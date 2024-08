60 de câini din adăpsotul public eutanasiați la Târgu Jiu

Revoltă la Târgu-Jiu, în rândul iubitorilor de animale, după ce 60 de câini, aflați în adăpostul public deținut de Primăria Târgu Jiu și administrat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Județean pentru Ocrotirea Animalelor fără Stăpân“ din Hunedoara, au fost eutanasiați.

60 de câini din adăpostul public din municipiul Târgu Jiu au fost uciși în seara de 12 august. Adăpostul canin este deținut de Primăria Târgu Jiu, însă este administrat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Județean pentru Ocrotirea Animalelor fără Stăpân“.

Nicolae Oprean, directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Județean pentru Ocrotirea Animalelor fără Stăpân“, susține că a respectat legea și spune că eutanasierea câinilor va continua. „S-a făcut eutanasiere perfect legală. Au fost eutanasiați 60 de câini. Erau câini aflați în padoc din luna septembrie. Eu am rugat să vină să adopte și nu a venit nimeni. Orice câine poate să stea în adăpost 21 de zile și legea spune să fie eutanasiați de îndată. Eu i-am ținut 210 zile. Au venit să adopte trei zile, după care s-au oprit. Am făcut campanii și târg de adopții și nu a venit nimeni. Am împărțit pliante. Încă sunt în adăpost 300 de câini. Adăpostul era plin. Eu am anunțat pe toată lumea să vină și nu a venit. Eu nu fac altceva decât să respect legea. O să fac curățenie. O să-i eutanasiez pe toți, dacă nu vine nimeni să-i ia. Eu am făcut concesii. Capacitatea adăpostului este de 500 de câini. Eu am un contract cu Primăria Târgu Jiu. Câinii se adoptă în baza unei rezervări“, a declarat Oprean, pentru GorjOnline.

Acesta spune că a capturat în șapte luni peste 1.200 de câini din Târgu Jiu, potrivit aceleiași surse.

Reprezentanții asociațiilor de protecție a animalelor spun că nu au fost anunțați de intenția de eutanasiere și declară că procedura nu a fost respectată și au fost uciși într-un mod barbar, astfel că vor depune plângeri penale împotriva asociației din Hunedoara.