Deschiderea Conferinței Internaționale „The Constancies of Law”

În perioada 10-11 octombrie 2024, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Târgu Mureș organizează Conferința Internațională „The Constancies of Law”. Evenimentul, găzduit de Hotel Grand, este organizat în colaborare cu Asociația Internațională „Pro Iure”, împreună cu prestigioase instituții academice din Europa, precum Universitatea din Miskolc (Ungaria), Universitatea din Salento (Italia), Universitatea din Saint Quentin și Yvelines – Paris-Saclay (Franța), alături de Fundația Juris Praecepta, Baroul Penal Internațional, Baroul Mureș și Centrul Internațional de studii de fiscalitate și finanțe din Roma (Italia).

Tema conferinței se concentrează pe „constanțele legii”, subliniind rădăcinile istorice și perenitatea acesteia, precum și principiile umaniste care stau la baza unei abordări multidisciplinare. La eveniment participă cadre didactice, cercetători și specialiști din domeniul juridic din România, reprezentanți ai mediului academic din Timișoara, Iași, București, Cluj-Napoca, Oradea, Alba Iulia și Târgu Mureș, dar și din străinătate: Italia, Franța, Ungaria, Spania, Irlanda, Algeria sau Vietnam.

Invitați speciali din Franța, Italia și Ungaria

Deschiderea Conferinței Internaționale „The Constancies of Law” a avut loc joi, 10 octombrie, de la ora 10:00. Au luat cuvântul invitați speciali ai evenimentului: Franck Monnier, Université de Versailles – Saint-Quentin-en Yvelines, Paris-Saclay, France; András Torma, Universitatea Miskolc, Ungaria; Luigi Melica, Universitatea Salento, Italia; și Claudia Roșu, Universitatea de Vest Timișoara. De asemenea, au transmis câte un mesaj participanților la lucrările conferinței și organizatorii evenimentului: Lucian Chiriac și Dragoș Chilea, profesori în cadrul UMFST „George Emil Palade” Târgu Mureș. În plus, a fost citit și un mesaj transmis de Jacqueline Morand-Deviller, Universitatea Sorbona, Franța.

Lucian Chiriac a subliniat faptul unul dintre aspectele importante ale unei conferințe științifice este reprezentat și de stabilirea de relații umane și profesionale – „relații de prietenie și de colaborare”, prilejuite de întâlnirile specialiștilor la astfel de evenimente.

20 de ani de când se organizează conferința

„Vreau să spun câteva cuvinte la ceas aniversar. În primul rând, trebuie să remarcăm efortul întregii echipe pentru foarte buna organizare a conferințelor și pentru succesul tuturor acestor 20 de ani. (…) Domnul profesor universitar doctor Lucian Chiriac ne-a impulsionat pe toți cu energia și entuziasmul său, să venim, să ne implicăm și să contribuim cu toții la succesul acestor conferințe”, a spus Claudia Roșu, Universitatea de Vest Timișoara.

Mesajul rectorului

În a doua parte a primei zile a Conferinței Internaționale „The Constancies of Law”, evenimentul a fost onorat cu prezența rectorului UMFST „George Emil Palade”. Leonard Azamfirei a luat cuvântul la ora 14:30. „Acest eveniment are două caracteristici care îl fac oarecum unic. Este unul dintre cele două evenimente de tradiție mare în UMFST, luând în calcul și „Petru Maior”. Un eveniment care durează de 20 de ani este un eveniment care are consistență”, a spus Leonard Azamfirei, rectorul UMFST. Referindu-se la a doua caracteristică a evidențiat caracterul interdisciplinar al conferinței. „A trecut de mult vremea în care să fim showmani, cum se spune, haiduci, cum erau pe vremuri, să mergem de unii singuri pe anumite domenii. Valoarea pe care eu o văd adăugată și acestei conferințe și altora vine tocmai din această interdisciplinaritate”, a adăugat Azamfirei.

Sesiunile științifice ale conferinței continuă vineri, 10 octombrie, de la ora 10:00.