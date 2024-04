Cofetăriile Egreta, de peste 3 decenii pe gustul mureșenilor

Distribuie

Ne plac dulciurile. Am putea renunța la ele? Am putea, dar la ce folos?! Cine nu este cu adevărat fascinat de mirosul, gustul, culoarea unei prăjituri? Imaginează-ți o prăjitură cu multă cremă de ciocolată și blat pufos însiropat cu cafea și rom, cum să spui ”NU” unei astfel de tentații?! Așa arată lupta mea lăuntrică, de câte ori trec pe lângă Cofetăria Egreta, locul unde găsești prăjituri și torturi care impresionează prin multitudinea de arome și culori, unde stau câteva minute și simt că deja eu însămi miros a dulce. Dar, cine stă în spatele acestui concept?!, mi-am pus deseori întrebarea. Un om care inspiră pasiune celor din jur, un lider eficient.



Prăjitura peste decenii

Cioloca Anica lucrează în domeniul prăjiturilor și dulciurilor din anul 1970. De-a lungul timpului, și-a aliniat scopul, pasiunea și obiectivele personale, iar în luna mai 1992 a ieșit pe piață cu o gamă variată de dulciuri, un simbol al bucuriei de a fi sub numele Egreta.

”Lucrez din 1970 în domeniul prăjiturilor, o viață întreagă mi-am petrecut-o lângă dulciuri, lângă prăjituri. Și mi-a plăcut. Am învățat foarte multe, iar eu la rândul meu am învățat multe alte persoane, cum să facă un lucru de calitate, cum să aducem mereu ceva nou și bun. Vrem ca produsele noastre să spună o poveste delicioasă, de aceea preocuparea noastră este de a rafina rețetele în mod constant pentru a ajunge la gusturile fiecărui client, să fie mulțumit de produsele noastre. Cu cât ești mai pasionat de acest domeniu, cu atât te descurci mai bine și greutățile ce apar peste timp sunt mai ușor de traversat. Nu știu dacă poți face deserturi excelente dacă nu iubești asta, dincolo de rețetă, e mereu nevoie de suflet ”, ne spune Anica Cioloca.

În perioada comunismului, care a adus cu sine naționalizare și uniformizare, arta cofetăriei și-a putut continua parcursul, nu însă fără inevitabilele stinghereli tovărășești. Spre sfârșitul perioadei socialiste, anii de pomină ‘80, stingherelile s-au transformat într-o adevărată criză, parte a celei generale, de la nivelul întregii societăți, când a avut loc o scădere drastică a calității produselor și serviciilor și s-a instalat penuria. În acele vremuri, foarte la modă erau caramele cu fructe și cu cacao învelit în hârtie cerată, cele cu fructe erau delicioase, casante, se topeau efectiv în gură, iar cele cu cacao erau tari și cleioase, mai țineți minte? Și mai erau ciocolățelele alea mici, învelite în auriu, care arătau ca niște mini-lingouri? Le mai știți? Se consuma și ciocolata chinezească în staniol auriu, crema de zahăr ars, prăjitura Budapesta (Televizor) , Carpați, Capriciul femeii, Doboș, Ișler, salam de biscuiți. Dintre toate, poate cea mai grea soartă a avut-o prăjitura Capriciul femeii, care se pare că nu mai e pe gustul vremurilor noastre, oricât de mult ar fi vrut să o resusciteze cofetarii. În schimb, prăjitura Cremșnit încă e la mare căutare, ori pur și simplu acoperit cu zahăr pudră, ori învelit în glazură din zahăr, lucioasă și netedă, decorată în model numit chevron, seamănă cu zigzagurile. Și eclerul este, după atâta timp, în topul preferințelor, în varianta simplă cu vanilie și frișcă sau în varianta mai nouă, mult mai sofisticată, cu fructe, creme diferite și glazuri originale. Negresa cu crema de vanilie, o prăjitură din copilărie, care nu și-a pierdut farmecul și savoarea. Mai apoi, Savarina, Ora 12 și Diplomat, rămân cele mai populare în rândul clienților, pe lângă cele mai noi, Lava Cake, Brioșele, Macarons, Delice, Honey. În laboratorul Egreta reţetele şi preparatele au fost adaptate şi readaptate, chiar inventate, de-a lungul timpului, iar ingredientele sunt naturale și proaspete.



Pandemia, un prag trecut

Perioada de pandemie, starea de urgență și cea de alertă au reprezentant puncte de cotitură pentru Egreta, au fost săptămâni în care cofetăriile au fost închise, apoi a urmat o perioadă în care s-a lucrat la program scurt, sortimentele vândute au fost considerabil reduse, pentru că cererea nu era la fel de mare ca într-o perioadă obișnuită. Lipsa evenimentelor private, a nunților, botezurilor s-a resimțit.

”Perioada pandemiei a fost foarte grea, dar suntem tot aici. În anul 1986, am luat locul I pe țară, am mulți ani de muncă în spate., multă experiență Acum lucrez împreună cu băiatul meu, Marius Horațiu, cu siguranță el va duce mai departe ceea ce am început”, ne spune Cioloca Anica.



Torturi personalizate

Sub sloganul Natural, pentru familia ta, la Egreta se pune accent pe calitatea produsului și pe gustul desăvârșit, astfel incât fiecare prăjitură să ofere un motiv de bucurie pentru cei care le savurează. Micile plăceri culinare, diverse combinații de mousse, inserții de fructe , fulgi crocanți de migdale, caramel și glazură de ciocolată cu efect oglindă, îndulcesc orice moment din viata unui om, binedispun și marchează toate momentele frumoase ale vieții: botezul, aniversarile, sărbătorile. Cofetăria Egreta are ca misiune principală promovarea și dezvoltarea continuă a standardelor de excelență în domeniul serviciilor și produselor de patiserie și a dulciurilor. Torturile de botez, nuntă, aniversări de zile de naștere pot fi personalizate, ornamentate cu figurine și elemente de poveste sau desene animate, toate făcute hand made, comestibile. La mare căutare sunt și torturile personalizate cu poze, la o calitate grafică excepțională.

Cofetăria Egreta reprezintă un tărâm de poveste, într-o lume care poartă cu sine cele mai bune arome ale torturilor, cele mai gustoase prăjituri, cel mai savuros miros al produselor de patisserie.

Echipa de 28 de angajați e pregătită în permanență să facă față cu brio celor mai aprige provocări, nu există dorință, comandă, preferința vreunui client, să nu fie îndeplinită. Sunt o mână de oameni care au aceeași pasiune, dulciurile făcute cu dragoste. Pasiunea este cheia care pornește motorul, este emoția, aspirația, dorința de a împinge lucrurile mai departe. Și, iată! Cei care în urmă cu 30 de ani și-au dat prima întâlnire la Egreta, astăzi poate formează cupluri solide și au nepoți care, la rândul lor, gustă din aceleași dulciuri.



Laborator str. Rodnei nr.24

0744-476.777

0265-262.918

Centru, Piața Trandafirilor nr 27-29 tel 0755-082.336

Auchan Promenada: 0755-082.337

Auchan City: 0728-920.184

Email: egreta24@yahoo.com

Program unități

Cofetaria Rebreanu: Luni – Vineri: 9 – 18

Sambata: 8 – 15

Duminica: 8 – 13

Centru: Zilnic : 9 – 18

Auchan Promenada: Zilnic 9 – 20

Auchan City: Zilnic 9 – 20