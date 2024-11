Finala concursului de lectură ”Bătălia Cărților”, la Biblioteca Județeană Mureș

A 11-a ediția a concursului național de lectură Bătălia Cărților ajunge la final. Marea dezbatere ”Convinge-mă să citesc” va avea loc în săptămâna 18-22 noiembrie, la Biblioteca Județeană Mureș, pentru fiecare categorie din concurs.

Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții Bibliotecii Județene Mureș, 80 de finaliști se vor lupta pentru titlul de Cititorul anului 2024 în județul Mureș, la șase categorii din concurs: Copii 8-10 ani (română plus maghiară), Copii 11-13 ani (română plus maghiară) și Adolescenți 14-18 ani (română plus maghiară).

”O ediție cu noutăți: a fost introdusă o categorie de vârstă pentru copiii de 8-10 ani, răspunzând cererilor crescute de participare din partea celor mai mici cititori, pentru care lectura destinată grupei 11-13 ani nu era mereu adecvată. Micii concurenți au avut de citit cinci cărți, în timp ce categoriile mai mari au avut de parcurs câte zece titluri, fiecare finalist întocmind un portofoliu de lectură conform regulamentului”, au informat organizatorii competiției.

La evenimentul final, fiecare participant își va prezenta cartea favorită din concurs, argumentând cu originalitate de ce aceasta merită titlul de „Cartea Anului”. Totodată, cei mai convingători cititori vor concura pentru titlul de „Cititorul anului 2024”, acordat de un juriu specializat, care va evalua prezentările fiecărui concurent.

”Dezbaterile finale vor avea loc în cadrul Zilelor Bibliotecii Județene Mureș – Philobiblon mureșean 2024 – după următorul program: luni – 18 noiembrie – Sala Mică a Palatului Culturii, ora 17.00, Categoria 8-10 ani, limba română; marți – 19 noiembrie – Sala Documentară, ora 17.00, Categoriile 8-10 și 11-13 ani, limba maghiară; miercuri – 20 noiembrie – Sala Documentară, ora 17.00, Categoria 14-18 ani, limba maghiară; joi – 21 noiembrie – Sala Mică a Palatului Culturii, ora 17.00, Categoriile 11-13 și 14-18 ani, limba română. Toți participanții vor fi recunoscuți prin premii de participare, iar marile premii, precum și cele speciale vor fi oferite de cu ajutorul sponsorilor ediției: Serele Dalin, Clini-Lab, Grupul Redatronic. Această ediție promite să fie una memorabilă, aducând împreună tinerii cititori într-un spațiu de dezbatere și apreciere a lecturii. „Bătălia Cărților” continuă să inspire și să cultive dragostea de lectură în rândul tinerelor generații, făcând din lectură o adevărată aventură a cunoașterii și a imaginației”, au mai transmis reprezentanții Bibliotecii Județene Mureș.

(Redacția)