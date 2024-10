Ziua Internațională a Reducerii Riscului de Dezastre, marcată în județul Mureș

În fiecare an, la data de 13 octombrie, se sărbătorește Ziua Internațională a Reducerii Riscului de Dezastre, eveniment care are ca scop creșterea conștientizării globale cu privire la importanța prevenției și gestionării eficiente a dezastrelor naturale. În județul Mureș, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Horea” al județului Mureș va organiza mai multe activități educative și de informare în perioada 11-13 octombrie, sub sloganul „România Rezilientă”.

Exerciții și informare preventivă în școli și centre comerciale

Pe parcursul acestor zile, pompierii mureșeni, alături de voluntari, vor desfășura acțiuni menite să sporească gradul de pregătire al populației în fața dezastrelor. „Vineri, 11 octombrie, pompieri din cadrul Inspecţiei de Prevenire și Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților vor fi în mijlocul elevilor din mai multe unități de învățământ din județ pentru a desfășura exerciții de evacuare, dar și pentru a atrage atenția asupra importanței respectării regulilor și măsurilor de siguranță, în vederea evitării unor evenimente negative”, transmite Compartimentul de Informare și Relații Publice al ISU Mureș.

În zilele de 12 și 13 octombrie, vor fi organizate puncte de informare în două centre comerciale din Târgu Mureș: Shopping City, respectiv Plaza M. „În acest sfârșit de săptămână, vom organiza în cele două centre comerciale cu afluență mare de public și puncte de informare preventivă, a programului de voluntariat ,,Salvator din pasiune”. La acțiuni vor participa, alături de colegii noștri, voluntari ISU și cei ai Crucii Roșii”, mai precizează sursa citată.

Ziua Porților Deschise la subunitățile din județ

Pe lângă activitățile din școli și centre comerciale, ISU Mureș va deschide porțile mai multor subunități pentru publicul larg. „Totodată, în intervalul orar 10:00-14:00, subunitățile noastre din localitățile Reghin, Sighișoara, Târnăveni, Sărmașu și Miercurea Nirajului își vor deschide porțile pentru a desfăşura activităţi specifice, în cadrul programului Ziua Porților Deschise, dând posibilitatea celor interesaţi să cunoască misiunile structurilor profesioniste şi tehnica de intervenţie din dotarea pompierilor mureșeni”, mai informează Compartimentul de Informare al ISU.

Aceste acțiuni sunt esențiale pentru creșterea nivelului de pregătire al populației în fața dezastrelor, contribuind la prevenirea pierderilor de vieți omenești și bunuri materiale. „Cunoașterea riscurilor generatoare de situații de urgență, dar și a regulilor și măsurilor ce trebuie respectate înainte, pe timpul sau după producerea unor situații de urgență, sunt esențiale în lupta pentru supraviețuire”, subliniază ISU Mureș.

Prin astfel de inițiative, ISU Mureș dorește să sensibilizeze cetățenii și să-i pregătească pentru a reacționa eficient în situații de urgență, contribuind astfel la construirea unei comunități mai sigure și mai reziliente.

(L.P.)

Sursa foto: Facebook – ISU Mureș