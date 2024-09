”Zi tot, cu Alex Toth!”. Parada celor mai valoroși tauri, la Semtest-BVN Mureș

Directorul societății Semtest-BVN Mureș SA Sângeorgiu de Mureș, ing. Valer Sician, a participat vineri, 20 septembrie, la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Cu prilejul prezenței sale în Studioul Zi de Zi Live, ing. Valer Sician a oferit detalii despre ”Parada Taurilor Semtest-BVN”, eveniment care în acest an va bifa cea de-a 22-a ediție.

Tauri de nivel european și mondial

”Parada Taurilor Semtest-BVN” va avea loc sâmbătă, 5 octombrie, de la ora 11.00, pe Arena Semtest-BVN Mureș, locație aflată în apropierea sediului societății din Sângeorgiu de Mureș, pe strada Tofalău nr. 677.

”E un eveniment cu tradiție, deja putem spune în România, în data de 5 octombrie, ora 11.00, sunt așteptați în Arena Semtest-BVN, toți crescătorii și toți operatorii de însămânțări artificiale, medici veterinari din țară, pentru că așa cum spun de fiecare dată, și o spun cu bucurie, această paradă are dublă semnificație. Pe de o parte, este o sărbătoare a noastră, a celor care ne ocupăm de genetică și reproducție, o sărbătoare pe care o trăim împreună sub acest deal frumos din Sângeorgiu de Mureș, împreună cu familiile, cu copii, și pe partea cealaltă este un moment și pot să spun un start nou în anul nou în genetică și ameliorare. Cu această ocazie, cei care participă la această paradă pot să vadă pe de o parte amelioratorii – genitorii cum le spunem noi, taurii mai pe înțelesul tuturor pe care i-au utilizat în fermă și care le-au adus deja performanță, și mai mult decât atât, un lucru foarte important, pot să își planifice, pot să își aleagă ceea ce vor folosi mai departe în ameliorare și în reproducție pentru anul următor sau chiar anii următori. Un aspect foarte important, tot la acest eveniment încercăm să descifrăm ceea ce stă codificat până la urmă în codul genetic al genei, pentru că animale de valoare sunt și Semtest-BVN are într-adevăr tauri de cea mai mare valoare care concură la nivel european și mondial, dar nu e suficient. Foarte important e ca acestă valoare să fie potrivită prin acel plan de potriviri de perechi, să fie potrivită pentru fermieri, pentru că există diferență foarte mare între genitori, tocmai pentru că și condițiile din ferme sunt diferite”, a afirmat invitatul lui Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi.

Invitați importanți

La ediția din acest an a ”Paradei Taurilor Semtest-BVN” sunt așteptați să participe invitați de top atât din țară, cât și din străinătate.

”Avem invitați inclusiv din afară, în primul rând partenerii noștri, clar vor fi alături de noi (de la Semtest-BVN din Germania – n.a.), la acest eveniment important, dar a fost anunțat inclusiv de la Parlamentul European, vicepreședinte la Comisia Europenă (europarlamentar, vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală – n.a.), domnul Daniel Buda. E o persoană activă, de fiecare dată în lupta pe care o duce pentru a sprijini crescătorii din România în ceea ce încearcă și ei să obțină la nivel de comunitate. La nivel intern, am confirmarea că vine inclusiv de la Ministerul Agriculturii un ministru secretar de stat, domnul Adrian Pintea, sperăm din cadrul Autorității Sanitar Veterinare, vicepreședintele, domnul Csutak (Csutak Nagy Laszlo, vicepreședinte al Autorității Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – n.a.) a spus că face tot efortul ca să ajungă din nou, a treia sau a patra oară la noi, la Mureș. Vor fi structuri importante prezente, iar pe lângă aceste personalități sau factori de decizie până la urmă care, vrem nu vrem, ne influențează și ne ajută sau pot să ne ajute activitatea, e foarte important că vor fi prezenți fermieri și operatori din toate colțurile țării din fermele bune, fermele mari care înțeleg că performanța în fermă se face printr-o genetică bună și care înțeleg că o genetică bună înseamnă de fiecare dată nu un cost și o cheltuială, ci înseamnă un câștig pentru fermă”, a subliniat ing. Valer Sician.

Simpozion științific

Anterior ”Paradei Taurilor Semtest-BVN”, vineri, 4 octombrie, sediul Semtest BVN-Mureș SA din Sângeorgiu de Mureș va găzdui un simpozion științific.

”Vom avea prezente cam toate organizațiile profesionale din România, cei care se ocupă, pe structuri profesionale, de soarta până la urmă atât a crescătorului de bovine, cât și a medicului și a operatorului de însămânțări artificiale, și aș aminti câteva, pentru că sunt foarte importante pentru cei care sunt în domeniu: vorbim de Federația Crescătorilor de Bovine, care chiar are sediul aici, la Mureș. Iată că suntem mândri că Mureșul are trei piloni naționali: avem Federația Crescătorilor de Bovine, avem Stațiunea de Cercetare și Creștere a Bovinelor tot la Mureș, avem acest Centru de Colectare, practic nu mai există în România ceva sub această formă. E un motiv suplimentar ca să fim implicați și activi. Așa cum am spus, avem Federația Crescătorilor de Bovine, facem acest eveniment împreună cu structura BOVICOOP, ei reprezintă organizațiile profesionale ale cooperativelor agricole din România; e un aspect foarte important pentru că în facultate am învățat că pentru a reuși ai nevoie de trei lucruri: rasă, masă și casă. Pe piață și nevoia ne arată că de fapt mai ai nevoie de încă un lucru, și anume de valorificare a acestor produse pentru a reuși cu adevărat pe piață. Și iată că nu numai că participă, dar organizăm împreună acest simpozion, alături de celelalte structuri, va fi inclusiv Asociația Producătorilor de Porci din România, va fi Organizația Producătorilor de Cereale din România, practic vom fi reprezentați la cel mai înalt nivel, alături de societățile de ameliorare, centrele de colectare și de verificare a calității producției laptelui. Pe lângă acestea, vor fi cu siguranță reprezentanți ai stațiunilor de cercetare, din partea universităților cu care avem o colaborare foarte bună, specialiști care ne vor ajuta până la urmă să găsim poate chiar soluții la întrebările care se vor ridica acolo și, sigur, va fi un program cu dezbateri tematice interesante”, a precizat directorul Semtest-BVN SA Sângeorgiu de Mureș.

Moment de socializare

La finalul ”Paradei Taurilor Semtest-BVN”, în apropierea Arenei Semtest-BVN din Sângeorgiu de Mureș va fi organizat, conform tradiției, un moment de socializare în aer liber.

”Nu există muncă fără răsplată, aș putea spune. Face parte din acest program ca după dezbateri și după discuții să stăm la un pahar dacă pot să spun, la o poveste, pentru că prieteniile adevărate, poate chiar și ideile bune se pot naște de multe ori din ceea ce urmează după o dezbatere tematică, acele discuții libere în care fiecare își găsește pe fiecare ca și partener de discuție”, a spus ing. Valer Sician.

Tradiție în genetica de top

Compania Semtest-BVN Mureș SA Sângeorgiu de Mureș are o tradiție din anul 1976, fiind continuatoarea activității Centrului de Însămânțări Artificiale Târgu Mureș, înființat în anul 1963.

”Este un centru de colectare a materialului seminal, unul din puținele centre care a mai rămas după perioada de la Revoluție, după schimbările pe care le-am avut, pentru că în România au fost șase centre înființate în acea perioadă. Ne bucurăm că iată, aici în centrul țării, în Mureș, înaintașii noștri pot să spun, au găsit soluții viabile astfel încât acest centru să supraviețuiască la ceea ce înseamnă economia de piață, la ceea ce înseamnă dezvoltarea sectorului, și știm foarte bine că un sector rezistă doar acolo unde sunt investiții mari și unde sunt și specialiști și echipe pregătite ca să facă față. Compania noastră a fost înființată în 1976, reînviată aș putea spune după perioada Revoluției, prin parteneriatele pe care le-am semnat la nivel european cu centrele mari de genetică, pentru că în această piață nu poți să reziști de unul singur, în sensul de a avea colaborări pentru a oferi ceea ce e mai bun pentru crescătorii din România, pentru a oferi genetică de top și pentru ca crescătorii din România să nu fie cu nimic mai prejos decât crescătorii europeni de vaci. E o companie care are o echipă care se dăruiește pentru această activitate, la ora actuală suntem 32 de specialiști, pe categorii de sectoare, avem sector de producție vegetală, avem peste 400 de hectare, avem partea de zootehnie – întreținere tauri, partea importantă desigur, laboratorul, unde avem specialiști care produc ceea ce este baza activității noastre, materialul seminal, pe care îl oferim pentru crescători, și avem partea de livrare-distribuție suplinită de consultanții care vin în teren de fiecare dată astfel încât produsul să ajungă acolo unde trebuie, produs de calitate dar și cu o consultanță pe măsură”, a detaliat directorul Semtest-BVN Mureș SA Sângeorgiu de Mureș.

Arina TOTH