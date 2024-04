Corneliu Florin Buicu: Lista comună de candidați PSD-PNL pentru europarlamentare depusă la BEC

Distribuie

A fost depusa azi la BEC lista comuna de candidați PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare.

Se oficializează un act de mare maturitate și responsabilitate politică – constituirea alianței electorale PSD-PNL, menită să asigure STABILITATEA și DEZVOLTAREA ȚĂRII NOASTRE.

Cele peste 1,6 milioane de semnături depuse, care susțin lista comună PSD-PNL arată puternica susținere populară, faptul că oamenii înțeleg bine cât de importantă este pentru viața lor consolidarea apartenenței la Uniunea Europeană, reprezentarea credibilă a țării în instituțiile UE, atragerea fondurilor europene.

Alianța electorală PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare este Alianța Stabilității și Dezvoltării.

Această alianță electorală are cea mai mare expertiză și experiență în privința administrației naționale, centrale sau locale, și-n reprezentarea intereselor țării în instituțiile europene.

Are cei mari credibili lideri, cei mai mulți, mai serioși și mai pricepuți decidenți.

Are soluțiile corecte și necesare pentru nevoile societății care fac diferența față bășcălia, agresivitatea și nepriceperea partidelor de tip populist-extremist.

PSD și PNL, împreună în Europa, sunt garanția că drumul european al României va continua, că vom avea acces la toate fondurile europene posibile, că vocea noastră în UE va rămâne credibilă, se va face auzită și înțeleasă, cu beneficii majore pentru români și pentru economia națională.

Un vot pentru lista comună de europarlamentari PSD-PNL este un vot pentru stabilitate, pentru dezvoltare, pentru un viitor sigur în Uniunea Europeană și NATO!

Corneliu Florin BUICU,

Deputat PSD