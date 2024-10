FOTO/VIDEO: Auchan aniversează 18 ani cu peste 440 de magazine și noi inițiative sustenabile

La 18 ani de la deschiderea primului magazin, Auchan Titan, retailerul a extins considerabil rețeaua, ajungând la peste 440 de locații în toată țara, sub diverse branduri: Auchan, ATAC, MyAuchan și Simply. Aceste magazine deservesc zilnic, în medie, peste 350.000 de clienți. Auchan, primul retailer din România care a introdus conceptul de discount generalizat, continuă să ofere prețuri accesibile zi de zi, cu un accent puternic pe susținerea producătorilor locali, alimentație sănătoasă și protejarea mediului.

Expansiune multi-format Inițial, în primii nouă ani, Auchan s-a concentrat pe dezvoltarea hipermarketurilor, deschizând 33 de magazine în 18 orașe până în 2015. În următorii trei ani, retailerul a introdus magazinele de proximitate și a lansat magazinul online, urmând ca în 2019 să deschidă primul supermarket. În 2023, compania a finalizat integrarea a circa 400 de magazine MyAuchan în stațiile Petrom și a lansat conceptul de hiper-discount, disponibil în rețeaua ATAC Hiper Discount. Tot în 2023, Auchan a deschis primul magazin complet autonom, Auchan Go, și a lansat franciza Simply by Auchan.

Actualmente, Auchan operează în toate județele din România, cu o rețea extinsă ce include 26 de hipermarketuri, 7 hipermarketuri ATAC de tip discount, 8 supermarketuri, 395 de magazine MyAuchan (majoritatea situate în stațiile Petrom), 4 magazine sub brandul Simply by Auchan, și o strategie omnicanal orientată către clienți.

Eveniment marcat și la Târgu Mureș

Astfel, cu ocazia aniversării a 18 ani de la deschiderea primului magazin Auchan în România, compania a organizat o conferință de presă la Auchan Târgu Mureș Mall, joi, 10 octombrie, pentru a prezenta principalele realizări și proiecte derulate din 2006 până în prezent. În cadrul evenimentului, reprezentanții Auchan au realizat un bilanț al dezvoltării multi-format a companiei, al evoluției echipei și al politicilor de bunăstare a angajaților, precum și al inițiativelor de susținere a producătorilor locali și proiectelor de dezvoltare durabilă.

„Este un moment de bucurie și de recunoștință pentru toți cei care au contribuit la ceea ce este Auchan România astăzi: angajați, partenerii furnizori și producătorii români, parteneri de dezvoltare și servicii, clienți, comunitate, autorități, concurenți. La 18 ani putem fi mândri că suntem o companie care creează valoare în România pentru români, alături de producători români, implicată în activități de responsabilitate, la nivel local sau național, și că ne-am construit un ADN de comerț sustenabil, cu prețuri mici care susțin cu adevărat puterea de cumpărare, cu game largi care permit o viață mai sănătoasă.

Facem lucrurile din convingere, din suflet, cu multă seriozitate, iar inovația ne-a caracterizat permanent în acești 18 ani, pe toate planurile. Împreună cu toți cei 7000 de colegii și alături de toți partenerii noștri rămânem motivați de viziunea noastră de a permite tuturor românilor să mănânce mai bine, să trăiască mai bine și împreună să protejăm planeta. La mulți ani, tuturor!”, a precizat Ionuț Ardeleanu, Director General Auchan Retail România.

Parteneriate cu producători locali

Auchan Târgu Mureș invită clienții să descopere o gamă extinsă de produse alimentare și non-alimentare, disponibile la super oferte. În cadrul evenimentului, Florin Butuza, Directorul Zonei de Viață Auchan Târgu Mureș, a subliniat diversitatea produselor oferite și accentul pus pe calitate.

„Vă așteptăm cu peste 1.000 de articole din domeniul alimentar și non-alimentar care sunt la super oferte. Vă invit să le descoperiți alături de produsele noastre, care ne-au făcut consacrați pe piață, produse în laboratoarele noastre, produse în `Brutăria mea`, `Cofetăria mea` și `Carmangeria mea`”.

Unul dintre punctele forte ale ofertei actuale este focusul pe alimentația sănătoasă. Clienții pot alege dintr-o gamă variată de produse eco, bio, fără zahăr sau gluten, disponibile atât la raionul de legume și fructe, cât și în departamentele de carmangerie și pescărie. De asemenea, Auchan pune la dispoziție carne procesată și lactate proaspete, toate fiind produse de calitate superioară.

„Avem peste 85 de filiere pe care le-am dezvoltat alături de 50 de producători locali, români. Avem și câteva filiere dezvoltate la nivel internațional. De exemplu, la pește este filiera de somon, care este dezvoltată cu un partener la nivel internațional. Produsele noastre de filieră sunt produsele cu care ne mândrim, produse sănătoase și calitative. Auchan controlează de la sămânță, până la produsul final care ajunge pe raft, întregul proces calitativ, alături de partenerii noștri cu care ne mândrim”, a mai adăugat Florin Butuză.

„Facem parte din grupul Auchan. Avem un proiect comercial diferit față de ce am avut până acum. Suntem în aceeași locație, la Auchan în cartierul Tudor. Noi, împreună cu ceilalți colegi din țară avem cele mai mici prețuri din toată rețeaua, comparativ chiar și cu concurenții care sunt pe piață. Prețurile mici nu sunt doar așa cum ați văzut în ofertele de 1.000 de articole. Sunt generalizate la nivelul întregului magazin, respectiv, toate prețurile sunt mici. Am reușit să facem acest lucru prin reajustarea cheltuielilor operaționale care erau destul de ridicate”, a spus Călin Cherteș, director Atac Hiper Discount by Auchan.

Forță mare de muncă

Auchan a creat peste 7.000 de locuri de muncă, angajând personal în peste 50 de domenii diferite. Cu un număr semnificativ de angajați, retailerul este unul dintre cei mai mari angajatori din România, oferind un mediu de lucru incluziv, cu multiple posibilități de avansare și diverse programe de dezvoltare profesională. De asemenea, compania pune la dispoziție pachete de beneficii și compensații atractive, menite să susțină bunăstarea angajaților.

Durata medie a angajării în cadrul Auchan este de 8 ani, iar aproximativ o treime dintre angajați lucrează de peste un deceniu în companie. În plus, mai mult de 340 de angajați fac parte din echipa Auchan încă de la începuturile acesteia.

Auchan și-a integrat preocuparea pentru mediu în valorile sale de bază, investind considerabil în proiecte de sustenabilitate. Compania derulează în mod constant campanii de informare pentru a promova un consum responsabil și a implementat diverse inițiative care vizează reciclarea, reducerea risipei alimentare, diminuarea utilizării plasticului și susținerea economiei circulare de-a lungul întregului său lanț valoric.

Totodată, Auchan își reafirmă angajamentul față de comunitățile locale, sprijinind anual numeroase proiecte sociale și campanii de solidaritate.

Cifre relevante privind sustenabilitatea:

– Peste 1,2 mil. de litri de ulei alimentar colectat și predat spre reciclare

– Peste 130 de milioane de ambalaje PET /Alu/Sticlă reciclate, dintre care 32 de milioane colectate cu 7 luni înainte de startul SGR

– Peste 20 de milioane de produse salvate prin programul Zero Risipă

– Peste 200 de tone de textile colectate pentru donații și reciclare

– 16 hipermarketuri dotate cu panouri fotovoltaice

Alte inițiative și proiecte notabile lansate de Auchan includ:

În 2018 – Lansarea documentarului „România neîmblânzită”, vizionat de 80.000 de spectatori, proiectat în peste 55 de țări și premiat cu Delfinul de Aur la Cannes Corporate Media & TV Awards.

În 2019 – Lansarea unui program inovator pentru colectarea și reciclarea uleiului alimentar uzat, care a ajuns la 1,2 milioane de litri colectați și transformați în biocombustibil.

În 2019 – Parteneriat pe termen lung cu Federația Română de Ciclism și susținerea Turului României.

În 2020 – Crearea Clubului Mărcilor Emblematice Românești, un proiect dedicat promovării mărcilor locale cu tradiție.

2021 – Lansarea programului de fidelitate MyCLUB Auchan, care numără în prezent peste 1,8 milioane de membri.

2021 – În premieră pentru retail, Auchan lansează shop-in-shop-urile „O nouă viață”, axate pe economia circulară a hainelor.

În 2021 – Instalarea primelor aparate de tip RVM pentru colectarea PET-urilor.

În 2023 – Crearea companiei Auchan Renewable Energy, axată pe producția, transportul și distribuția de energie electrică, cu scopul de a sprijini obiectivele climatice ale Auchan România.

În 2024 – Inaugurarea primului magazin complet automatizat, Auchan GO.

În 2024 – Deschiderea Auchan Berceni, primul magazin conform standardelor internaționale privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități.

Diana CĂRBUREAN