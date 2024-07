Lacrimi pentru Szocs Bernadette, la Jocurile Olimpice de la Paris

Szocs Bernadette și Ovidiu Ionescu au pierdut duminică, 28 iulie, la Jocurile Olimpice de la Paris, în patru seturi, scor 0-4, meciul contra sportivilor Jonghoon Lim / Yubin Shin (Coreea de Sud), în sferturile de finală ale întrecerilor olimpice de dublu mixt.

Potrivit informațiilor furnizate pe pagina de Facebook a Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), sportivii din România au condus în primul set, dar niponii, favoriții numărul 3 ai turneului, au venit din spate și s-au impus la avantaje cu 12-10. A fost momentul cheie al partidei. Au urmat trei seturi destul de echilibrate, dar de fiecare dată finalul a aparținut adversarilor, tricolorii oprindu-se la 8 în ultimele trei seturi. Scor final 0-4 (10-12, 8-11, 8-11, 8-11).

”Îmi pare rău că i-am dezamăgit pe români!”, a spus cu lacrimi în ochi Berni după meci.

”Îmi doream atât de mult să câștigăm și am intrat cu atâta încredere. Din păcate, nu am putut mai mult. Sunt dezamăgită și nu-mi vine să cred. Sunt însă o sportivă puternică și voi încerca să obțin mult dorita medalie la simplu sau la echipe alături de colegele mele. Am crezut tot timpul că cele mai mari șanse le avem la dublu mixt pentru că suntem un cuplu sudat, jucăm de mult timp împreună și ne cunoaștem foarte bine (…) Voi încerca să lupt în continuare pentru o medalie la Paris”, a promis Bernadette Szocs, care până la urmă a găsit puterea să surâdă și să le trimită suporterilor o parte din inima sa.

Atât Bernadette Szocs cât și Ovidiu Ionescu continuă turneul olimpic la simplu. În plus, Bernadette Szocs va juca alături de Eliza Samara și Adina Diaconu în competiția feminină pe echipe.

(Redacția / Foto: Facebook – COSR)