FOTO-VIDEO: Pe platoul La Fâncel, o speranță popularizată printr-un festival – agricultura bio

În sfârșitul de săptămână care a trecut, zeci de producători locali din România, din Polonia și din alte țări europene, ne-au provocat să ne întoarcem privirea spre pământ, spre natură și să fim mai atenți la ce ne oferă acestea din prea plinul lor în cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului European Bio și al Tradițiilor Locale și cea de-a întâia organizată în județul Mureș. Evenimentul de promovare a alimentației sănătoase și adevăratei protejări a naturii, desfășurat pe platoul La Fâncel, comuna Ibănești, a fost întregit cu degustări, muzică și dans și cu o paradă a modei inedită.

Asociația Bio din România, dimpreună cu Polska Ecologica și cu Asociația Văii Gurghiului, în special Primăriile comunelor Gurghiu, Hodac, Ibănești, Solovăstru și cea a Municipiului Reghin, alături de Instituția Prefectului jud. Mureș și Consiliul Județean Mureș s-au implicat în organizarea și găzduirea, timp de trei zile, a celei de a doua ediții a Festivalului European Bio și al Tradițiilor Locale, pe platoul La Fâncel de pe supranumita Vale a Regilor. Un eveniment legat de agricultura ecologică, care a avut în acest an ca țară invitată Polonia.

“Ne bucurăm să fim aici în Mureș, în România. (…) Dorim să vă arătăm ce v-am adus, ce v-am pregătit și să vedem poate unele seamănă cu produsele voastre, iar altele sigur au unicitatea poloneză. La standul nostru avem și un atelier de produse de patiserie bio”, a fost unul dintre mesajele lui Wawrzyniec Maziejuk – reprezentant al Polska Ekologia în cea de-a doua zi a evenimentului.

De ce BIO?

Poate cel mai filosofic răspuns, în același timp pragmatic și legat de țara noastră ni l-a oferit Avraham Marian Cioceanu, președintele Asociației Bio, organizatorul evenimentului. Acesta ne-a spus că “agricultura BIO este sensul divin al agriculturii. Această definiție nu există pe nicăieri, am primit-o într-o noapte când plecam de la Mănăstirea Nera, era în 2007 și noaptea în drum spre casă, conducând mașina am primit această definiție. Cam la un an și un pic am fost ales președintele Asociației Bio România și la 1 decembrie 2018 am mai primit o definiție: România – grădina BIO a lumii. România este o grădină bio, dar trebuie, în primul rând noi, s-o conștientizăm că este și s-o respectăm pentru ce este, că nu e a noastră, D-zeu ne-a dat-o și trebuie s-o păstrăm cel puțin cum am primit-o și după aceea, ca să fie grădina bio a lumii trebuie toată lumea să o vadă, să se minuneze și să ne ia ca model”.

Iar una dintre modalitățile de a ne trezi și a înțelege, Marian Cioceanu o consideră și organizarea Festivalului European Bio și al Tradițiilor Locale care și-a aruncat primele semințe anul trecut, la Polovragi, jud. Gorj, pentru ca anul acesta să fie găzduit pe Valea Regilor, iar noi, vizitatorii, să vedem ce minunății se pot produce de către români, din acest pământ extraordinar. “Această natură, zona de deal și de munte a României este prin excelență bio. De facto, din păcate nu e certificată și asta este, nu vreau să zic luptă, dar o stăruință a mea pe lângă autoritățile române să înțeleagă acest lucru și statul să certifice. Este un model practicat în multe țări europene, inclusiv colegii din Polonia au firme private de certificare care au niște costuri private mai mari, dar au și o agenție a statului polonez care certifică acele suprafețe mari, întinse, cum avem și noi, pășunile, de exemplu, și tot ce crește pe pășuni este bio, fie că e vițel, miel, lapte de vacă, de oaie, de capră, inclusiv lâna e bio. Dacă ne certificăm pășunile și arealele acestea ca o zonă ecologică înalt protejată unde, prin legislația mediului, este interzis să folosesc substanțele chimice, atunci ele sunt bio, dar trebuie certificate”, ne-a explicat Marian Cioceanu.

În sunet de corn

În sunet de corn am fost anunțați că Festivalul European Bio și al Tradițiilor Locale stă să înceapă. Începuse, de fapt, cu o zi înainte cu o conferință internațională la care a participat colegul meu Valentin Covaciu.

Cel care ne-a strâns împreună a fost Marian Cioceanu care și-a poftit oaspeții la pâine și sare, înainte ca pe scenă să urce cel dântâi grup de talente locale – Trio Gym Ibănești.

Cum ne protejăm și cum ne promovăm?

Oficialii care au luat parte la deschiderea oficială au încercat să ne ofere răspunsuri la aceste întrebări.

În primul rând e nevoie să avem grijă de natură, să renunțăm la pesticide, hidrocarburi și tot ceea ce e nociv pentru aceasta.

“Conferința aceasta este o mare speranță pentru viitor pentru noi, dar, mai ales, pentru copiii noștri. Dacă BIO vrea să spună viață, viața se compune și din aer, și din apă, și din pământ. (…) Cu produsele bio românești, avem o șansă enormă să putem să concurăm pe piața internațională. Dacă avem pășuni în Carpați care sunt unice, care sunt mult mai bune decât cele din Alpii austrieci, nemțești, francezi și elvețieni, produsele adevărate bio românești ar fi trebuit să fie protejate și ajutate ca omul când se duce într-un supermarket și vede prețul, dacă e prețul prea mare pentru produsul bio, cum nu are prea mulți bani în zilele de astăzi, o să ia produsul care este mai ieftin și asta nu e bine”, a fost o parte din mesajul transmis de Alteța Sa Prințul Dimitrie Sturdza, președinte onorific al evenimentului.

Mesajul său puteți-l să îl urmăriți în video.

“În agricultura ecologică nu se folosesc îngrășăminte chimice, produse de protecție a plantelor, organisme modificate genetic, obligatorie este rotația culturilor, deci sunt o serie întreagă de elemente de norme și de proceduri pe care producătorii trebuie să le respecte în așa fel încât noi, consumatorii, să avem produse de calitate și cred că românii merită să consume produse de calitate, pentru că în România avem potențial și natural și uman să obținem astfel de produse care protejează mediul, protejează biodiversitatea, care este foarte importantă dacă luăm numai apicultura. În încheiere, vă pot spune că acest eveniment ar putea fi multiplicat la nivel național, avem nevoie de exemple, de bune practici, avem nevoie de modele și mai mult decât atât, vă invit să vă bucurați de produsele ecologice expuse de producătorii noștri astăzi aici și să mâncăm sănătos”, ne-a explicat și Viorel Murărescu, director în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ambasador

Apoi, să nu ne uităm tradițiile în domeniul traiului de zi cu zi.

“Cred că suntem în măsură să vorbim despre produse bio, oricare dintre noi știm să facem diferența dintre un ou bio, cel din cuibar, dintr-o roșie, cea de pe viță, sau o pâine. Cred că dacă rămânem tradiționali, dacă avem grijă, cum se spunea aici, de apă, de aer și de substanțele chimice, a fi bio pentru noi este foarte ușor și îmi doresc ca acest loc să reprezinte produsele bio. Valea Gurghiului este una dintre văile în care s-au conservat aproape toate lucrurile excepțional. Lucrul acesta se datorează în primul rând primarilor și vă mulțumesc, domnilor primari, pentru tot ceea ce faceți, iar dumneavoastră că sunteți prezenți astăzi aici să dați însemnătate acestui frumos loc la Fâncel”, a spus prefectul Ciprian Dobre.

Mesajul său puteți-l să îl urmăriți în video.

Legislație mai permisivă

O altă modalitate de sprijin este relaxarea legislativă în ceea ce îi privește pe micii producători.

“Suntem conștienți de greutățile cu care se confruntă industria de profil, fie că vorbim de produsele bio sau de celelalte produse, în special acele capacități de producție mică de la nivel național. Având în vedere acest considerent, am demarat în ultima perioadă cel mai amplu proces de flexibilizare a legislației, de a acorda derogări de la condițiile generale și specifice de autorizare și de înregistrare din punct de vedere sanitar-veterinar. (…) Acesta este motivul pentru care în perioada următoare, legislația, în special la micul producător, atât în domeniul produselor alimentare de origine animală – lapte, carne, dar și la celelalte produse de origine non-animală, respectiv legume-fructe, va fi una mai permisivă, astfel încât producția pe care ne-o dorim cu toții, mica producție de la nivel național, să se regăsească în rafturile marilor magazine pentru că avem un tren la nivel național, la nivel european, de îndreptare către ceea ce reprezintă bio, ceea ce reprezintă produsele noastre tradiționale”, consideră Ioan Oleleu, vicepreședintele ANSVSA.

Inițiative

Inițiative concrete de sprijinire a sectorului de manufactură tradițională, locală și bio au fost puse în practică în cadrul rețelei Profi.

Gaetan Pacton, CEO-ul Profi, a subliniat că: “Drumul nostru spre producători locali, spre producția artizanală a început acum mai bine de 3 ani, astăzi aveți un eșantion de 15 producători mici care sunt partenerii noștri, care livrează magazinelor noastre și vă invit cu cel mai mare drag să îi vizitați și să discutați cu ei, fiecare dintre ei având o poveste absolut minunată și foarte, foarte multe de împărtășit. Le mulțumesc foarte mult și colegelor mele aici prezente, Luminița și Gabriela, care sunt inima produselor locale în cadrul companiei pe care o reprezint, cele care cu foarte multă muncă, cu foarte multă convingere au reușit să dezvolte un site care se numește viaprofi.ro, care este un început de drum național în care se pot găsi mulți producători locali, cred că peste 500 de producători în mai bine de 10 sau 15 județe, dacă nu greșesc, și care este încă un șantier care reprezintă una dintre cele mai mari investiții pe care le avem”.

“Prin acest festival se lansează noi inițiative de promovare a agriculturii ecologice în regiunea estică a Europei, precum lansarea brandului Bio Carpatica, un brand comun al celor opt țări traversate de Munții Carpați, care să unească producători locali și să promoveze calitatea excepțională a produselor bio din regiunile montane, de o frumusețe aparte”, a subliniat și Ovidiu Georgescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș.

În vizită la standuri și o paradă

Cei prezenți au trecut apoi pe la pavilionul Poloniei, unde se pregăteau în direct clătite cu mere, ciorbă cu carne de porc și alte bunătățuri, iar producători polonezi așteptau să îți povestească despre afacerile lor în domeniul agricol, de la creșterea animalelor la cultivarea plantelor și, mai ales, procesarea materiei prime.

Etapă importantă pe care aveam să o descoperim și la peste o duzină de producători români. Povestea lor în ediția viitoare.

Tot atunci mai multe și despre o paradă a modei cu creații în premieră semnate de Irina Silaghi și cu aportul Carminei Cotfas, Miss Universe România 2021, care deține agenția Olympia Models.

Ligia VORO