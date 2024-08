Mureșean ca-n filme. Cristian Göndör e șerif în Denver, Colorado

Viața începe de la 50 de ani, primii 49 sunt de încălzire. Așa ne arată mureșeanul Cristian Göndör care, la vârsta la care alții se gândesc la pensie, el a hotărât să devină șerif. Și a reușit. La Denver Sheriff Department, o agenție de justiție penală cu sediul în Denver , Colorado , Statele Unite.

Ce înseamnă o carieră în Poliție? Curaj, responsabilitate, disciplină, abilitatea de a învăța să crezi în propriile tale forțe, muncă, seriozitate, devotament. Dar mai presus de toate, înseamnă ambiție și muncă în viitorul tău! Cristi și-a stabilit un program de pregătire fizică care i-a testat și îmbunătățit toate abilitățile fizice: viteza, forța, rezistența, indiferent că a fost iarnă, vară, zăpadă, ploaie…la 5 dimineața, cu exerciții de forță la sală, cu lupte de contact (krav maga), dietă și zero alcool.

”Pentru un român de vârsta 50+ părea un obiectiv imposibil, dar Cristi ne-a surprins din nou, în stilul lui unic (prietenii știu cum ne poate surprinde Cristi!) și s-a apucat să-și ducă visul la împlinire! Din acest punct începe uimirea mea, deoarece nu am crezut că un om, de o anumită vârstă (vârstă la care trebuie să-ți învingi propriile inerții fizice și psihice) poate să fie atât de determinat pentru o idee, aproape utopică! De calitățile profesionale și abilitățile sale intelectuale nu m-am îndoit nicio clipă, dar obstacolul vârstei părea de netrecut! Eu îi urez mult succes și să rămână la fel de tânăr, căci ce altceva este tinerețea dacă nu suma gândirii optimiste și acțiunilor noastre proactive! Prietenii care îl cunosc, înțeleg și de ce Cristian este un membru iubit al noului colectiv, fiind un coleg săritor, mereu cu zâmbetul pe buze, tot timpul cu bancuri la el, stăpân pe situație, in orice moment! Cristian Gondor nu are cont de Facebook și m-a rugat să transmit salutările lui tuturor prietenilor ”, a transmis sora lui pe pagina de facebook.

Cristian este exemplul că orice vis poate fi împlinit, oricât de măreţ ar fi acesta. Știe să îmbrăţişeze schimbarea cu zâmbetul pe buze şi să se adapteze rapid la noi situaţii. Când s-a simțit pregătit, a dat examen de admitere la academia militară din Denver, pe care anul acesta a absolvit-o. A avut de trecut peste 30 de examene la discipline dificile precum matematica, administrația publică, legislația SUA, logică, psihologie etc, plus probele de rezistență fizică, rezistență la stres, autocontrol, lupte de contact, șoferie de zi și de noapte cu urmărire în trafic etc etc… După ce a urcat toți munții posibili, cei care nu există și cu adevărat tentanți, i-a căutat.

Astăzi este șerif în Denver, dar nu atât noua sa profesie îl umple de mândrie (deși are de ce!), cât modul în care a știut să-și descopere puterea de autodeterminare și să o canalizeze productiv. Cristian Göndör este un om căruia nu îi place să piardă timpul, fie că vorbim despre timpul de lucru sau cel personal. Îi place să fie activ, să interacționeze cu oamenii, să descopere lucruri noi în fiecare zi și să înfrunte provocări.