Prima chitară smart românească, realizată în colaborare cu Hora Reghin

Nobl, prima smart guitar românească, reprezintă o inovație remarcabilă în industria muzicală. Proiectul s-a născut din colaborarea între Doru Radu, antreprenor pasionat și fondator al companiei de tehnologie Iviteb, și fabrica de instrumente muzicale Hora din Reghin, cunoscută internațional pentru calitatea excepțională a lemnului și meșteșugul său tradițional.

Această chitară aduce laolaltă tehnologia de ultimă generație, dezvoltată în Franța, și priceperea artizanală românească, iar rezultatul este un instrument care oferă o experiență muzicală revoluționară și plină de inspirație.

Inovațiile chitarei Nobl

Nobl impresionează nu doar prin design, ci și prin calitatea materialelor folosite. Partea superioară a chitarei este realizată din lemn solid de molid, renumit pentru capacitatea sa excelentă de rezonanță. Lateralele și spatele sunt fabricate din mahon, iar griful este din abanos, un lemn extrem de durabil și plăcut la atingere. Pentru un sunet de precizie și claritate, prăgușul este confecționat din os.

La capitolul tehnologie, chitara vine echipată cu un looper avansat, integrat perfect în instrument. Acesta permite muzicienilor să experimenteze liber cu compoziții noi, să exerseze game și progresii sau să creeze melodii complexe, totul într-un mod natural și intuitiv. Nobl poate fi conectată la pedale, MIDI sau PC, ceea ce oferă o gamă largă de opțiuni pentru personalizarea și extinderea performanței muzicale.

Totodată, Nobl se remarcă față de alte smart guitar-uri disponibile pe piață prin calitatea excepțională a sunetului său, chiar și atunci când tehnologia integrată nu este activată. Aceasta performanță acustică deosebită este datorată lemnului de înaltă calitate de la Reghin, cunoscut la nivel mondial pentru proprietățile sale de rezonanță superioară.

Un alt aspect important este controlul, care rămâne în totalitate în mâinile chitaristului. Nobl înregistrează și prelucrează sunetul, dar îi oferă muzicianului posibilitatea de a-și exprima creativitatea fără restricții sau intervenții din partea tehnologiei. Astfel, Nobl reușește să îmbine ușurința de utilizare cu cerințele unui sunet de calitate profesională, fiind potrivită pentru orice nivel de experiență.

Un produs românesc

Realizarea chitarei Nobl este un proces atent și meticulos, în care măiestria întâlnește inovația. Renumita fabrică Hora din Reghin, cu o experiență vastă în producția de instrumente muzicale, joacă un rol esențial în acest proiect, fiind responsabilă de producția chitarei, instalarea dispozitivului inteligent, depozitare și expediere.

Procesul de fabricație durează aproximativ două luni, timp necesar pentru uscarea corespunzătoare a lemnului, care asigură calitatea acustică excepțională. După etapele îndelungate de cercetare, ajustări și prototipuri, Nobl a trecut prin trei variante de materiale și design pentru a ajunge la forma finală – un instrument care îmbină măiestria cu tehnologia modernă într-o manieră unică.

”Prin Nobl, prima chitară smart românească, am vrut să oferim artiștilor o unealtă nouă care îmbină măiestria unui instrument muzical clasic și pasiunea pentru sunetul autentic cu avantajele tehnologice. Ne dorim ca muzicienii să aibă libertatea de a explora și crea în moduri noi, fără a pierde esența și căldura unui instrument clasic, tocmai de aceea nu am stat pe gânduri atunci când Doru Radu a venit cu propunerea de proiect către noi. Tehnologia și muzica pot face lucruri minunate împreună”, a declarat Nicolae Bâzgan, director general al Hora Reghin.

Ediție limitată cu semnătura măiestriei

Pentru pasionații de muzică și colecționari, Nobl se lansează inițial într-o ediție limitată specială. Primele 50 de chitare din această serie exclusivă vor purta semnătura directorului fabricii Hora Reghin, care își dedică expertiza acestei instituții de peste 50 de ani. Această semnătură simbolizează atât măiestria tradițională, cât și dedicarea echipei care a contribuit la crearea fiecărui instrument. Ediția limitată este o oportunitate unică de a deține nu doar o chitară inovatoare, ci și o bucată de istorie muzicală românească.

Proiect cu viziune globală

Lansarea Nobl marchează nu doar începutul unei revoluții în lumea chitarelor smart. Cu un potențial de expansiune impresionant, planurile de scalare includ vânzarea globală a acestui instrument muzical, o oportunitate pentru chitariștii din întreaga lume să aibă acces la tehnologie modernă și măiestrie românească.

Pe lângă distribuția internațională, Nobl va dezvolta o comunitate online activă, unde utilizatorii vor putea accesa lecții personalizate și tutoriale pentru folosirea looper-ului integrat, disponibile pe bază de abonament.

În plus, o aplicație mobilă dedicată va aduce o dimensiune de gamification, cu template-uri pentru beat-uri, backing tracks și multe alte funcționalități menite să inspire creativitatea și să facă procesul de învățare mai dinamic și captivant.

„Aveam deja un pedalboard cu looper avansat, dar dura mult până făceam tot setup-ul. Trebuia să leg un amplificator, cabluri multe, aveam nevoie de spațiu și dura mult de fiecare dată. Munceam cam 20 de minute să fac setup-ul, cântam 10, îmi dădeam seama că nu știu nimic și îmi lua alte 20 de minute să strâng la loc. Așa că am început să mă gândesc cum aș putea folosi tehnologia, să nu mai fie nevoie să setez de fiecare dată totul. Am vrut să mă bucur mai rapid de pasiunea mea pentru muzică, așa că am început research-ul și am căutat cea mai bună variantă, una care să sune bine și fără ca device-ul să fie on. Așa am ajuns să fac Nobl”, a explicat Doru Radu, fondatorul Nobl.

(Redacția)