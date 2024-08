INTERVIU cu Biró Melinda, masterand, șefă de promoție

Imaginea succesului este extrem de personală. Fiecare persoană are scopuri și dorințe pe care vrea să le realizeze în viață. Unii reușesc, alții nu. Depinde de efortul depus de fiecare. Atunci când vorbim de succesul pe plan profesional, ne referim la anumite calităţi ale personalităţii, la capacităţi intelectuale, la gândire, memorie, limbaj, creativitate, imaginaţie, flexibilitate a gândirii, motivaţie superioară a învăţării, trăsături de caracter şi de comportament superioare. Cum poți reuși să închei un masterat ca șefă de promoție?! Ne spune Biró Melinda, care a încheiat studiile de masterat Managementul resurselor umane, în cadrul Facultății de Economie și drept, UMFST Târgu Mureș, cu media 9,45.

Biró Melinda, pentru început, te rog să ne spui câteva detalii despre tine, pentru a te cunoaște cititorii noștri.

Am 25 de ani, sunt din Târgu Mureș și în momentul de față lucrez în domeniul resurselor umane. În timpul liber, îmi place să mă implic în activități de voluntariat la Asociaţia Culturală Armeano-Maghiară din Târgu-Mureş, mai ales în proiecte care vizează organizarea unor activități pentru copii și tineri. Printre hobby-urile mele se numără cititul și să petrec timp de calitate cu prietenii.

Ce te-a determinat să urmezi un master în Managementul resurselor umane?

Încă din copilărie, am fost profund fascinată de științele umaniste și de interacțiunea cu oamenii. Această pasiune m-a condus să aleg o universitate care să îmi ofere oportunitatea de a-mi dezvolta aceste interese. Primii pași în cariera mea profesională, când am început să lucrez în HR, au fost esențiali în clarificarea direcției potrivite pentru mine. Am ales să urmez masteratul Managementul resurselor umane pentru a-mi dezvolta competențele și a dobândi cunoștințe valoroase despre acest domeniu.

Ce înseamnă pentru tine să fii șef de promoție?

A fi șef de promoție pentru mine este un semn de recunoștință față de efortul depus pe parcursul anilor de studiu și dedicarea mea față de eficiența academică și domeniul ales. Desigur, trebuie să apreciem la fel de mult toți colegii absolvenți, fiecare am avut provocările și succesele proprii de-a lungul studiilor.

Cum ai descrie în câteva fraze, experința ta la UMFST?

Sunt absolventa programului de studii de licență Comunicare și relații publice din cadrul Facultății de Științe și Litere „Petru Maior”, așadar pentru mine tot ceea ce înseamnă studenție și experiențele specifice acestei perioade sunt strâns legate de UMFST. Printre altele, aș evidenția aspectul multicultural al universității ceea ce permite să ne lărgim orizontul și să legăm prietenii internaționale.

Cine a avut cel mai mare aport în formarea ta, un părinte un profesor..?

Consider că părinții au avut cel mai mare aport în formarea mea, întotdeauna m-au încurajat să-mi urmez visurile și mi-au oferit tot sprijinul lor. De la ei am învățat importanța educației și muncii asidue. Mă consider norocoasă, deoarece atât la liceu cât și în timpul studiilor superioare am avut privilegiul de a întâlni cadre didactice excepționale care mi-au transmis nu doar cunoștințe, ci și valori.

Ce planuri de viitor ai?

În viitor, îmi doresc să pot activa în continuare în domeniul resurselor umane, cultivându-mi pasiunea mai departe. După cum afirmă și L.Tomlin „Drumul spre succes este întotdeauna în construcţie”, așadar învățarea nu se termină niciodată, și eu voi continua să-mi perfecționez abilitățile, urmând cursuri de specialitate.

Ca specialist în resurse umane, este important să încurajezi angajații să obțină performanța atât individual, cât și în echipă. Ce calități trebuie să ai pentru a reuși asta?

Capacitatea de a menține angajații motivați și performanți este una dintre cele mai importante sarcini ale managementului resurselor umane. În primul rând, abilitățile de comunicare reprezintă un aspect cheie al HR. Este foarte importantă înțelegerea profundă a principiilor și practicilor de resurse umane, deoarece sistemul tradițional de motivație poate fi inadecvat vremurilor actuale, iar înainte de implementarea strategiilor motivaționale trebuie identificate nevoile și așteptările angajaților. Ca munca să se desfășoare armonios și în echipă, specialistul de resurse umane trebuie să aibă competențe de rezolvare a conflictelor, empatie și abilități de leadership, de a conduce prin exemplu.

Un mesaj pentru tinerii care vor să urmeze Managementul resurselor umane.

Consider că lucrul cu oamenii este cea mai frumoasă meserie, însă necesită foarte multă răbdare, pasiune și o dorință sinceră de a ajuta oamenii în dezvoltarea lor profesională și chiar și personală. Așadar, primul pas spre acest domeniu este descoperirea acestor valori în sine și cultivarea lor continuă.