EXCLUSIV! O nouă autostradă pentru județul Mureș! Licitație de 805 milioane euro organizată de CNAIR

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA a demarat, în data de 1 iulie 2024, o licitație estimată la valoarea de 3.949.103.360 de lei (aproximativ 805 milioane de euro), fără TVA, pentru obiectivul de investiție ”Proiectare și execuție Autostradă Târgu Mureș – Târgu Neamț, Secțiunea II – Miercurea Nirajului – Leghin km 22-000 – km 181+195, Lot 1b – Miercurea Nirajului – Sărățeni”, informează www.licitatiapublica.ro.

Lot de 23,4 kilometri, cu un tunel

Potrivit sursei citate, obiectul contractului îl reprezintă proiectarea și execuția lotului de autostradă Miercurea Nirajului – Sărățeni, în lungime de aproximativ 23,4 kilometri, din care 1,07 kilometri de tunel.

Reprezentanții CNAIR SA au mai menționat că ofertantul trebuie să demonstreze ca are la dispoziție/ are acces la următoarele utilaje, instalații și echipamente tehnice pentru execuția lucrărilor: stație de preparare mixturi asfaltice (2 bucăți), stație de betoane (2 bucăți), autobasculantă (50 de bucăți), autobetonieră (12 bucăți), excavator (8 bucăți), autogreder (8 bucăți), eșaloane de asfalt – repartizator asfalt plus trei cilindri compactori (3 seturi), buldozer (14 bucăți), automacara cu sarcina maximă de minim 120 de tone (4 bucăți), automacara cu sarcina maximă de minim 40 de tone (2 bucăți), compactor terasamente picior de oaie (9 bucăți), instalație piloți forați 1.200 milimetri (6 bucăți), instalație de forat cu umbrelă de țevi în tunel – dacă se adoptă o soluție tehnică de realizare tunel cu umbrelă de țevi (4 bucăți) sau instalație de tip TBM – Tunnel Boring Machine (2 bucăți).

”Nota 1: accesul la utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice indicate în cerință se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele următoare: deținerea în dotarea proprie, închiriere, comodat, leasing, contract de prestări servicii, etc. Nota 2: utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice vor fi la dispoziția ofertantului pentru executarea activităților specifice din cadrul contractului. Nota 3: dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, cerința se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului”, a informat aceeași sursă.

Investiția este finanțată prin intermediul Programului Transport aferent perioadei de programare bugetară 2021-2027, termenul limită pentru depunerea ofertelor de participare este 16 iulie 2024, iar durata estimată a contractului va fi de 90 de luni.

Alex TOTH

Foto: https://depositphotos.com/home.html