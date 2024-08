Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei: ”La dreptul de a muri cu demnitate ne putem măcar gândi?”

Rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie ”George Emil Palade” Târgu Mureș, senatorul social-democrat Leonard Azamfirei, a scris joi, 8 august, pe pagina sa de Facebook, o opinie vis-a-vis de reținerea a doi medici specialiști Anestezie și Terapie Intensivă în dosarul deceselor suspecte de la Spitalul Clinic de Urgență ”Sf. Pantelimon” din București, sub acuzația de omor calificat cu premeditare.

”Doua anesteziste, infractori „periculosi”, au fost scoase cu catuse dupa ce au fost acuzate ca au „ucis” pacienti din ATI prin reducerea dozelor de noradrenalina. Daca exista riscul sa fuga cu fiolele de noradrenalina economisite, sa le vanda pe piata neagra?

Evident, ele sunt in mod clar, „vinovate”! Ce rost are sa mai asteptam ca justitia sa decida, dupa o expertiza facuta de specialisti in ATI, nu dupa emotiile pe care le induce in mod firesc moartea oricui, mai ales daca aceasta este „bine” prezentata?!! O formalitate…

Dar…

Pana atunci trebuie sa gasim repede „vinovatii”! Nu ajung cele doua doctorite care inteleg mai bine ca orice deontolog ca medicina nu este in alb/negru, ca exista criterii obiective prin care se evalueaza prognosticul unui bolnav, ca oriunde, in aceasta lume se intampla sa cumpanesti deciziile medicale in raport si cu beneficiul bolnavului, cu sansa pe care o poate avea acesta sau cel care astepta un loc in terapie intensiva pentru a avea si el o sansa reala fata de cel care, cel putin din punct de vedere medical, nu o mai are.

Discutiile despre farmacologie, despre indicatiile medicale ale substantelor vasoactive, despre specificul patologiei din terapia intensiva sunt plictisitoare. Doar ne pricepem toti si la acestea. Nu gasim pe dr. Google?!!

Si incep cererile de demisii, cu ardoare, cu pasiune catarata pe tragedia umana. Daca acuzatiile aduse unor doctori se vor confirma, acestia vor plati. Dar daca se va dovedi ca doctoritele sunt nevinovate, ii va fi cuiva macar rusine? Pentru ca, pe langa profesionalism, empatie fata de bolnavi, devotament fata de profesie, ne mai trebuie uneori si inteligenta nu doar de a vorbi/scrie, ci si de a tacea!

Toti anestezistii au luat de-a lungul timpului decizia medicala de a intrerupe/reduce doza de noradrenalina, in virtutea cunostintelor si a experientei pe care le aveau. Despre dreptul de a trai cu demnitate vorbim toti! Dar la dreptul de a muri cu demnitate ne putem macar gandi?”.

(Redacția)