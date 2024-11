FOTOREPORTAJ: Vinurile Cramei Sântu apreciate la Viena

Crama Sântu din județul Mureș, destinație tot mai căutată și mai apreciată de amatorii de vinuri de calitate produse în Transilvania, a fost selectată să participe la ”Danube Region Business Summit” (Summitul Regiunii Dunării” – n.a.), eveniment internațional organizat la Viena, în data de 6 noiembrie, de Camera Economică Federală a Austriei.

Eveniment ”high level”

La ceremonia de deschidere a Summitului au susținut alocuțiuni personalități de calibru european, precum: Philipp Gady – vicepreședinte al Camerei Economice Federale a Austriei, Martin Kocher – ministerul Muncii și Economiei din Austria, Elisabeth Kornfeind – director general, ambasador, Ministerul Afacerilor Europene și Internaționale din Austria, Themis Christophidou – director general, Direcția Generală Politică Regională și Urbană, Comisia Europeană și Goran Behmen – ambasador, Ministerul Afacerilor Externe, Bosnia și Herțegovina.

Ulterior, programul evenimentului a cuprins atât paneluri de discuții și dezbateri, cât și prezentări ale unor invitați speciali, cum ar fi: Christina Verchere – CEO, OMV-Petrom (România), Gabriel Felbermayr – director, Institutul Austriac de Cercetări Economice, Michael Otter – director general, Advantage Austria, Harald Stranzl – ambasador, director relații economice externe și comerț, Ministerul Afacerilor Europene și Internaționale, Mario Holzner – director executiv, Institutul de Studii Economice, Internaționale din Viena, Artur Lorkowski – director, Secretariatul Comunității Energetice și Roland Arbter – coordonator național, Strategia UE ”Strategia Dunării”.

Parteneriat cu Ambasada României

Partea de final a Summitului a fost dedicată socializării și degustării de vinuri din țările străbătute de fluviul Dunărea, moment organizat în cooperare cu delegațiile comerciale și reprezentanții unor ambasade din Viena, printre care și Ambasada României din Austria, iar oferta generoasă de vinuri propusă de gazdele evenimentului a conținut mai multe sortimente de proveniență mureșeană, respectiv de la Crama Sântu.

”Din fiecare țară parcursă de fluviul Dunărea a fost aleasă să participe câte o cramă. Din România, a fost selectată Crama Sântu. Această selecție a fost făcută de către organizatorii evenimentului, în colaborare cu Ambasada României din Viena și Consiliul Județean Mureș. Summitul s-a desfășurat pe durata unei zile și a constat în dezbateri și prezentări tematice, iar programul acestuia a fost întregit, la final, de un element de reprezentativitate națională, despre vinuri. Crama Sântu a participat la Summit sub egida Ambasadei României în Austria, la fel cum a participat în calitate de partener la un dineu organizat în aceeași zi, la sediul Ambasadei României din Austria”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, avocatul Vasile Costea, proprietarul Cramei Sântu.

Autenticitatea românească, apreciată

La degustarea de vinuri din regiunea Dunării au participat atât reprezentanți ai organizatorilor și participanți la Summit, cât și invitați speciali, cum ar fi Excelența Sa Emil Hurezeanu – Ambasadorul României în Austria, Péter Ferenc – președintele Consiliului Județean Mureș, Márk Endre – primarul municipiului Reghin, precum și Ovidiu Maior și Mihai Poruțiu – președintele și vicepreședintele Asociației pentru Dezvoltare Comunitară Iunona, ONG care a organizat în data de 8 noiembrie, în Sala de Aur a Musikverein din Viena, un concert extraordinar al Orchestrei Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș, la care a participat un număr foarte mare de români, majoritatea reprezentanți ai comunității mureșene.

”Pe lângă cărți de vizită, flyere și cataloage, ne-am prezentat cu cinci vinuri: două albe, un roze și două roșii. Din reacțiile pe care le-am observat, vinurile de la Crama Sântu au fost foarte bine apreciate. A fost primul eveniment de talie internațională la care am participat. Am fost onorați să avem privilegiul să ne prezentăm vinurile la un summit internațional organizat tocmai la Viena, la un eveniment de înaltă ținută, de calitate, și am primit aprecieri deosebite atât din partea gazdelor și a invitaților, cât și din partea Excelenței Sale Emil Hurezeanu, care a promis că o să ne viziteze în primăvara anului viitor. La fel, am fost onorați să fim parteneri ai Ambasadei României din Austria. Ne-a onorat statutul de partener, a fost o experiență deosebită deoarece am ieșit în afara țării cu elemente de calitate, cu elemente de autenticitate românească deoarece Crama Sântu este o investiție 100% românească”, a subliniat avocatul Vasile Costea.

Totodată, fondatorul Cramei Sântu a transmis mulțumiri pentru încrederea acordată atât Ambasadei României în Austria – Excelenței Sale Emil Hurezeanu, ambasadorul României în Austria, cât și conducerii Consiliului Județean Mureș – președintelui instituției, Péter Ferenc, dar și organizatorilor concertului extraordinar organizat în Sala de Aur a Musikverein din Viena, Ovidiu Maior și Mihai Poruțiu.

”Poarta spre suflet” de la Sântu

Crama Sântu este o investiție cu capital integral românesc, înființată în satul mureșean cu același nume, situat în comuna Lunca, la 11 kilometri de municipiul Reghin și la 42 de kilometri de municipiul Târgu Mureș.

”În inima Transilvaniei, aproape de Târgu Mureș, se află un loc însorit și idilic care-ți încântă sufletul. Orice om al locului știe că la începutul acestui mileniu, pe locul numit Dumbrăvița, exista o mănăstire unde a sihăstrit un călugăr pe nume Andrei. Sătenii l-au numit ”sfântul”, iar cu timpul acesta a devenit și numele satului… Sântu. Aici, am clădit noi Crama Sântu, o adevărată ”poartă spre suflet”, care exprimă acest loc pitoresc, istoria și tradiția acestei așezări”, este povestea sintetică a business-ului inițiat, dezvoltat și condus de către avocatul Vasile Costea.

Portofoliul Cramei Sântu cuprinde vinuri precum Psalm (vin alb sec, Sauvignon Blanc), Rose (vin demisec, Pinot Noir), Potir (vin alb sec, Sauvignon Blanc/ Muscat Ottonel/ Pinot Gris), Pustnic (vin roșu sec, Fetească Neagră/ Merlot) și Purpură (vin roșu sec, Fetească Neagră/ Merlot/ Cabernet Sauvignon).

Alex TOTH