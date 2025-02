FOTO: Lecții de Istorie dedicate civilizației antice romane, la Biblioteca Județeană Mureș

Seria de lecții de Istorie dedicate civilizației antice romane a debutat la Biblioteca județeană Mureș, au anunțat vineri, 31 ianuarie, reprezentanții Bibliotecii Județene Mureș.

”Prietenii noștri de la Milites Marisensis vor explora lunar teme inedite despre cultura și moștenirea vechilor romani. În prima întâlnire am pătruns în misterul calendarului sărbătorilor, tradițiilor și superstițiilor din Roma Antică. Am discutat despre cum romanii structurau calendaristic anul, cu festivaluri dedicate zeilor și zeițelor, dar și despre obiceiurile care influențau viața de zi cu zi. Fiecare sărbătoare era o fereastră spre credințele religioase și sociale ale acelei perioade. Am explorat și superstițiile romane, nelipsite din viața cotidiană, de la metodele de prezicere a viitorului până la ritualurile de protecție împotriva spiritelor malefice. Și nu în ultimul rând, modul în care toate acestea se se reflectă în viața noastră de azi”, au transmis reprezentanții Bibliotecii Județene Mureș.

(Redacția)