Obiceiuri şi superstiţii mureşene de Anul Nou

Trecerea într-un an nou reprezintă un timp al posibilităţilor, al unui nou început, plin de necunoscute, dar şi de oportunităţi, de aceea oamenii au încercat dintotdeauna, prin diverse practici rituale, prevestiri şi superstiţii să influenţeze mersul noului an, să îndepărteze relele, să aducă bunăstare, să ghicească ce le rezervă viitorul şi să afle mersul vremii. Anul Nou este întâmpinat cu urări de noroc, sănătate şi prosperitate, urări aduse de colindători sau de copiii cu Pluguşorul ori cu sorcova pe la casele oamenilor. În calendarul religios creştin, la 1 ianuarie se sărbătoreşte Sf. Vasile în calendarul ortodox şi greco-catolic şi Sf. Maria în calendarul romano-catolic. Cei care poartă numele de Vasile sunt sărbătoriţi în prima zi a anului şi erau colindaţi, în mod special, de cetele de feciori.

De Anul Nou se continuă unele obiceiuri de la Crăciun, cum este colindatul sau mersul cu “turca”, în zona Câmpiei Transilvaniei, de asemenea sunt unele obiceiuri specifice Anului Nou, un timp al previziunilor, cum este calendarul de ceapă, vergelatul, roata de foc, sau obiceiuri întâlnite şi la alte sărbători, cum ar fi vrăjile pentru aflarea ursitului şi strigatul peste sat. Multe practici de Anul Nou erau menite doar să producă veselie şi distracţie în sat cum era furatul şi ascunderea porţilor, alaiurile de mascaţi care bântuiau satul şi făceau tot felul de glume prin sat. Pentru a trece cu bine în nou an, peste tot se organizau baluri, petreceri şi ospeţe, mai ales tinerii petreceau împreună noaptea de Anul Nou.

Superstiţii și previziuni

Dintre toate obiceiurile de Anul Nou, superstiţiile sunt cele care au rămas în practicile oamenilor de Anul Nou. Astfel, la români, se crede că primul om care intră în casă după miezul nopţii, de Anul Nou, e bine să fie un bărbat, pentru a aduce noroc şi bunăstare casei şi familiei. În noaptea de Anul Nou, se cred că nu e bine să mânânci pui, pentru că râcâie înapoi, ci mai bine peşte ca să-ţi fie uşor noul an, după cum alunecă peştele în apă. Mai nou, se crede că e bine să mânânci struguri, în noaptea de Anul Nou, pentru bogăţie.

Calendarul de ceapă. “Călindariul” de ceapă se face peste tot în ajun de Anul Nou pentru a afla mersul vremii în anul următor: se taie ceapa în două, se iau 12 foi de ceapă, se curăță pielița și se pune sare pisată în fiecare coajă. Cele 12 coji ce simbolizează fiecare o lună a anului, se pun pe un ciur sau pe o masă și se lasă astfel până dimineață când se interpretează rezultatele: foile mai umede indică lunile ploioase, iar cele uscate lunile secetoase ale anului viitor.

Vergelatul – Tinerii, fete şi feciori, se întâlnesc şi petrec împreună noaptea Anului Nou organizând Vergelatul, ghicirea ursitei, a viitorului soţ sau a soţiei, prin tot felul de vrăji. Una din vrăjile cele mai râspândite în zonele mureşene la vergelat era cea cu cele 7 sau 9 “blide” (farfurii) sub care se aşezau diverse obiecte: cărbune, oglindă, pâine, inel, sare, pieptene, lână, şi altele, iar apoi se interpreta simbolistica fiecărui obiect găsit sub blid. Cărbunele însemna un soţ negru – urât, oglindă – frumos, pieptene – colţos, pâine – bogat, sare – sărac, lână – păros şi altele.

Roţile de foc şi strigatul peste sat – O serie de obiceiuri ce aveau loc la miezul nopţii vizau purificarea spaţiului cum ar fi aprinderea focurilor, rostogolirea roţilor aprinse pe dealuri şi strigarea peste sat. Astfel de obiceiuri aveau loc mai ales în zona Câmpiei Transilvaniei, la Vaidei, comuna Ogra, Crăieşti, Lechincioara, comuna Şincai, Cerghid, Cerghizel, Icland, Bahnea, Lepindea, Valea Rece, Poarta, comuna Fărăgău. La Crăieşti, după ce se suna din bucium, se strigau fetele ce au greşit în felul următor: „Feciorul cutare a fost la fata cutare şi-a uitat pălăria/ pantalonii”. La Poarta, comuna Fărăgău, “strâgatu din deal” avea loc după Vergelat. Feciorii se împart în două cete, una rămâne în mijlocul satului, alta urcă pe vârful Ciucluiului, strigă peste sat, de trei ori, urarea “Vivat!”, apoi începe dialogul dintre cele două cete. Ceata din sat strigă: “Da ce vi dracu, mă?” la care vine răspunsul din deal: “Da cum să nu mă?” şi urmează menţionarea greşelilor făcute de cei din sat în cursul anului. La final, tinerii aprind o roată de car, îmbibată cu petrol, şi o rostogolesc pe deal, în timp ce bat clopotele care vestesc “prohodul anului care o trecut”.

Vrăji de ghicire a ursitului

Pentru cunoaşterea ursitului, fetele aveau tot felul de practici magice în noaptea de Anul Nou: numărau parii de la gard pe nevăzute şi al nouălea îl legau, iar după cum era parul aşa le va fi ursitul; mergeau la coteţul porcului şi îl făceau să grohăie, iar la a câtea lovitură grohăia, după atâţia ani se vor mărita. La Lechincioara, se uitau în fântână sau într-un pahar cu apă, cu o lumânare, pentru a vedea chipul celui ursit. La Boiu, comuna Albeşti, fetele ieșeau pe grămada de gunoi de la grajd, cu o “scovardă” (gogoaşă) în gură, și în care parte din sat va lătra prima dată un câine, în parte aceea credeau se vor mărita.

Tradiţii gastronomice

Una din tradiţiile gastronomice legate de Anul Nou, în Câmpia Transilvaniei, era pregătirea gogoşilor chiar la miezul nopţii şi în funcţie de cum creşteau de mult gogoşile se ghicea cum le va merge oamenilor în anul ce urma, dacă creşteau mult le va merge bine, dacă nu creşteau deloc sau puţin le va merge bine.

Măştile și Zooritul

În unele sate din Câmpia Transilvaniei, cum este Lechincioara, comuna Şincai, sau Căpuşu de Câmpie, comuna Iclănzel, se continuă colindatul prin sat cu “turca”. În satele din alte zone, cum este Vătava, în zona Călimanilor, sau Albeşti, în zona Târnavei Mari, se colinda cu “capra” doar de Anul Nou. La Căpuşu de Câmpie, turca era însoţită de un muzicant şi de un fecior care purta sacul cu bucatele primite. La Lechincioara, turca era însoţită de chizeş, un fecior cu fluierul, dar şi de mascaţi “mătăhăli”, frumoşi şi urâţi, mire şi mireasă, ca la carnaval sau “fărşangul alb” din primăvară. Alaiurile de mascaţi bântuiau satul la Idicel-Pădure, comuna Brâncoveneşti, şi Lueriu, comuna Suseni, în ajun de Anul Nou, fâcând tot felul de glume prin sat şi primeau mâncare şi băutură.

La Albeşti, cu “capra” mergeau copiii mai mari, cei până la 20 de ani. Se făcea un bot din lemn, din două bucăți, cu barbă, la care agață o sfoară ca să o manevreze botul de lemn. Botul e sprijinit de un băț și cel care o joacă e acoperit cu un lepedeu decorat cu hârtie creponată. Băieții care însoțeau capra cântau cam așa: ”Vin caprele de la munte/ Cu steluțe albe-n frunte/ Ța, ța, căprință, ța/ Capra noastră-i de humuruz (?)/ Hrănită cu cucuruz…” Pentru jocul caprei se dădeau bani, îi băgau și caprei bani în bot, iar capra făcea tot felul de glume în casă, fura gogoșile de pe masă și alte năzbâtii. La sfârșitul dansului, masca era ”împușcată” de unul din însoțitori, ea moare și învie, asemenea anului. Jocul caprei era un obicei practicat de români, dar a ajuns să fie practicat, în zilele noastre, doar de către romii din sat.

Măştile care bântuiau satele de Anul Nou, ca şi alte practici cum ar fi strigatul peste sat, aprinderea focurilor, bătutul clopotelor, aveau şi menirea de a alunga relele din sat, de apăra comunitatea în această perioadă tulbure de trecere dintre ani.

În zona Târnavei Mari, la Albeşti, Boiu, Ţopa, Feleag, comuna Vânători, se mai practică încă “Zooritul” de Anul Nou. La Albești, până la 12 noaptea se mergea cu capra, iar de la 12 noaptea se mergea cu Zooritul. La “Zoorit” nu mai mergea toată ceata la colindat, mergeau doar doi feciori cu un muzicant. La cei care nu primeau cu Zooritul le furau porțile şi le ascundeau la vale, sub gheaţă, le mai găseau doar primăvara. Mai nou, de Anul Nou, înainte de Revelion, se spun rugăciuni în biserică, iar după ce ies din biserică, cei doi feciori, pârgarul mare și pârgarul mic, împreună cu muzicanţii merg cu Zooritul la preot şi după aceea merg pe la prieteni, cu diplaş şi acordeon.

La Boiu, după miezul nopții, feciorii petreceau în jurul focului de tulei, aprins la răscrucile drumurilor sau pe poduri. La Zoorit, colindătorii nu intră în casă, fugind după ce termină melodia. Făceau tot felul de năzbâtii în gospodărie: dădeau drumul la vite, scoteau carul în curte, aruncau fânul din șopru în șură, făceau foc în bucătăriile de vară și altele. Repertoriul la Zoorit era: Zuorile și Sculați frați, în acompaniament de ”cioaie”, clopote mari, de tablă, pentru oi.

Căluşarul de Anul Nou

În zona Târnavei Mari, la Boiu, până prin anii 60 ai secolului XX, se juca “căluşariul”, în prima seară de bal a Anului Nou, la miezul nopții, împreună cu Romana și Bătuta, pe melodia “Banul Mărăcine”. Cei 12 călușari cu vătavu în frunte intrau în sala de bal, în ritm de marș, apoi interpretau Cântecul opincii. Căluşarii se învârteau în jurul vătafului ca în jurul soarelui, executând șapte figuri, ca zilele săptămânii, sau 12 ca și lunile anului.

Alte obiceiuri inedite

Furatul porţilor s-a practicat în toate zonele mureşene. Se furau mai ales porţile de la casele cu fete şi cei care le furau erau adesea răsplăţi mai apoi cu vin pentru a le aduce înapoi. La Feleag, de Anul Nou, se făcea horă mare, iar la 12 noaptea, feciorii se strecurau în curțile gospodarilor cu fete și le schimbau porțile ori făceau alte șotii (le răvășeau fânul și altele). Dimineața, însoțiți de lăutari, zăureau la geamul fetelor, apoi reluau hora.

Bătutul clopotelor şi legarea pomilor cu paie. La Albeşti, În ajunul Anului Nou, la prânz, la cele două biserici trăgeau clopotele o oră, după care sătenii, atât unguri cât și români, legau în pomii fructiferi cununi de paie și strigau ”Bucurați-vă, pomilor, că vine Anul Nou!”, pentru a spori fertilitatea viitoarei recolte.

Obiceiuri şi superstiţii la maghiari

Obiceiurile şi superstiţiile de Anul Nou la maghiari erau asemănătoare cele ale românilor. În zona Reghinului, la miezul nopții, la maghiari, se trăgeau clopotele și se aprindeau focuri pe dealuri, de către flăcăi. Feciorii se distrau aruncând șomoioage de paie în sus, înlocuite în zilele noastre de artificii, iar bătrânii aveau grijă să nu se stingă focul în vatră. Femeile aveau grijă să nu lase vreo haină nespălată pe sârmă, la uscat, deoarece cineva se va spânzura în anul următor. În zori, gospodarul trebuia să dea de mâncare la vite.

Alte superstiții legate de Anul Nou: se credea că cine lenevește nu va avea spor tot anul, în prima zi nu se dă nimic din casă, altfel va avea un an păgubos, copii sunt cuminți, deoarece cine va fi bătut în prima zi din an, va căpăta bătaie tot anul, cine se ceartă se va certa tot anul. Bucatele pregătite de Anul Nou cuprindeau obligatoriu carne de porc, fără carne de pasăre, deoarece porcul râmă înainte, iar găinile scurmă înapoi. Pentru previziuni de Anul Nou se ghicea cu plumb topit. Se turna plumb topit în apă rece, pentru a afla cum va fi destinul oamenilor sau vremea în anul ce urma. Tot pentru a afla mersul vremii în anul viitor se făcea calendarul de ceapă.

În zona Târnavei Mari, la maghiarii din Albeşti, de Anul Nou, copiii scriau o poezie de urare cu care mergeau la nașii lor și primeau turtă dulce și bomboane.

Obiceiuri la saşi

Obiceiurile de Anul Nou la saşii mureşeni erau mai puţine ca la români şi maghiari, dar erau asemănătoare: se organizau baluri, petreceri, mascări şi bătutul clopotelor la biserică. La saşii din Apold, de exemplu, de Anul Nou, feciorii se mascau în zdrențe, se făceau “burduhoase” și colindau satul mascați. Erau măști de animale confecționate și purtate doar de feciori. În esenţă, obiceiurile vechi şi noi de Anul Nou au acelaşi scop, trecerea cu bine în noul an şi asigurarea unui an bogat, precum şi alungarea tuturor relelor, îngroparea anului vechi şi începerea unui an nou mai bun. Unele obiceiuri de Anul Nou au dispărut: Vergelul, vrăjile de ghicire a ursitului, măştile, căluşarii, furatul porţilor, altele se mai practică sporadic (focurile de exemplu), dar superstiţiile legate de trecerea în noul an au rămas, ba chiar s-au înmulţit, ca şi dorinţa de a petrece cât mai vesel şi mai fastuos trecerea dintre ani.

Laura POP