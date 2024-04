Conferință: „Când gândurile devin păcate?”- explicațiile preotului Ciprian Negreanu

Distribuie

Mintea umană este un tărâm de liberă circulație a gândurilor, fie ele bune sau rele, voite sau nevoite, frumoase sau mai puțin frumoase; ele sunt expresia interiorității noastre. În minte sunt formulate dezideratele noastre ființiale, alimentate de fel și fel de imbolduri extrinseci, dar mai ales intrinseci, care dau naștere gândurilor, iar pentru că oamenii acționează sub imperiul lor, gândurile devin definitorii pentru a ne caracteriza.

Prin natura sa, omul este predestinat păcatului, iar gândurile, deși sunt realități interioare și imperceptibile de ceilalți oameni, ele sunt accesibile instanței morale supreme-divinității. Contrastul dintre aparență și esență este demascat în acest mod, în fața lui Dumnezeu. Acesta a fost unul dintre subiectele principale ale conferinței organizate de Asociația Tineri pentru Tineri Mureș, intitulată „Limitările gândirii nesănătoase: Impactul asupra libertății tinerilor”, care a avut loc în data de 15 aprilie, în sala Aula Magna a Facultății de Inginerie a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, în prezența preotului Ciprian Negreanu.

Limitarea gândirii nesănătoase

Tema conferinței a fost strâns legată de identificarea unor mijloace de reprimare a acestor gânduri nedemne, iar preotul Negreanu a oferit participanților câteva învățături proflactice din perspectivă duhovnicească. ‚Am propus într-adevăr această temă pentru că m-a interesat și mă interesează pe mine în primul rând și am văzut că e o problemă din ce în ce mai mare pentru toți creștinii- <> Și am văzut, mai ales, că nu prea este luată în seamă. În primul rând, recunosc că ceea ce m-a aplecat spre această temă a fost faptul că tot citind și recitind cuvântul Mântuitorului- Evangheliile, am constat că, mai mult decât orice alt păcat, Mântuitorul vorbește cu asprime împotriva fățărniciei. Noi întotdeauna ne raportăm la fățărnicie. Fățărnicia nu înseamnă altceva decât că prin faptele și comportamentul tău, pari că ești ceva și cineva, iar cu gândurile și cu viața ascunsă ești altfel. Dumnezeu a socotit acest păcat, adică să ai gânduri rele, chiar dacă în faptă nu faci rele”, a precizat părintele la începutul prelegerii sale.

Când gândurile devin păcate?

Desigur, gândurile umane sunt incontrolabile. Ele apar adesea în mod intruziv, fără a fi intenționate. Poate chiar aici stă diferența între a gândi- a-ți veni în minte lucruri aleatorii cărora nu le dai vreo semnificație aparte și a cugeta. Preotul Ciprian Negreanu subliniază faptul că nu gândul necurat este problema, ci faptul că omul îi oferă conotații în sufletul său. „Mântuitorul i-a certat pe apostoli mai mult pentru gândurile lor, decât pentru fapte și a zis: <> Și pentru asta i-a certat. Acest lucru dovedește că gândurile, mai ales atunci când sunt crezute și trăite și de inimă, adică nu este doar un gând care îți trece prin cap, ci și un gând pe care tu îl asimilezi și îl crezi cu inima, sunt un rău foarte mare. Aici este un izvor al răului în toată ființa omenească și un sălaș al diavolului, ajungem să facem din suflete noastre, prin gândurile pe care le găzduim, adevărate locuri de fărădelege, în care nu va sălășlui Hristos, sau poate el sălășluiește acolo, dar rămâne bolnav, însetat, închis”.

Salvare prin rugăciune

În finalul prelegerii, preotul oferă o soluție duhovnicească pentru limitarea gândurilor imorale- rugăciunea și postul. Prin intermediul acestora, omul își asigura reapropierea de Dumnezeu și de calea cea dreaptă și este dedus ispitelor “Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău”.

În timpul conferinței, voluntarii de la Asociația Tineri pentru Tineri Mureș au împărțit participanților foi și instrumente de scris, pentru a-și creiona întrebările și curiozitățile, care au fost ulterior citite de către președintele asociației, Bogdan Popa. Preotul Ciprian Negreanu a răspuns fiecărei întrebări în parte, oferind participanților o perspectivă ecleziastică asupra subiectelor aduse în discuție.

Foto și text: Mădălina ROHAN