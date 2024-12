Accenture România și UMFST Târgu Mureș au inaugurat un laborator dedicat educației în tehnologiile vitorului

Accenture România, în parteneriat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, a inaugurat oficial joi, 12 decembrie, Accenture Student Lab, un spațiu destinat inovației și cercetării aplicate în domeniul tehnologiilor industriale avansate. Laboratorul oferă studenților posibilitatea de a lucra într-un mediu modern, echipat cu stații de lucru individuale, monitoare de înaltă performanță și mobilier ergonomic de calitate profesională.

„Prin Accenture Student Lab de la UMFST Târgu Mureș, aducem mai aproape de studenți tehnologii inovatoare precum inteligența artificială, IoT, digital twins și robotică avansată. Această inițiativă le permite să colaboreze direct cu specialiștii noștri, să lucreze la proiecte reale de cercetare și dezvoltare și să acumuleze experiența practică necesară pentru a face față provocărilor industriei moderne”, a declarat György Birtolon, Managing Director Accenture Industry X România.

Astăzi a avut loc un eveniment semnificativ din mai multe perspective, marcat de deschiderea unui nou laborator în cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș. Cu acest prilej, rectorul Universității, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei a subliniat importanța acestui moment nu doar în contextul Zilelor UMFST, ci și în cadrul unui angajament mai larg pentru dezvoltarea educației tehnice și a colaborării cu mediul privat.

„Este un eveniment important astăzi din mai multe puncte de vedere. Unul dintre ele este că face parte din sărbătoarea mare pe care o are Universitatea astăzi – Zilele UMFST. Am vrut să vin astăzi aici, deoarece cei care ne sunt ami apropiați în zona administrativă știu că eu chiar iubesc învățământul tehnic, deși sunt doctor, îmi dau seama că progresul unei societăți, a unei regiuni, nu vine din servicii, fie ele și medicale, ci vine din plus valoarea pe care o aduce industria, tehnologia și ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Dacă această zonă va arăta diferit, cred și sper că în următorii ani, va fi cu siguranță, prin efortul pe care îl face fiecare dintre noi bucățică cu bucățică, mult mai frumos și mult mai bine”, a declarat prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

Un alt punct important subliniat de acesta a fost relația strânsă dintre universitate și mediul privat, considerată esențială pentru progresul educațional și economic: „Prețuiesc foarte mult relația cu mediul privat. Suntem practic într-o abordare poate puțin diferită, în care fiecare dintre cele două părți văd avantajele unii asemenea parteneriat. Vor nu vor, companiile înțeleg că noi suntem principala sursă de resursă umană, cum și noi la rândul nostru credem că tonul tehnologiilor, a lucrurilor noi, vine dinspre companiile care sunt dinamice, care au mai multă flexibilitate și lucrurile puse laolaltă merg într-o direcție foarte bună”.

Investiție în oameni, în studenți și în resursa umană

În continuare, s-a vorbit despre complexul educațional care adăpostește laboratoarele moderne. Acesta este dedicat învățământului de inginerie și tehnologie și reprezintă un simbol al viitorului educațional al regiunii. Totodată, un alt punct de interes a fost deschiderea primului laborator realizat în parteneriat cu firmele, un exemplu concret al colaborării între mediul universitar și cel privat.

„În al treilea rând, tot acest complex pe care îl vedeți aici, care a fost cândva Universitatea „Petru Maior” (…) este destinat să fie un centru complet și complex de inginerie sub diversele forme. Săptămâna trecută am semnat contractul de finanțare pentru ca cele două clădiri să intre într-o reabilitare și într-o adaptare de interior, astfel încât să acomodeze tot învățământul tehnic, de inginerie și de informatică în această zonă. Această clădire are ceva specific, pentru că este primul laborator care se face aici, în parteneriat cu firmele (…). Aici este o investiție în oameni, în voi, în studenți, în resursa umană. Veți fi mai pregătiți pentru slujbele pe care le veți dobândi ulterior (…). Aș vrea să învățați cât de mult puteți, astfel încât toate aceste tehnologii să nu vă ia locul. Dacă reușiâi aceste lucruri, înseamnă că ne-am îndeplinit și noi misiunea de învățare”, a mai adăugat rectorul Universității.

Programele educaționale oferite în cadrul Accenture Student Lab pun accent pe practică și inovație. Studenții participă la sesiuni de mentorat susținute de specialiști Accenture, unde abordează probleme actuale legate de digitalizarea proceselor industriale, automatizarea sectorului de mobilitate sau modernizarea domeniului medical prin utilizarea tehnologiilor avansate. De asemenea, aceștia au oportunitatea de a colabora cu echipele companiei în proiecte de cercetare și de a urma cursuri integrate în programa universitară. Aceste cursuri tratează subiecte esențiale pentru transformarea digitală a industriilor, precum Internet of Things (IoT), inteligența artificială (AI), digital twins, realitatea augmentată (AR) și robotică avansată.

„Inaugurarea acestui laborator reprezintă un moment semnificativ în evoluția parteneriatului nostru cu Accenture, unul deosebit de valoros pentru UMFST G.E. Palade din Târgu Mureș. Colaborarea de până acum, concretizată prin stagii de internship, cursuri facultative Accenture Industry X Academy și diverse evenimente comune, demonstrează angajamentul nostru de a oferi studenților oportunități reale de dezvoltare profesională. Laboratorul va deveni un spațiu esențial pentru activitățile didactice, susținând formarea unei noi generații de specialiști pregătiți pentru provocările industriei”, a declarat prof. univ. dr. ing. Liviu Moldovan.

Accenture România își continuă angajamentul de a sprijini dezvoltarea competențelor digitale și profesionale ale tinerilor prin inițiative educaționale inovatoare. Lansarea Accenture Student Lab la Universitatea „George Emil Palade” din Târgu Mureș reprezintă cel de-al treilea laborator deschis de companie, după proiecte similare realizate în colaborare cu Academia de Studii Economice din București și Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București.

Alte proiecte educaționale includ Accenture Academy, care oferă cursuri și workshop-uri în domenii precum robotică, IoT, cloud, AI și inginerie digitală; Digital Skills Academy, derulat împreună cu Teach for Romania și Junior Achievement România, prin care peste 1.000 de elevi au fost instruiți în competențe digitale în 2024, și programele de internship, cel mai notabil fiind cel axat pe transformarea digitală a proceselor de inginerie și producție, utilizând tehnologii avansate precum AR/VR, cloud și AI. Aceste inițiative au rolul de a pregăti tinerii pentru provocările erei digitale și de a le deschide perspective profesionale în domenii de vârf.

