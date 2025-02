Eleve din Nazna, laureate ale concursului ”Gând pentru Eminescu”

Elevi ai Școlii Gimnaziale Nazna au participat la cea de-a V-a ediție a Concursului ”Gând pentru Eminescu”, cu lucrări literare și plastice inspirate din poemele marelui poet.

”Participanții care s-au întrecut în măiestria condeiului și a cărbunelui au fost răsplătiți cu diplome si felicitări. Lista premianților este următoarea: Secțiunea creație literară: premiul I – Adam Flavius, clasa a VII-a, premiul al II-lea – Mușat Adina, clasa a VI-a C, premiul al III-lea – Guțui Diana, clasa a V-a C. Mențiuni speciale au obținut elevele Suciu Ilaria, clasa a VI-a C, și Ludușan Alesia, clasa a VI-a C. La secțiunea creații plastice au fost premiați elevii: premiul I – Pîrlea Crina, clasa a VIII-a C, premiul II – Sămărghițan Ema, clasa a VII-a C, premiul III – Bîrlean Ana, clasa a VII-a C. Mențiuni speciale au primit elevele Vas Sofia, clasa a VI-a C, și Iosif Denisa, clasa a VII-a C”, se precizează pe pagina de Facebook a Școlii Gimnaziale Sâncraiu de Mureș.

