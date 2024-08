FOTO: A început Săptămâna Haferland. 800 de ani de la Hrisovul de Aur

Cel mai mare festival dedicat culturii și tradițiilor săsești din regiunea transilvăneană, Săptămâna Haferland, a debutat joi, 8 august, în localitatea Archita, comuna Vânători, din județul Mureș, consemnând cea de-a XII-a ediție a evenimentului cultural, inițiat în vara anului 2012 de către Michael Schmidt, președintele MHS Holding și al Fundației M&V Schmidt, în colaborare cu Peter Maffay, fondatorul Fundației Tabaluga.

Spiritualitate și tradiții

Festivalul a fost gândit ca o modalitate de promovare a spiritualității sașilor transilvăneni și a cutumelor acestora, oglindite atât în dansuri și muzică, cât și în gastronomie și port tradițional. Fiecare ediție a festivalului are o tematică anume, iar anul acesta tematica evenimentului este: „Istorie, tradiție și cultură. Ieri și azi în Haferland”. Haferland este denumirea nemțească a zonei cuprinse între localitățile Rupea și Sighișoara, care se traduce: „Țara Ovăzului”.

„Scopul inițial a fost să prezentăm tradițiile și obiceiurile săsești la comunitatea majoritară din România și, cu timpul, tot mai mulți oameni și-au găsit timp să vină să admire fanfarele și dansurile populare. Eu vă mulțumesc pentru prezența voastră și vă invit și în zilele viitoare în celelalte sate și mulțumesc tuturor care au stat la baza organizării acestui eveniment”, a precizat Michael Schmidt, în cadrul alocuțiunii sale.

Cu prilejul evenimentului, preotul sas, Johannes Halmen, a amintit participanților de importanța solidarității etnice, explicând că înaintea naționalității noastre stă însușirea noastră de ardeleni, iar ea este cea care ne apropie, care ne solidarizează.

Comunitatea săsească, tot mai mică

Evenimentul este un bun prilej pentru ca sașii care au părăsit meleagurile ardelenești să se reîntoarcă în țară spre a-și rememora trecutul, întrucât comunitatea de sași s-a micșorat substanțial, fapt amintit și în prelegerea viceprimarului comunei Vânători, Levente Tiberiu: „Comunitatea săsească care a existat și care a contribuit mult la dezvoltarea acestui sat a dispărut în totalitate, dar admirăm efortul domnului Michael Schmidt și a doamnei Caroline depuse pentru organizarea acestui eveniment care, după atâția ani, a devenit o tradiție”.

Cu toate acestea, de-a lungul celor 12 ediții, festivalul a evoluat nu doar ca amploare culturală, ci și ca număr de participanți, însumând un total de peste 37.000 de persoane.

Fostul ambasador al Marii Britanii la București

„În trecut, am fost aici, în calitate de ambasador al Marii Britanii la București, fiind acum numai o persoană privată, am putut să aleg să vin aici. Am fost invitat de către domnul Schmidt să devin membru în fundația lui”, a spus în introducerea discursului său Fostul ambasador al Marii Britanii în România, Andrew Noble, reprezentat al Consiliului Director al Fundaţiei M&V Schmidt.

„Viaţa săsească în Transilvania este un fenomen important şi poate fi un aspect important pentru viaţa satelor nu numai din Transilvania, ci şi din toată România. Pentru mine este o oportunitate să lucrez cu prieteni pe care i-am făcut în ultimii cinci ani şi să facem ceva pentru viitorul României, nu doar cu partea săsească, germană, ci şi cu celelalte minorităţi din această ţară minunată. O ţară de glorie, cum a spus regele meu anul trecut şi într-adevăr asta este o ţară minunată în care trăim”, a mai spus Andrew Noble.

800 de ani de la hrisovul de aur al sașilor transilvăneni

Caroline Fernolend, preşedintele Fundaţiei Mihai Eminescu Trust, s-a declarat „fericită și mândră” de numele, subtitlul, ales pentru Săptămâna Haferland – „Istorie, tradiție și cultură. Ieri și azi în Haferland”. Apoi, a amintit faptul că în acest an se împlinesc 800 de ani de la emiterea Diplomei andreene (Diploma Andreanum), document denumit și hrisovul de aur al sașilor transilvăneni. Emis în anul 1224 de regele Ungariei, documentul reconfirma drepturile coloniștilor vest europeni (germani, luxemburghezi, valoni sau flamanzi) sosiți în Transilvania, în Evul Mediu.

„Sunt mândră să văd că aici, în Archita încă se mai păstrează tradiția și că organizatorii au acceptat să includem Archita în Haferland și să promovăm acest sat minunat, cu oameni minunați”, a spus Caroline Fernolend. Apoi, a adăugat că „fără implicarea financiară a familiei Schmidt nu am fi astăzi aici”.

„O să vedem tinerii din această comună. Astăzi, ei sunt aici, nu mai sunt sașii, dar ne bucurăm de ei, că ei apreciază această biserică fortificată, păstrează casele tradiționale săsești”, a mai spus președintele Fundației Mihai Eminescu Trust. La finalul discursului său, Caroline Fernolend a invitat pe scenă reprezentanții Asociației Descoperă Archita. Aceștia au invitat publicul la brunch-ul pe care l-au pregătit, într-o șură mare a unei case săsești din apropierea bisericii.

După discursurile inaugurale, pe scena festivalului de lângă biserica fortificată din Archita au urcat tinerii dansatori din Ansamblul Târnava-Vânători. Ansamblul este compus din tineri cu vârste cuprinse în 5 și 25 de ani și are un repertoriu bogat, din mai multe zone etno-folclorice.

Cea de-a XII-a ediţie a Săptămânii Haferland, festival cultural şi etnografic al comunităţii saşilor din România şi diaspora, are loc, de joi până duminică, în zece sate din regiunea cunoscută drept Ţara Ovăzului (Haferland) – Archita, Saschiz, Homorod, Rupea, Criţ, Roadeş, Meşendorf, Cloaşterf, Buneşti şi Viscri.

Vineri, 9 august, Săptămâna Haferland se va muta în Saschiz și Homorod. La Saschiz, va fi organizată o drumeție, cu plecare din piața din centrul satului, între orele 11.00-12:00. După aceea, între 12:00 și 14:00 este programat evenimentul „Meniu și obiceiuri ale unei nunți tradiționale săsești” – prânz oferit de Vecinătatea Femeilor din Saschiz în curtea Fundației ADEPT Transilvania.

Text: Valentin COVACIU și Mădălina ROHAN

Foto: Valentin COVACIU