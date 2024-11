FOTO: CJ Mureș, depunerea a jurământului. Péter Ferenc: „Suntem pe calea dezvoltării”

Consilierii județeni au depus jurământul în 4 noiembrie, urmând ca marți, 12 noiembrie, să fie constituite comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș. În urma alegerilor locale, Péter Ferenc (UDMR) a obținut al treilea mandat de președinte al CJ Mureș. UDMR a obținut 14 mandate de consilier județean, PSD – 9 mandate, PNL – 8 mandate și AUR – 3 mandate.

„Vă doresc să fiți destoinici”

„Sunt sigur că în aceste condiții, destul de vitrege, veți reuși să dați dovadă de toate abilitățile domniilor voastre, astfel încât să puteți aduce locuitorilor acestui județ respectul pe care în merită. Vă doresc să fiți destoinici”, le-a transmis prefectul Ovidiu Butuc noilor consilieri județeni.

„Contractul pe care l-ați semnat astăzi are clauze identice indiferent de partidul pe care îl reprezentați și pentru ca județul să se dezvolte are nevoie ca echipa pe care o reprezentați să muncească cot la cot. Să nu fie unii care ridică piedici, care pun bariere în calea proiectelor”, a spus Alexandru Cîmpeanu, subprefect.

„Îmi doresc ca relațiile instituționale să rămână la fel de fructuoase. O zonă metropolitană puternică înseamnă dezvoltare, înseamnă și un județ căutat de investitori. Pentru a da tot ceea ce este mai bun, trebuie să unim forțele administrative. Cred că suntem județul cu una dintre cele mai importante poziții geografice, fiind situați în inima Transilvaniei. (…) Vă asigur de întreaga noastră susținere pentru proiectele viitoare”; i-a transmis Soós Zoltán, președintelui CJ Mureș, în cadrul discursului susținut după ceremonia de depunerea a jurămintelor.

Echilibru și stabilitate

„Este o deosebită onoare pentru mine să preiau un nou mandat (…). Este o onoare și, totodată, o mare responsabilitate”, a spus Péter Ferenc, în deschiderea discursului său.

„Am încercat să creez echilibru și stabilitate în acest județ divers din punct de vedere etnic, geografic și economic. Am lucrat în așa fel încât să existe un echilibru între comunități în ceea ce privește dezvoltarea diferitelor zone din județ, indiferent de naționalitate sau de afiliere politică. Vă voi da, pe scurt, câteva exemple. Am modernizat rețeaua rutieră județeană, am extins rețeaua de apă potabilă, am achiziționat echipamente moderne pentru secțiile Spitalului Județean, am făcut pași importanți în ceea ce privește dezvoltarea aeroportului – am făcut multe investiții. Investiția de care sunt, poate, cel mai mândru este Palatul Culturii”, a spus președintele Consiliului Județean.

„Suntem pe calea dezvoltării și, totodată, avem planuri concrete în ceea ce privește următorii patru ani. SUnt multe lucrări în curs de desfășurare și multe proiecte, deja câștigate care urmează să fie implementate. Trebuie să finalizăm extinderea și modernizarea terminalului de pasageri al Aeroportului Transilvania, sediul Serviciului de Salvamont, sala festivă a Bibliotecii Teleki-Bolyai, amenajarea parcării din spatele spitalului, extinderea parcului arheologic de la Călugăreni, precum și modernizarea ambulatoriilor și secțiilor de terapie intensivă. Trebuie să continuăm întreținerea și modernizarea rețelelor de drumuri județene; construirea unei rețele de apă potabilă și de canalizare de peste 700 de km, realizarea a 400 de km de trasee ciclo-turistice și, un în ultimul rând, creșterea eficienței energetice a instituțiilor publice”, a mai spus Péter Ferenc, președintele CJ Mureș.