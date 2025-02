Balul Însuraților de la Reghin revine cu a XVI-a ediție

Unul dintre cele mai îndrăgite evenimente tradiționale din județul Mureș, Balul Însuraților de la Reghin, ajunge anul acesta la cea de-a XVI-a ediție. Evenimentul va avea loc sâmbără, 08 februarie, începând cu ora 14:00, și va fi găzduit, ca de fiecare dată, de Gliga Vasile Gheorghe.

Participanții sunt invitați să respecte o regulă esențială a balului: purtarea costumului popular. Această tradiție subliniază autenticitatea evenimentului, reunind an de an iubitori ai folclorului și ai obiceiurilor românești. În plus, organizatorii promit și în acest an surprize speciale, menite să mențină farmecul și unicitatea balului.

(L.P.)

Sursa foto: Alin ZAHARIE