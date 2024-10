UDMR Mureș. Mai mult pentru cetățeni, mai puțin pentru stat

UDMR Mureș a depus, joi, 10 octombrie, dosarele candidaților pentru Camera Deputaților și Senat, la Biroul Electoral Județean Mureș. Potrivit conducerii filialei județene, parlamentarii UDMR vor reprezenta „vocea oamenilor la București”.

Listele UDMR Mureș

Pe listele de candidați pentru Parlament aprobate de Consiliul Permanent al Uniunii, din partea organizației UDMR Mureș, se regăsesc: Csép Éva Andrea, Vass Levente, Markó Attila Gábor,. Kolcsár A. Károly, Barabási Antal Szabolcs, Fodor Sándor-József, Birtalan István-Balázs, Labancz Dávid, Kiss Kriszta și Szántó Lóránt, pe lista pentru Camera Deputaților; Novák Levente, Császár Károly-Zsolt, Csibi Attila-Zoltán, Kozma Mónika, Szász Izolda și Kelemen Atilla-Márton, pe lista pentru Senatul României.

„UDMR reprezintă vocea oamenilor la București. Vrem să realizăm ceea ce îi interesează cel mai mult pe cetățeni și căutăm soluții la problemele care afectează cu adevărat viața de zi cu zi a populației”, a declarat Csibi Attila, președintele UDMR Mureș.

Mai mult pentru cetățeni, mai puțin pentru stat

Csibi Attila consideră că trebuie redusă puterea statului. „Vrem să aducem funcționarea statului la nivelul așteptărilor societății, nu să ajustăm comportamentul cetățenilor la comoditatea statului. Statul spune: cetățeanul trebuie să acționeze astfel încât să fie bine pentru stat. Noi spunem că statul trebuie să funcționeze conform nevoilor și așteptărilor populației!”

Sloganul în limba română folosit de UDMR este „Nimic nu crește, când statul se mărește”, însoțit de îndemnul „Alege vocea rațiunii!”. Dacă am traduce direct variantele folosite pentru comunicarea în limba maghiară, ar veni: „Mai mult pentru cetățean, mai puțin pentru stat”, iar îndemnul ar fi: „Să învingă bunul simț/rațiunea”.

„Am depus eforturi ca să aducem cât mai multe investiții în județ”

„Acum doi ani, am preluat mandatul de la fostul meu coleg Novák Csaba-Zoltán. Am ajutat grupul UDMR și cât am fost la guvernare am susținut proiectele legislative care au fost inițiate de guvern. În paralel, am depus eforturi ca să aducem cât mai multe investiții în județ. Azi, în județul Mureș, nu există localitate care să nu fi priit fonduri pentru apă, canalizare, drum sau pentru reabilitarea școlilor. Noi vrem să lucrăm în continuare să îmbunătățim condițiile de viață ale cetățenilor din Mureș. În mandatul următor vrem să continuăm aceste investiții, cum ar fi reabilitarea aeroportului, centurile ocolitoare ale Târgu Mureșului, Reghinului, să finalizăm construcțiile de bazine de înot din Sovata, Reghin, Sângeorgiu de Pădure; Miercurea Nirajului și să ducem la bun sfârșit acele programe care au fost inițiate și începute cu ministrul UDMR la guvernare”, a declarat senatorul Novák Levente, pentru cotidianul Zi de Zi.

„Pentru cetățeni este statul și nu invers”

„Dacă ne gândim la cei 8 ani de când sunt în Parlamentul României, în Camera Deputaților, am început în Comisia de muncă și protecție socială, ca secretar, în primul mandat. În al doilea mandat, deja am ajuns vicepreședinte în această comisie. Este o comisie foarte importantă, pentru că promovăm și aducem legi care privesc viața de zi cu zi a oamenilor. Vorbim despre dezvoltarea societății și ocrotirea societății. Ne ocupăm de familii, ne ocupăm de protecția copilului, ne ocupăm de problemele persoanelor cu dizabilități, de legea pensiilor, de codul muncii, de legea care privește alocația de stat pentru copii, concediul de creștere a copilului. Acele tipuri de legi care se simt în calitatea de zi cu zi a oamenilor. Este un domeniu foarte sensibil, dar cred că eu sunt o persoană dedicată”, a declarat Csép Éva Andrea, deputat UDMR, pentru Zi de Zi.

„Nu putem să lăsăm ca statul să crească peste capul nostru, în loc să ajute cetățenii. Pentru că pentru cetățeni este statul și nu invers”, a mai spus Csép Andrea.

Competitorii electorali pot depune listele de candidaţi şi candidaturile independente pentru Senat şi Camera Deputaţilor, până pe data de 17 octombrie. Alegerile pentru Parlamentul României se vor desfășura în 1 decembrie, între primul și al doilea tur al alegerilor prezidențiale.