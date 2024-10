VIDEO. ”Zi tot, cu Alex Toth!” – ”Spre punctul G”, povestea unui film de lung metraj realizat la Târgu Mureș

Producătorul filmului ”Spre punctul G”, Dan Mașca, a participat miercuri, 9 octombrie, la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”, realizată de către Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi. Cu prilejul prezenței sale în Studioul Zi de Zi Live, Dan Mașca a furnizat detalii despre producția care a avut avanpremiera în data de 7 octombrie, la Cinema City din incinta Plaza M din Târgu Mureș.

De la o cafea… la scenariu

”Spre punctul G” este o producție Republic Production, a fost filmat în anul 2022, în proporție de 100% în municipiul Târgu Mureș de o echipă româno-maghiară alcătuită în mare parte din mureșeni, plus câțiva clujeni. Ideea realizării unui film s-a născut în anul 2021, la o cafea. La trei luni de la cafeaua cu pricina, jurnalistul și scriitorul Radu Bălaș a venit cu o primă variantă de scenariu, după care Dan Mașca a cooptat în echipă alți doi mureșeni cărora le-a încredințat misiunea de a regiza viitorul lung metraj: Andi Gherghe și Szitai Eszter.

”Proiectul acesta este unul mai special pentru că îl implică pe bunul meu prieten și co-fondator POL să zic așa, pe Radu Bălaș, cu care fix acum trei ani de zile, eram dimineața la cafea. Noi avem ritualul nostru cu think-tankul de la cafea. Îl rugam: Radu, ok, scrie un scenariu, haide să încercăm să facem un scenariu, să încercăm să facem un film acasă, pentru că tu ca om care ești creativ, faci comunicare, faci diferite lucruri în industria asta creativă cum o numesc eu, ai experiență de viață, ai putea să scoți poveștile tale, să le pui într-un astfel de scenariu. Și după trei luni de zile a făcut acel scenariu, iar după aceea am zis: ok, hai să implicăm pe altcineva. Andi Gherghe este un om implicat în zona antreprenoriatului cultural, cel puțin, a crescut cu Teatrul 74 într-o formă sau alta, după care a cofondat 3gHub ce activează în Cetatea Medievală și am zis: ok, dacă ai dori să fii coregizor cu ce aveam, o colegă, Szitai Eszter, tânără absolventă de facultate la Cluj”, a dezvăluit invitatul din Studioul Zi de Zi Live, care în activitatea cotidiană coordonează activitatea companiei Reea.

Umor despre sex, tabuuri și societate

Principalul element inedit al lung metrajului ”Spre punctul G” îl constituie tocmai subiectul acestuia – ”sex, tabuuri și societate”, transpus într-o notă comică de o echipă alctuită în mare parte din debutanți.

”E o treabă de relații interumane până la urmă și e o treabă de experiență de viață și de o anumită creativitate, de o analiză de ce a fost în piață și normal că înainte să ieșim pe piață ne întrebăm care sunt punctele unice pe care noi încercăm să le promovăm. Eu țin foarte mult ca producător ca oamenii să știe că este debut regie, debut scenariu, debut imagine, debut sunet, debut editare video, debut colorizare, debut producție și debut la actori”, a precizat invitatul lui Alex Toth la emisiunea care a avut ca temă ”Povestea unui film realizat la Târgu Mureș”.

Film dublat în limba maghiară

”Spre punctul G” este primul film de lung metraj produs în România care este dublat în limba maghiară, decizie care înainte de a fi una de marketing reprezintă un semn de normalitate și de respect pentru bogăția multietnică și multiculturală existentă în județul Mureș și, evident, în Transilvania.

”Mai ales că trăim într-o comunitate cu români și maghiari, facem bogăția împreună. Și atunci, ca formă de respect incusiv pentru colegii maghiari implicați în producția filmului, pentru Szitai Eszter ca regizoare, am zis: ok, în localitățile în care sunt cinemauri cu comunități maghiare importante ei pot să aleagă varianta dublată”, a menționat Dan Mașca.

Investiție din cinci zerouri (în euro)

În cadrul aceleiași emisiuni, Dan Mașca a mai dezvăluit că investiția în producerea filmului ”Spre punctul G” este o sumă în euro alcătuită din… cinci zerouri, bani proveniți integral din zona privată. Investiția este considerată ”riscantă” și în același timp ”asumată” de către producătorul lung metrajului.

”Noi nu am aplicat la CNC – la Centrul Național al Cinematografiei, iar la nivel local din păcate noi ne uităm și vedem multe filme italiene, spaniole, franțuzești, țări care au regiuni autonome aparte și unde vedem (de exemplu – n.a) regiunea Catalunia. Sau comunitatea Madrid. Sau regiunea Côte d’Azur. Ei au în legile lor regionale, locale, cum ar fi la echivalentul Consiliului Județean Mureș la noi, prevăzuți bani nu doar de la Centrul lor Național al Cinematografiei din capitală, din capitala statului, ci inclusiv la nivel regional au prevăzuți bani care se alocă pentru producția de filme. Noi neaplicând pentru astfel de bani, nefiind acasă, local, o astfel de prevedere în regulamentul de finanțare pentru astfel de producții de lung metraj, la CNC nu făceam punctajul pentru că e vorba de un debut scenariu Radu Bălaș, care nu e scenarist. Ce punctaj ar fi luat Radu, Dan Mașca, care oficial nu a apărut în față ca producător până acum? (…) Nici Andi nu avea lung metraj. Szitai este absolventă, nu avea lung metraj. Și pe de altă parte, aceste fonduri se dau cândva. Tu ai niște oportunități sau niște situații când trebuie să finanțezi în momentul acela. Fondurile astea publice sunt, eu le spun ca cireașa de pe tort, ele se pot potrivi suplimentar pentru a te ajuta să faci distribuția”, a informat fondatorul companiei Reea.

Totodată, Dan Mașca și-a manifestat încrederea că suma investită în producerea filmului poate fi amortizată din vânzarea de bilete.

”Asta e varianta ideală”, și-a sintetizat crezul finanțatorul lung metrajului ”Spre punctul G”.

De mâine, în cinemauri

Filmul ”Spre punctul G” va putea fi vizionat în cinematografele din România începând cu data de 11 octombrie.

”Pentru noi este foarte important să fie săptămâna aceasta cât mai multă lume în cinemauri, pentru că normal și aceste cinematografe private trebuie să își scoată banii (…) Este o treabă de apreciere dacă lumea va merge și va cumpăra și să sperăm că nu regretă integral că a plătit prețul la bilete, că ce a văzut nu e pe plac. Trebuie să meargă pur și simplu, din punctul meu de vedere, mă duc și investesc biletul acela într-o echipă din comunitate care a încercat să creeze ceva și care în funcție de aceste rezultate vom mai face, pentru că între timp Radu Bălaș a mai scris un scenariu, de film polițist, care se întâmplă tot în Târgu Mureș”, a conchis Dan Mașca.

Arina TOTH