgu Mureș, destinație culturală și Târgu Mureș, destinație pentru afaceri inovative.

”M-am hotărât să candidez independent, nu pentru că aș fi împotriva partidelor politice. Eu așa am simțit, pentru că eu niciodată n-am fost membră într-un partid. Partidul meu sunt cetățenii. Am avut colegi de diferite etnii, de diferite confesiuni religioase și ne-am înțeles foarte bine. Vreau să fiu un om al oamenilor. Aș vrea ca toți acei care rezonează cu sistemul meu de valori, să putem să fim în unitate. Am invitat toate partidele politice, care sunt dispuse să mă susțină, să o facă, pentru că nu au nimic de pierdut. De asemenea, mitul acesta al conflictului dintre un primar independent și un Consiliu Local format din diverse partide, eu cred că trebuie să-l depășim. Putem să-l spargem împreună. Eu cred că indiferent de culoarea politică, de etnie, cu toții urmărim binele orașului. Urmărim binele Cetății în care locuim. Și de binele Cetății depinde binele familiei noastre”, a mai exprimat Rodica Baciu, care a anunțat că în ultímele două decenii grupul de firme pe care îl conduce a contribuit la bugetul de stat cu suma de 102 milioane de euro.

Rugăciune și muzică

Programul evenimentului de lansare a candidaturii a conținut și un moment înălțător, de manifestare a credinței, respectiv o rugăciune la unison alături de pastorul Onițiu Sever, precum și recitalurile susținute, cu mult har, de soliștii Emma Repede și Marcel Pavel.

Text, foto & video: Alex TOTH, Valentin COVACIU