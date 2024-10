VIDEO: ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Veltol Energy, partener de încredere al programului ”Casa Verde Fotovoltaice 2024”

Administratorul companiei Veltol Holding SRL Târgu Mureș – Divizia Veltol Energy, Tóth Levente, a participat marți, 29 octombrie, la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”, realizată în studioul Zi de Zi Live de către Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi. Emisiunea a avut ca temă ”Expertiză în energie regenerabilă” și a prilejuit administratorului companiei Veltol Holding SRL să prezinte informații importante despre derularea programului ”Casa Verde Fotovoltaice 2024.”

Servicii de calitate, de la A la Z

Potrivit informațiilor furnizate de invitatul lui Alex Toth, în perioada următoare va fi publicată lista clienților eligibili, după care se va începe contractarea cu firmele autorizate în cadrul programului.

”Dacă începem partea de contractare după aceea automat ne pregătim și de montaj, adică începem programările pentru montaje. Ca și timp nu pot să estimez corect deoarece încă nu avem nicio dată oficială ce înseamnă primul contract sau când se va semna primul contract, dar eu zic că într-o lună va trebui să se demareze acest lucru. După care preluăm clientul care ne alege și o să ne ocupăm noi de absolut tot, adică de implementarea proiectului, atât pe partea de acte până în momentul în care clientul final o să ajungă prosumator”, a declarat Tóth Levente,

Fiecare sistem operat de specialiștii de la Veltol Energy va beneficia de garanție pe durata căreia clienții vor beneficia, gratuit, atât de mentenanță cât și de consultanță.

”Clienții beneficiază de garanție, până ce este în garanție oferim acest serviciu gratuit, adică o să monitorizăm fiecare instalație care este instalată de noi și ajunge în platforma noastră. Fiecare sistem fotovoltaic este conectat la o aplicație telefonică. Și noi, la fiecare sistem instalat avem acest sistem în baza noastră de date, iar în cazul în care se întâmplă ceva vedem și noi și putem să acționăm”, a arătat invitatul emisiunii ”Zi tot, cu Alex Toth!”.

Baterie proprie de stocare, în curând

Un atu important prezentat clienților Veltol Energy se referă la utilizarea tehnologiilor avansate și inovative în implementarea proiectelor. Astfel, în aproximativ o lună, Veltol Energy va lansa un produs nou, eligibil pentru programul ”Casa Verde”, care va beneficia și de service local.

”Urmează să avem o baterie proprie, realizată sub brandul nostru, care o să fie direct pentru ”Casa Verde” pentru zona de rezidențial, va fi echipată mai atipic decât ce se poate găsi momentan pe piață. Aici vorbim de siguranță, pentru că lumea își pune problema ce va fi în cazul unui incendiu. Avem foarte multe întrebări dacă să pună bateria în exterior sau într-un mediu nu atât de călduros cum ar fi o cameră normală, adică să avem un ambient de 20 de grade Celsius, nu 5-10 grade. Și am creat un produs, e fabricat în China dar cu celule EVE, adică cele mai bune celule care există momentan pe piață, și ce am făcut în plus față de concurență este că aceste baterii vor fi echipate pe fiecare celulă cu o siguranță fuzibilă. Asta înseamnă că în caz de scurtcircuit flacăra nu se va propaga, ea va fi doar pe o singură celulă. Dacă se întâmplă ceva defect, o singură celulă cade și după aceea se oprește totul pentru că nu mai este contact în continuare. Pe lângă acest lucru, această baterie va avea inclus și un încălzitor pe interior. Dacă ajunge ambientul sub 5 grade, o să se încălzească singură”, a explicat Tóth Levente.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul firmei de pe strada Livezeni nr. 18 din Târgu Mureș, la adresa de e-mail office@veltol.com sau la numărul de telefon 0745-931.231, de luni până vineri, între orele 8.30 – 17.30.

Arina TOTH