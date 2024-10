FOTO: Ilie Chirilă Tătar: „Voi fi primarul tuturor!”

Căminul Cultural din localitatea Solovăstru a fost luni, 21 octombrie, gazda ceremoniei de constituire a Consiliului Local Solovăstru rezultat în urma alegerilor locale din 9 iunie 2024. Au onorat cu prezența la momentul festiv prefectul județului Mureș, dr. Ovidiu Butuc, precum și reprezentanți ai PNL, Mara Togănel – fost prefect, în prezent director de Cancelarie la Prefectura Mureș, și Ciprian Dobre, fost prefect al județului Mureș, președintele PNL Mureș.

Cine sunt aleșii locali din Solovăstru

Primul moment important al ședinței festive a fost depunerea jurământului de către consilierii locali: Ciorba Ioan (PNL), Dan Nicolae Marin (PNL), Hărșan Dorin Ioan (PNL), Mărginean Ioan (PNL), Moldovan Dumitru (PSD), Moldovan Ioan (AUR), Nicoară Ioan Mircea (USR), Rotaru Ioan Marian (PSD), Sava Darius Cristian (USR), Stavilă Dan Dumitru (PSD), Zehan Iuliu Ioan (PNL). Componența Consiliului Local Solovăstru va fi completată cu supleantul Fola Adrian Vasile (PNL) care va depune jurământul de învestire în viitoarea ședință a Consiliului Local Solovăstru.

Al treilea mandat de primar

A urmat depunerea jurământului de către primarul ales, Ilie Chirilă Tătar bifând astfel cel de-al treilea mandat în fruntea comunei Solovăstru.

„Încep un nou mandat, al treilea la număr, cu încredere, cu devotament, cu cinste și cu onoare și voi încerca ca în mandatul care tocmai începe să duc la bun sfârșit toate proiectele începute pentru dezvoltarea comunității din comuna Solovăstru. Voi căuta să găsesc surse de finanțare pentru noi proiecte. Categoric, vin cu rugămintea către Consiliul Local să fie alături de mine pentru că nu le voi face pentru mine personal aceste proiecte, le voi face pentru întreaga comunitate, bineînțeles, cu acordul colegilor consilieri. Chiar dacă am depus pentru a treia oară jurământul de primar, să știți că emoțiile sunt aceleași ca la început. Îmi asum o responsabilitate în fața oamenilor, în fața județului, o responsabilitate în fața țării noastre, România, care trebuie să fie în așa fel dusă la bun sfârșit încât peste patru ani, la final de mandat, să ne dăm mâna și să fim mândri de ceea ce am lăsat în urma noastră. Cu siguranță voi fi același om care am fost și până acum. Voi fi primarul tuturor. Vreau să rămân drept, demn, să mă pot uita în ochi la fiecare din cei 3.205 de locuitori ai comunei Solovăstru. Vă mulțumesc încă o dată pentru încredere. Dumnezeu să ne dea sănătate, să le ducem toate la bun sfârșit”, a spus Ilie Chirilă Tătar, primarul ales al comunei Solovăstru.

Mesajul prefectului

La rândul său, prefectul județului Mureș, dr. Ovidiu Butuc, a subliniat realizările comunei Solovăstru, respectiv ale primarului Ilie Chirilă Tătar.

„Aș vrea să încep cu câteva cuvinte rostite de Domnitorul Moldovei Petru Rareș care spunea: ”Vom fi iarăși ce-am fost și mai mult decât atât! Domnule primar, vă doresc să fiți și mai mult decât ați fost până acum, pentru că ceea ce ați făcut a fost bine și foarte bine, dar, după cum vă cunosc, nu ați avut o limită superioară. Întotdeauna v-ați dori mai mult, dovadă și realizările pe care dumneavoastră, împreună cu echipa dumneavoastră de consilieri le-ați adus comunei pe care, iată, o aveți din nou în mandat. Ați pus foarte frumos: ”Îmi asum responsabilitatea”. Asemenea expresii nu pot veni decât din partea unui om puternic. E foarte important și foarte frumos să avem asemenea oameni, asemenea conducători destoinici care să-și asume responsabilitatea. Evident că lucrurile în cadrul unei primării, ca în cadrul unei familii, nu pot merge întotdeauna liniștit, întotdeauna vor fi și păreri contrarii, întotdeauna vor fi și alte opinii. Important este ca liderul, conducătorul, în cazul de față primarul, să țină seama de ele, dar să-și asume responsabilitatea pentru cea mai bună soluție, pentru că dânsul este cel care trebuie să conducă comunitatea pe drumul cel bun. Domnilor consilieri, am o mare rugăminte la domniile voastre. Fiți alături de domnul primar pentru că numai într-o echipă se poate reuși. Vă doresc să aveți în continuare realizări cel puțin la fel de bune precum ați avut până acum, iar domnului primar îi urez multă, multă sănătate și putere de muncă pentru că va avea nevoie”, a spus prefectul județului, dr. Ovidiu Butuc.

Susținere din partea liderilor liberali

Mesaje de felicitare pentru edilul comunei Solovăstru au venit și din partea celor doi reprezentanți ai PNL Mureș, Mara Togănel, prim-vicepreședinte, și Ciprian Dobre, președinte.

„Mi-a plăcut foarte mult cum domnul primar s-a referit la onoare și cinste. Sunt două calități alături de care ne punem în slujba oamenilor și atunci, cu bună credință, nu putem să facem decât lucruri bune pentru comunitățile noastre, pentru familia noastră și pentru țara noastră. Parteneriatul pe care îl am cu domnul primar Tătar a început din mandatul în care eram prefect al județului Mureș și să știți că este unul dintre cei mai vrednici primari din Mureș, județ cu un număr de 102 primari. Este omul care sfințește locul și este omul care, dacă spune un lucru, îl și face. Mai sunt în ziua de azi oameni care au demnități publice care una spun una și alta fac. Nu este cazul aici, în comuna Solovăstru. Felicitări, de asemenea, noilor consilieri locali. Armonia din Consiliu Local, colaborarea cu primarul, cu secretarul și cu aparatul de specialitate al Primăriei nu fac decât să vă aducă proiecte, armonie și bunăstare. Deci, altfel spus, cum vă așterneți, așa vor merge și lucrurile și va funcționa și treaba la Solovăstru”, a spus Mara Togănel.

„Am convingerea că veți munci cu toții. Este absolut normal să aveți dezbateri, dar la fel de bine cred că lucrurile trebuie făcute după ce lucrurile au fost dezbătute bine, transparent. Cred că Solovăstru, ca și până acum, nu va avea probleme de a-și implementa proiectele, de a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor din Solovăstru și de a contribui la unitatea Văii Gurghiului, pentru că sunteți o comunitate unită, lucru cu care eu mă mândresc peste tot în țară, că sunteți cea mai unită comunitate din județul Mureș. Din tot sufletul meu îmi doresc să rămâneți la fel!", a subliniat Ciprian Dobre, președintele PNL Mureș.

Alin ZAHARIE