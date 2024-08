INTERVIU cu Hajdu Doina, șefă de promoție a specializării de management ID, din cadrul UMFST

Hajdu Doina, șefă de promoție a specializării de management ID din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș, ne împărtășește din experiențele și pasiunile sale care au ghidat-o pe parcursul anilor de studenție. Fascinată de muzică și artă, Doina a găsit în management o disciplină unde talentul se împletește armonios cu știința, oferindu-i oportunități de a crea și organiza. În acest interviu, Doina ne vorbește despre importanța curiozității și ambiției în atingerea succesului, despre rolul esențial al educației în formarea unei viziuni de ansamblu. De asemenea, ea subliniază de ce managementul este un domeniu de viitor și recomandă cu căldură tinerilor să urmeze această cale.

Reporter: Care sunt pasiunile tale?

Hajdu Doina: Muzica și arta în general m-au însoțit toată viața. Sunt interesată de orice activitate unde pot crea ceva, folosindu-mă de cunoștințe și talent, începând de la gătit până la diferite activități ce țin de organizare.

Rep.: Ce oportunități ți s-au deschis în cadrul UMFST?

H.D.: Managementul există în tot ce facem la o scară mai mare sau mai mică. Femeile, în general sunt manageri care trebuie să jongleze cu multiple sarcini în acelasi timp și să găsească variantele ideale de acțiune, cu datele și mijloacele de care dispun. Antreprenorii trebuie să își conducă afacerile, adică sunt manageri. Mult timp nu am înțeles de ce se zice că managementul este artă și știință. Partea de artă a fost clară deoarece pentru a fi manager de succes trebuie să ai talent, chemare ca în orice alt domeniu. Partea de știință am înțeles-o urmând facultatea. Sunt o mulțime de unelte statistice, matematice, economice, financiare, sociale, etc. care pot să servească și să ușureze activitatea managerilor și care ridică la alt nivel talentul înnăscut. Nu te poți folosi de ele dacă nu știi că există. Școala oferă o viziune mult mai largă asupra mecanismelor după care funcționează lumea economică și financiară.

Rep.: Care e cea mai frumoasă amintire din anii de studenție?

H.D.: Nu am o amintire favorită. Fiecare întâlnire cu colegii mei si cu profesorii favoriți este o amintire plăcută. Consider că momentele importante din viață sunt întâlnirile cu oamenii frumoși care trebuie apreciate de fiecare dată.

Rep.: Cum ai reuși să obții asemenea rezultate remarcabile?

H.D.: Curiozitatea și ambiția au avut un rol major în reușita mea. De asemenea, familia mi-a oferit întelegere maximă și astfel au creat posibilitatea ca eu să îmi urmez dorințele. Pe de altă parte, am vrut să demonstrez că vârsta nu este un factor major care trebuie luat în considerare atunci când vrei să înveți ceva nou.

Rep.: Crezi că managementul este un domeniu de viitor?

H.D.: Managementul a existat și va exista întotdeauna. Nu poți să dai greș dacă alegi acest domeniu. Pe măsură ce se dezvoltă societatea este nevoie din ce în ce mai mult de manageri profesioniști pentru a conduce afacerile cu succes.

Rep.: Le recomanzi tinerilor să urmeze o astfel de specializare?

H.D.: Cu sigurantă. Este o specializare care oferă o viziune de ansamblu asupra fenomenelor și asupra modului în care se pot aborda în mod optim.

Rep.: Care este visul tău, aspiri la un job în domeniu?

H.D.: Îmi doresc un job unde să fie importantă creativitatea, dar să pot aplica și cunoștintele pe care le-am acumulat.

A consemnat Alisia BALOGH