Dialog cultural la Palatul Culturii din Târgu Mureș – O seară dedicată literaturii și dezvoltării personale

Miercuri, 29 ianuarie, Palatul Culturii din Târgu Mureș a fost gazda unui eveniment cultural deosebit, ce a reunit iubitorii de literatură și pasionații de dezvoltare personală. Nu a fost doar o simplă lansare de carte, ci un adevărat dialog între două autoare apreciate: Petronela Rotar, cu volumul său „Totul e în regulă în mine și în lume”, și Sandra O’Connor, autoarea cărții „Copilul în oglindă”.

Mărturisiri emoționante despre copilărie

Într-o atmosferă caldă și prietenoasă, cele două scriitoare au împărtășit din experiențele lor, explorând teme precum autocunoașterea, vindecarea emoțională și relația dintre trecut și prezent. Publicul a fost captivat de discuțiile profunde, iar întrebările adresate de participanți au transformat evenimentul într-un schimb autentic de idei și trăiri.

„Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost mărturisirea autoarei despre propria copilărie: „Când am venit pe lume, am fost o surpriză neplăcută pentru mama mea, care își dorea să studieze psihologia și nu a mai putut din cauza mea. Nu am fost un copil dorit. Locul unui copil într-o familie apare dinainte, atunci când părinții îl așteaptă cu drag, își imaginează cum va fi, îi pregătesc camera. Eu nu am făcut parte din această categorie fericită.”

O participantă a rezumat perfect atmosfera serii: „Mi-am dorit ca anul acesta să fiu mai atentă la gândurile și emoțiile mele, iar acest eveniment a fost exact ceea ce aveam nevoie.”

„Am pus în cartea asta toata știința mea, toate căutările și înțelegerile mele din ultimii ani – mulți, de studiu, ți mai putini, dar foarte intens, de practica terapeutică – am lucrat cu aproape o mie de oameni în taberele și atelierele mele, dar și munca mea cu mine din tot acest timp. Nu pretind că înțelegerile mele sunt cele adevărate sau că ce a funcționat pentru mine și oamenii cu care am lucrat poate funcționa și pentru tine”, se precizează în sinopsisul cărții.

Seara s-a încheiat cu o sesiune de autografe, unde cititorii au avut ocazia să interacționeze direct cu autoarele și să primească autografe personalizate. Evenimentul a demonstrat încă o dată că literatura are puterea de a aduce oamenii împreună, de a inspira și de a deschide noi perspective asupra lumii și asupra sinelui.

Alisia BALOGH

Foto: Facebook – Sandra O’Connor