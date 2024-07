Vlad Poruțiu, masterand, șef de promoție”Dacă poți gândi un vis, îl și poți realiza”

În momentul în care dorești să te specializezi pe un anumit domeniu, pentru că la nivel de licență ai descoperit că acel ceva te atrage în totalitate și ți-ar plăcea să știi mai mult, este normal să apară și dorința aceasta de apartenență la un alt nivel de studii universitare. Și te înscrii la master. Cum e, însă, să închei anii de master ca șef de promoție? Ne răspunde Vlad-Valentin Poruțiu, care a urmat programul de studii universitare de masterat Administrarea afacerilor în comerț, turism și alte servicii, în cadrul Facultății de Economie și drept, UMFST Târgu Mureș.

Vlad, pentru început, să ne spui câteva cuvinte despre tine, pentru a te cunoaște cititorii noștri. Care sunt pasiunile tale?

În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru acesta oportunitate de a vorbi câtuși de puțin despre mine! Ce aș putea spune?! Sunt un om simplu, un băiat care vine de la țară, modest și care a simțit ce înseamnă „greutățile vieții”. Sunt pasionat de călătorii, îmi petrec timpul liber alături de oameni dragi mie și îmi place să mă implic în multe lucruri, să repar, să le modific.

Cum ai ajuns la Administrarea afacerilor în comerț, turism și alte servicii și ce anume te-a determinat să alegi acest drum?

Dacă mă gândesc bine, am ales drumul studiilor superioare din doua motive. Primul motiv, este unul aparte, deoarece știu ce înseamnă să duci o viață cu suișuri și coborâșuri. De aceea am ales drumul Facultății, să pot realiza „ceva” în această viață, poate în viitor să le ofer copiilor mei și chiar și mie personal, o viață la care mereu doar am visat. De ce Administrarea Afacerilor de Comerț, Turism și Servicii?! Pot spune simplu „mi-a plăcut cum sună această specializare”. Motivul real și plauzibil, cum am mai spus, îmi plac călătoriile. Această specializare este axată pe tot ceea ce contează în viață, administrarea afacerilor, mereu noi înșine ne vom administra propria viață, care este o afacere continuă! Această specializare este axată pe comerț – deoarece totul se învârte în jurul schimburilor, tu ai nevoie de un lucru, pe care eu ți-l pot oferi, oferindu-mi un câștig. Este axată pe turism, iar călătoria este singurul lucru pe care îl cumperi, dar de fiecare dată te face mai bogat. În ceea ce privesc serviciile, mereu oferim sau primim un serviciu, indiferent de mărimea lui, chiar și simpla oferire a unui pix pentru a se semna cineva pe o foaie reprezintă un serviciu.

Ai încheiat masteratul cu media 9,27. Ce înseamnă pentru tine această recunoaștere ca „șef de promoție”?

Pentru mine această recunoaștere ca „șef de promoție”, îmi deschide noi orizonturi; mă face să simt că sunt special (încă mai există speranță). Mi-am coordonat, ajutat și îndrumat colegii, cum am știut și cum am putut; m-am străduit să ofer tot ce am mai bun din mine, la examene, proiecte și multe altele, acum a venit și rândul meu să fiu ajutat, să primesc această recunoștință de „șef de promoție”.

Cine te-a susținut și a fost mereu lângă tine?

Vreau să mulțumesc în primul rând prof. conf. Univ. Dr. Habil.: Oltean Flavia pentru felul în care m-a coordonat pe parcursul acestor anii de studii. Familia, mama mea, tatăl meu și fratele meu, dar și iubita mea, m-au susținut și sprijinit cel mai mult, în tot ce am făcut și am ales. Mereu au crezut în mine.

Ce amintiri frumoase ai cules în anii de masterat?

Cele mai multe amintiri, le-am acumulat cu ajutorul profesorilor. Îmi amintesc cum o stresam mereu pe d-na profesoară, în ultimul an de studii, când lucram la DISERTAȚIE. Îmi amintesc, când mergeam la examene și colegii mei veneau de fiecare dată lângă mine și mă întrebau „Vlad, putem sta lângă tine?”.

Care sunt profesorii ce ți-au intrat în inimă?

Port în suflet profesorii Flavia Oltean, Gabor Rozalia, Bacos Bogdan și ar mai fi…

Ce planuri de viitor ai?

Planurile de viitor nu se divulgă, mereu oamenii trebuie surprinși prin ceea ce vei face. Îmi doresc să ajut oameni, să am firma mea, unde să mă implic mai mult, să pun suflet și să administrez așa cum îmi doresc eu.

În final, ce i-ai spune unui mureșean care îți cere sfatul despre reușita în viață?

În final, oricărui mureșean și nu numai, oricărui om din această lume, vreau să îi transmit să facă ceea ce își dorește, să se implice mereu și mereu, visul lui poate să se realizeze. Dacă îl poate gândi, îl și poate realiza!