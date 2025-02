Digitalizarea SCJU Târgu Mureș: Echipamente IT și aplicații informatice noi pentru îmbunătățirea serviciilor

În intervalul septembrie 2024 – septembrie 2025, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș implementează proiectul „Digitalizarea SCJU Târgu Mureș prin achiziția de echipamente IT și dezvoltarea de aplicații informatice”. Inițiativa are ca scop modernizarea infrastructurii IT, optimizarea timpului necesar pentru înregistrarea datelor medicale și facilitarea accesului pacienților la investigații clinice și paraclinice.

Proiectul este structurat pe 3 componente, respectiv:

– Componenta 1: Îmbunătățirea rețelelor de comunicații (infrastructura IT);

– Componenta 2: Implementarea și/sau îmbunătățirea software-ului clinic și al interoperabilității;

– Componenta 3: Implementarea și/sau îmbunătățirea software-ului non-clinic și al interoperabilității.

Scopul principal al proiectului este „creșterea calității serviciilor medicale oferite de Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș prin îmbunătățirea infrastructurii digitale și dezvoltarea de noi module/aplicații software clinice și administrative”.

Potrivit comunicatului transmis de Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, obiectivele specifice urmărite în cadrul proiectului sunt:

a) îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate la care pacientul are acces, exprimată prin accesibilitatea, promptitudinea și complexitatea traseului pacientului;

b) asigurarea serviciilor electronice integrate de sănătate în vederea creșterii calității actului medical;

c) creșterea adresabilității pacienților prin eficientizarea, îmbunățirea calității serviciilor medicale, modernizând și simplificând sistemul de programări al pacienților;

d) utilizarea deplină a resurselor materiale și financiare prin colectarea și analizarea datelor privind costul serviciilor medicale la nivel de pacient;

e) creșterea prevenției ca modalitate de îmbunătățire a calității traseului pacientului în unitatea medicală și eficientizarea utilizării resurselor umane și materiale;

f) creșterea calității serviciilor medicale acordate prin planificarea accesului la investigațiile clinice și paraclinice în special, la consulturi interdisciplinare complexe;

g) îmbunătățirea schimbului de informații în cadrul spitalului și facilitatea accesului personalului medical de specialitate la aceste informații într-un mod simplu și rapid;

h) standardizarea și uniformizarea modului de derulare a proceselor în toate compartimentele spitalului;

i) modernizarea infrastructurii IT, prin înlocuirea echipamentelor și sistemelor IT existente cu soluții mai noi, performante și sigure;

j) securizarea datelor prin implementarea soluțiilor de securitate cibernetică, cum ar fi firewall, VPN-uri, soluții de back-up și recuperare a datelor;

k) armonizarea cu tendința europeană de digitalizare a serviciilor medicale în condițiile ușurării accesului la tehnologie și implicit, a utilizării responsabile și cu maximă eficiență a resursei umane disponibile;

l) organizarea cursurilor de formare pentru personalul administrativ și medical”.

Valoarea totală a proiectului este de 6.005.946,18 lei, din care valoarea eligibilă finanțată prin PNRR este de 4.939.000,00 lei și 938.410,00 lei reprezentând valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta: 7 – Transformare digitală; Investiția: I3 – Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină; Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informaticeși în infrastructura digitală a unităților sanitare.

Beneficiarii investiției finanțate prin acest proiect sunt atât pacienții care se adresează Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, cât și personalul unității sanitare, prin îmbunătățirea proceselor interne și o mai bună gestionare a activității.

